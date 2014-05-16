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Akıllı telefon destekli Cue, kan ve tükürük üzerinden sağlık kontrolü yapabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefon destekli Cue, kan ve tükürük üzerinden sağlık kontrolü yapabiliyor
Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok sağlık verisi için hastaneye gitme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Özellikle spor / egzersiz işlemleri için hazırlanan ve sayıları gün geçtikçe artan benzer cihazlardan Cue, akıllı telefon destekli yapısıyla kan ve tükürük üzerinden sağlık kontrolü yapabiliyor.
Akıllı telefonlar ile Bluetooh 4.0 kablosuz bağlantısı üzerinden haberleşen Cue, oldukça kompakt gövde, özel kartuşlar ve kan ile tükürük örneği almak için gereken ince bir çubukla geliyor. Temelinde insan vücudunu sağlıklı tutmak yer alan cihaz, yaptığı ölçümlerle inflamasyon (Çeşitli mikrobikler veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu iltihabi reaksiyon), D vitamini, doğurganlık, grip ve testosteron gibi 5 temel sağlık ve yaşam göstergesine odaklanıyor. Verilen örnekler temelinde örneğin vücudun D vitamini eksikse buna göre önerilerde bulunuyor, diğer aile bireylerinin sağlık değerlerinin kontrol edilmesine imkan tanıyor, doktorlar ile görüşme için kişiye daha sağlam veriler veriyor ve hızlı çalışarak günlük hayat içerisinde çok fazla zaman kaybına yol açmıyor. Akıllı telefonlar için geliştirilen özel uygulamasıyla (iOS ve Android) elde edilen verilere her yerde erişim sunan Cue, eskiden belki yılda bir kez yapılan testleri günlük bazda kullanıcılarına sunuyor.
2015'in bahar aylarında dağıtımına başlanacak olan Cue, 149$ fiyat etiketiyle ön-sipariş üzerinden satışa çıkmış durumda. Ürünün yapabildiklerini anlatan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Akıllı telefon destekli Cue, kan ve tükürük üzerinden sağlık kontrolü yapabiliyor

https://cue.me/#inflammation Yorum Yaz
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xmasx 5 yıl en beğenilen
Telefonda saglık ile ilgili teknolojileri destekliyorum.
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MxFxOx 5 yıl
bunun yaptığı testi sağlık ocaklarındaki doktorlar yapmıyor. helal olsun adamlara güzel uygulama
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Anthony John Soprano 5 yıl
benim gibi hastalık hastaları için yapmışlar heralde. Türkiyeye gelse kesin alırım
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Topkara28 5 yıl
Yok daha neler...
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adını nick koydum 5 yıl
Bu tür Projeleri nedense haberde okuyoruz. Tr ye gelse nolur. Bağış da yaparız gerekirse.
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nani17@ 5 yıl
vay be teknoloji nerelere geldi
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Güzel bir ürün gibi ama doğruluk oranı ne kadar olacak acaba ?
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profecco 5 yıl
Hatırlar mısınız bilmem levent kırcanın olacak o kadar adlı programında dalga geçmişlerdi hani o aklıma geldi : telefondan doktor görüntülü konuşma esnasında basur için şimdi yaklaştıralım efendim telefonu arka tarafa diyordu hani ;)
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V4LKyR 5 yıl
Tanıtım videosunda gösterilenler kadar envai çeşit ölçüm yapabiliyorsa, helal olsun. Gayet müthiş bir cihaz olmuş.
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Blood Money 5 yıl
Mıçaydık.

(Ciddiyim)
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xmasx 5 yıl en beğenilen
Telefonda saglık ile ilgili teknolojileri destekliyorum.
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arel.gr 5 yıl
ne kural amma,smartphone destegi olmazsa baska sekilde bu cihaz kontrolu yapamaz he ?
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brotherhose@hotmail 5 yıl
Güzel bir dalgametre olmuş. Fiyatıda çok uçuk değil.
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