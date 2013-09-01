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Akıllı telefon ile kontrol edilebilir dört pervaneli helikopter projesi: Hex

5 yıl
2,3b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefon ile kontrol edilebilir dört pervaneli helikopter projesi: Hex

Her türlü fikrin hayat bulabildiği Kickstarter üzerinde başlatılan ve "herkesin uçurabileceği helikopter" cümlesiyle lanse edilen Hex projesi, aradığı desteği fazlasıyla bulmuş durumda.
Bitime 39 gün kala koyduğu 10,000$ hedefi, 1,586 bağış ile 161,628$ seviyesine getiren ve ciddi bir oran ile başarıya ulaşan Hex isimli dört pervaneli helikopter, üç boyutlu baskı teknolojisi ile hazırlanıyor. Bu sayede gövdesi rahatlıkla kişiselleştirilebilen ürün, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarının dokunmatik ekranları ve ivme ölçer sistemleri ile rahatlıkla kontrol edilerek uçurulabiliyor. Üzerinde yer alan MPE-6050 altı eksenli sensör ile otomatik olarak dengelenerek gayet stabil bir şekilde uçabilen ve gerçek zamanlı olarak video / fotoğraf çekimi ve aynı zamanda paylaşımı yapabilen Hex, telefonlar ile düşük enerji harcayan Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden iletişim kuruyor. 
Açık kaynak kodlu yapısıyla da dikkat çeken Hex, site üzerinde yapılacak en az 49$ bağış (Amerika dışı 10$ kargo) ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış eğlenceli tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, dört pervaneli helikopterin gerçek koşullarda gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.


http://www.kickstarter.com/projects/1387330585/hex-a-copter-that-anyone-can-fly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
vay be adamlar neler yapıyo hareket kabileti falan baya güzel göründü gözüme
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ceo-tr 5 yıl
kameralı enzer modeller var Türkiyede. fiyatlar biraz yüksek tabi malesef
hepsiburada.com/...
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Rusty 5 yıl
Mr.Joey
Ar.Dronea rakip geliyor.

Ar Drone nun kronik motor ve esc yakma problemi olmasa bile fiyatı nedeniyle tercih sebebi olmayacaktır.
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Lion 5 yıl
Tutmaz
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CertificatedStaff 5 yıl
Akıllı telefonla daha neler yapıcaz kim bilir.
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crazywinner3 5 yıl
49 dolarlığında da kamera varsa tutar
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Vash The Stampede 5 yıl crazywinner3
crazywinner3
49 dolarlığında da kamera varsa tutar

$159 dan başlayanlarda var.
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JoeyBane 5 yıl
Ar.Drone'a rakip geliyor.
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servetxy 5 yıl
bakkala gitmekten kurtulacam sonunda :)
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