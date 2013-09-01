Akıllı telefon ile kontrol edilebilir dört pervaneli helikopter projesi: Hex





Her türlü fikrin hayat bulabildiği Kickstarter üzerinde başlatılan ve "herkesin uçurabileceği helikopter" cümlesiyle lanse edilen Hex projesi, aradığı desteği fazlasıyla bulmuş durumda.

Bitime 39 gün kala koyduğu 10,000$ hedefi, 1,586 bağış ile 161,628$ seviyesine getiren ve ciddi bir oran ile başarıya ulaşan Hex isimli dört pervaneli helikopter, üç boyutlu baskı teknolojisi ile hazırlanıyor. Bu sayede gövdesi rahatlıkla kişiselleştirilebilen ürün, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarının dokunmatik ekranları ve ivme ölçer sistemleri ile rahatlıkla kontrol edilerek uçurulabiliyor. Üzerinde yer alan MPE-6050 altı eksenli sensör ile otomatik olarak dengelenerek gayet stabil bir şekilde uçabilen ve gerçek zamanlı olarak video / fotoğraf çekimi ve aynı zamanda paylaşımı yapabilen Hex, telefonlar ile düşük enerji harcayan Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden iletişim kuruyor.

Açık kaynak kodlu yapısıyla da dikkat çeken Hex, site üzerinde yapılacak en az 49$ bağış (Amerika dışı 10$ kargo) ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış eğlenceli tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, dört pervaneli helikopterin gerçek koşullarda gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1387330585/hex-a-copter-that-anyone-can-fly