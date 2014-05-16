Akıllı telefon destekli Cue, kan ve tükürük üzerinden sağlık kontrolü yapabiliyor

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok sağlık verisi için hastaneye gitme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Özellikle spor / egzersiz işlemleri için hazırlanan ve sayıları gün geçtikçe artan benzer cihazlardan Cue, akıllı telefon destekli yapısıyla kan ve tükürük üzerinden sağlık kontrolü yapabiliyor.

Akıllı telefonlar ile Bluetooh 4.0 kablosuz bağlantısı üzerinden haberleşen Cue, oldukça kompakt gövde, özel kartuşlar ve kan ile tükürük örneği almak için gereken ince bir çubukla geliyor. Temelinde insan vücudunu sağlıklı tutmak yer alan cihaz, yaptığı ölçümlerle inflamasyon (Çeşitli mikrobikler veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu iltihabi reaksiyon), D vitamini, doğurganlık, grip ve testosteron gibi 5 temel sağlık ve yaşam göstergesine odaklanıyor. Verilen örnekler temelinde örneğin vücudun D vitamini eksikse buna göre önerilerde bulunuyor, diğer aile bireylerinin sağlık değerlerinin kontrol edilmesine imkan tanıyor, doktorlar ile görüşme için kişiye daha sağlam veriler veriyor ve hızlı çalışarak günlük hayat içerisinde çok fazla zaman kaybına yol açmıyor. Akıllı telefonlar için geliştirilen özel uygulamasıyla (iOS ve Android) elde edilen verilere her yerde erişim sunan Cue, eskiden belki yılda bir kez yapılan testleri günlük bazda kullanıcılarına sunuyor.

2015'in bahar aylarında dağıtımına başlanacak olan Cue, 149$ fiyat etiketiyle ön-sipariş üzerinden satışa çıkmış durumda. Ürünün yapabildiklerini anlatan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://cue.me/#inflammation