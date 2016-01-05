Akıllı telefon destekli ayakkabı isteyen?

Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 fuarı kapsamında ilginç ürünler gelmeye başladı. Bunlar arasından hemen sıyrılmayı başaran Digital Soles, akıllı ayakkabı devrini başlatıyor.

Fransa merkezli Zhro Tech firması tarafından hazırlanan ve şimdilik prototip aşamasında bulunan Digital Soles, akıllı telefonlar ile Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor. Dış tasarımıyla (Yukarıda) bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen ayakkabı, akıllı telefonlar üzerinden verilen komut ile üst bölümünü açıyor ve böylece bağcık ile uğraşmadan hızlıca giyilebiliyor. Kapatma işlemi ise aynı şekilde akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Akıllı ayakkabı aynı zamanda dahili sensörleriyle atılan adım ile uygulanan basınç gibi verileri kendi başına ölçebiliyor ve bunları akıllı telefon uygulamasında gözler önüne serebiliyor. Zhro Tech'in ayrıca normal kullanıma ve bayanlara uygun Warm serisi iki modeli daha bulunuyor. Bu ayakkabı modelleri açılır kapanır bir bacık mekanizması taşımıyor ancak hem ısıtma hem de aktivite (Adım, kalori vb.) takibi gerçekleştirebiliyor.

Beraberlerinde gelen kablosuz şarj yüzeyleri ya da microUSB üzerinden şarj edilebilen akıllı ayakkabılardan Digital Soles birkaç gün, Warm serisi ise 6 saat boyunca (Isıtma nedeniyle süre düşük) görev yapabiliyor. Şimdilik prototip aşamasında bulunan ayakkabıların 450$'a kadar çıkacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/04/zhor-tech-smart-sneakers/