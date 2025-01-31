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    İşte Android 15’te gözden kaçabilecek 5 kullanışlı özellik

    Android 15 güncellemesi halihazırda devam ediyor ve yeni sürüm hem daha işlevsel hem de performans açısından önemli yeniliklerle geliyor. İşte Android 15 ile duyurulan ve az bilinen 5 önemli özellik
    İşte Android 15’te gözden kaçabilecek 5 kullanışlı özellik! Tam Boyutta Gör
    Android 15, büyük çaplı bir görsel değişim getirmese de, günlük kullanımı kolaylaştıran ve güvenliği artıran pek çok yeni özellikle geliyor. Üstelik öne çıkan yeniliklerin yanı sıra, pek bilinmeyen ancak oldukça faydalı olan bazı detaylar da mevcut. İşte Android 15’te gözden kaçabilecek 5 kullanışlı özellik:

    1️⃣Telefonunuzu web kamerasına dönüştürün

    İşte Android 15’te gözden kaçabilecek 5 kullanışlı özellik! Tam Boyutta Gör
    Android 14 ile gelen PC’ye bağlanarak web kamerası olarak kullanım özelliği, Android 15’te kalite açısından bir adım ileri taşındı. Yeni "yüksek kalite modu" sayesinde görüntü daha net, ancak bu mod bazı optimizasyonları devre dışı bıraktığından cihazın biraz ısınmasına neden olabilir. Peki bu özellik nasıl kullanılıyor? 
    • Telefonunuzu bir kabloyla bilgisayarınıza bağlayın.
    • USB bildirimine dokunun ve Webcam seçeneğini seçin.
    • Sol üst köşede bulunan HQ butonuna dokunarak yüksek kalite modunu etkinleştirin.

    2️⃣Pil sağlığı ve şarj limiti

    İşte Android 15’te gözden kaçabilecek 5 kullanışlı özellik! Tam Boyutta Gör
    Telefonların yazılım desteği uzadıkça, batarya sağlığını korumak da daha önemli hale geliyor. Android 15, pil sağlığını öğrenme ve ömrünü uzatmak için şarj limitini %80 ile sınırlandırma seçeneği sunuyor. Böylece kullanıcılar, ne zaman batarya değişimi yapmaları gerektiğini kolayca öğrenebilecek. Samsung’un One UI 6.1 sürümünde mevcut olan bu özellik, artık Android 15 ile birlikte tüm üretici ve cihazlara yayılıyor. Bu özelliğe Ayarlar > Pil menüsü, "Şarj optimizasyonu" sekmesi üzerinden %80 ile sınırla seçeneğini aktif hale getirerek ulaşabilirsiniz.

    3️⃣Wi-Fi ağlarında cihaz adını gizleme

    Android 15, güvenlik ve gizlilik tarafında da bazı önemli iyileştirmeler sunuyor. Bunlardan biri, Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihaz adınızı gizleyebilmeniz. Özellikle halka açık ağlarda takip edilme riskini azaltmak için oldukça faydalı bir özellik. Bu özelliği aktif etmek için gerekli adımlar şu şekilde:

    • Ayarlar > Ağ ve internet menüsüne girin.
    • Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının ayarlarına gidin.
    • Gizlilik seçeneğine dokunun.
    • Cihaz adını gönderme seçeneğini kapatın.
    • (İsteğe bağlı) Rastgele MAC adresi kullan seçeneğini etkinleştirin.

    4️⃣Uygulama çiftleri

    İşte Android 15’te gözden kaçabilecek 5 kullanışlı özellik! Tam Boyutta Gör
    Çoklu pencere modu uzun süredir Android’de mevcut olsa da, aynı iki uygulamayı tekrar açmak zahmetli olabiliyordu. Android 15 ile birlikte uygulama çiftleri oluşturma özelliği eklendi. Böylece sık kullandığınız iki uygulamayı tek dokunuşla açabilirsiniz. Bu özellik, özellikle geniş ekranlı cihazlarda veya katlanabilir telefonlarda çok daha kullanışlı hale geliyor.
    • Bölünmüş ekran modunda iki uygulamayı açın.
    • Son uygulamalar ekranına giderek uygulama simgelerine dokunun.
    • Uygulama çiftini kaydet seçeneğini seçin.

    5️⃣Varsayılan cüzdan uygulaması

    İşte Android 15’te gözden kaçabilecek 5 kullanışlı özellik! Tam Boyutta Gör
    Google Wallet kullanımı her bölgede yaygın olmasa da, Android 15 ile birlikte varsayılan cüzdan uygulamanızı değiştirme seçeneği sunuluyor. Bu sayede tercih ettiğiniz ödeme uygulamasını doğrudan telefonunuzun ana cüzdanı olarak belirleyebilirsiniz. Ancak şu anda hangi cüzdan uygulamalarının desteklendiği tam olarak belli değil.
    • Ayarlar > Uygulamalar menüsüne gidin.
    • Varsayılan uygulamalar seçeneğini açın.
    • Cüzdan uygulaması seçeneğine dokunarak istediğiniz uygulamayı seçin.

    Bu gelişmelere ek olarak Android 15, kısmi ekran paylaşımı, aynı uygulamadan gelen bildirimleri azaltma, katlanabilir ekranlı telefonlar için daha fazla işlevsellik, birden çok kulaklığa aynı anda ses paylaşımı ve masaüstü modu gibi önemli yeniliklerle geliyor. Hemen aşağıdan güncelleme alacak Samsung, Xiaomi ve diğer marka ve modellere ulaşabilirsiniz.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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