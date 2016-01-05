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Akıllı telefon destekli ayakkabı isteyen?

CES 2016 fuarı büyük teknoloji devleri yanında adını tüm dünya ile duyurmak isteyen ufak firmalara da ev sahipliği yapıyor. Bu firmalardan Zhro Tech, akıllı ayakkabısı ile öne çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefon destekli ayakkabı isteyen?

Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 fuarı kapsamında ilginç ürünler gelmeye başladı. Bunlar arasından hemen sıyrılmayı başaran Digital Soles, akıllı ayakkabı devrini başlatıyor.
Fransa merkezli Zhro Tech firması tarafından hazırlanan ve şimdilik prototip aşamasında bulunan Digital Soles, akıllı telefonlar ile Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor. Dış tasarımıyla (Yukarıda) bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen ayakkabı, akıllı telefonlar üzerinden verilen komut ile üst bölümünü açıyor ve böylece bağcık ile uğraşmadan hızlıca giyilebiliyor. Kapatma işlemi ise aynı şekilde akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Akıllı ayakkabı aynı zamanda dahili sensörleriyle atılan adım ile uygulanan basınç gibi verileri kendi başına ölçebiliyor ve bunları akıllı telefon uygulamasında gözler önüne serebiliyor. Zhro Tech'in ayrıca normal kullanıma ve bayanlara uygun Warm serisi iki modeli daha bulunuyor. Bu ayakkabı modelleri açılır kapanır bir bacık mekanizması taşımıyor ancak hem ısıtma hem de aktivite (Adım, kalori vb.) takibi gerçekleştirebiliyor.
Beraberlerinde gelen kablosuz şarj yüzeyleri ya da microUSB üzerinden şarj edilebilen akıllı ayakkabılardan Digital Soles birkaç gün, Warm serisi ise 6 saat boyunca (Isıtma nedeniyle süre düşük) görev yapabiliyor. Şimdilik prototip aşamasında bulunan ayakkabıların 450$'a kadar çıkacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Akıllı telefon destekli ayakkabı isteyen?
 

http://www.engadget.com/2016/01/04/zhor-tech-smart-sneakers/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
Fenomenon
Xiaominin akıllı ayakkabısı var zaten. Fiyatı 45$ civarı. Pili 1 yıl gidiyormuş. Ama pili değişmiyor bildiğim kadarıyla, yani 1 yıl sonra akılsız oluyor.

Salakkabı oluyor desene..
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Fenomenon 3 yıl
Xiaomi'nin akıllı ayakkabısı var zaten. Fiyatı 45$ civarı. Pili 1 yıl gidiyormuş. Ama pili değişmiyor bildiğim kadarıyla, yani 1 yıl sonra akılsız oluyor.
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Seko92 3 yıl
Ben akıllı tuvalet kağıdını bekliyorum, kesin alıcam.
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redoracle 3 yıl
Akıllı tuvalet olsun ne zaman çişe gideceğimizi söylesin prostat olmayalım,vücuttaki biriken idrara göre,sonra bide telefonla klozet kapağınıda açabiliyosa tamamdır,hiç olmassa hijyenik olur el sürmeden telefonla açarız artık
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LooF 3 yıl
Oha ayakkabiyi bile sarja koyacaz artik
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Guest-F8946C419 3 yıl
Hayrına verecekseniz topuklu ayakkabıya bile razıyım.



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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Yakinda akilli don gelecek diye korkuyorum.
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