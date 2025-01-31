İşte Android 15’te gözden kaçabilecek 5 kullanışlı özellik

Telefonunuzu bir kabloyla bilgisayarınıza bağlayın.
USB bildirimine dokunun ve Webcam seçeneğini seçin.
Sol üst köşede bulunan HQ butonuna dokunarak yüksek kalite modunu etkinleştirin.
2️⃣Pil sağlığı ve şarj limiti
3️⃣Wi-Fi ağlarında cihaz adını gizleme
Android 15, güvenlik ve gizlilik tarafında da bazı önemli iyileştirmeler sunuyor. Bunlardan biri, Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihaz adınızı gizleyebilmeniz. Özellikle halka açık ağlarda takip edilme riskini azaltmak için oldukça faydalı bir özellik. Bu özelliği aktif etmek için gerekli adımlar şu şekilde:
Ayarlar > Ağ ve internet menüsüne girin.
Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının ayarlarına gidin.
Gizlilik seçeneğine dokunun.
Cihaz adını gönderme seçeneğini kapatın.
(İsteğe bağlı) Rastgele MAC adresi kullan seçeneğini etkinleştirin.
4️⃣Uygulama çiftleri
Bölünmüş ekran modunda iki uygulamayı açın.
Son uygulamalar ekranına giderek uygulama simgelerine dokunun.
Bu gelişmelere ek olarak Android 15, kısmi ekran paylaşımı, aynı uygulamadan gelen bildirimleri azaltma, katlanabilir ekranlı telefonlar için daha fazla işlevsellik, birden çok kulaklığa aynı anda ses paylaşımı ve masaüstü modu gibi önemli yeniliklerle geliyor. Hemen aşağıdan güncelleme alacak Samsung, Xiaomi ve diğer marka ve modellere ulaşabilirsiniz.
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P