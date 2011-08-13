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Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 6.2'si QR kodlarını tarıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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QR Code (quick response = çabuk tepki) denilen barkod türleri yavaş yavaş hayatımıza entegre olmaya başladı. 1994 yılında Denso adlı japon firma tarafından geliştirilen QR kodu, okuyan kullanıcıya verilmek istenen bilginin olduğu linkin işlendiği özel bir şekli ihtiva eder. Bu link bir alışveriş sitesi ve uygulama mağazasındaki bir uygulama olabilmekte. Android kullanıcılarının yakından tanıdığı QR kodların okunabilmesi için özel uygulamalar gerekiyor.

Comscore’un ABD’de yaptığı bir araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcıları her geçen gün daha fazla QR kodları kullanmaya başladı.

Haziran ayında 14 milyon akıllı telefon kullanıcısının QR kodlarını taradığı belirlendi. Bu tüm akıllı teleon kullanıcılarının yüzde 6.2’sine denk geliyor. Demografik bilgilere gelince QR kullananların yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı bayan. Yüzde 53’ü 18-34 yaş arasında. Yüzde 36’sının yıllık geliri ise 100 bin dolar ve üzeri. 

Kullanıcılar QR kodlarını daha çok evlerinde, dergilerde, ve bir ürünün kutusunda olduğunda tarıyorlar. 

Araştırma QR kodlarında büyük bir artışa işaret etmiyor ancak bu alanda geliştirilecek pek çok yenilik için de kapı aralanıyor.

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Legolas Greenleaf 8 yıl
Bu konuda aydınlatıcı bir haber teşekkürler DH.
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DemirKipi 8 yıl
Oldukça güzel ve kullanışlı bir teknoloji. Gerektiği zamanlar ben de kullanıyorum.
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Volkanbaba 8 yıl
Android ile dahada girdi insanların hayatına bende sık sık kullanıyorum.
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ap4che 8 yıl
Bl00dyHell
assasin44 Beyler androidde hangi uygulamayı kullanıyorsunuz
Barcode Scanner veya Google Goggles işinizi görür

barcode scanner boyutu küçültülmüş barkodları okuyamıyorum en iyisi Google Goggles
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drserk 8 yıl
daha da yayginlasmasi gereken bir uygulama cok faydali ve kullanisli oluyor
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Besiktask34 8 yıl
özllikle yedek parça ararken faydalı oluyor, yazıcı kartuşu vs...
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UnInvited_Guest 8 yıl
Beyler androidde hangi uygulamayı kullanıyorsunuz
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Bl00dyHell 8 yıl UnInvited_Guest
assasin44

Beyler androidde hangi uygulamayı kullanıyorsunuz


Barcode Scanner veya Google Goggles işinizi görür
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Bl00dyHell 8 yıl
Güzel bir teknoloji, faydalarını gördüm
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photo sir 8 yıl
bende microsoft un ürettiği tagreader programını kullanıyorum her telefon için türkçe sürümüde mevcut
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