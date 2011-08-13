Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 6.2'si QR kodlarını tarıyor

QR Code (quick response = çabuk tepki) denilen barkod türleri yavaş yavaş hayatımıza entegre olmaya başladı. 1994 yılında Denso adlı japon firma tarafından geliştirilen QR kodu, okuyan kullanıcıya verilmek istenen bilginin olduğu linkin işlendiği özel bir şekli ihtiva eder. Bu link bir alışveriş sitesi ve uygulama mağazasındaki bir uygulama olabilmekte. Android kullanıcılarının yakından tanıdığı QR kodların okunabilmesi için özel uygulamalar gerekiyor.





Comscore’un ABD’de yaptığı bir araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcıları her geçen gün daha fazla QR kodları kullanmaya başladı.





Haziran ayında 14 milyon akıllı telefon kullanıcısının QR kodlarını taradığı belirlendi. Bu tüm akıllı teleon kullanıcılarının yüzde 6.2’sine denk geliyor. Demografik bilgilere gelince QR kullananların yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı bayan. Yüzde 53’ü 18-34 yaş arasında. Yüzde 36’sının yıllık geliri ise 100 bin dolar ve üzeri.





Kullanıcılar QR kodlarını daha çok evlerinde, dergilerde, ve bir ürünün kutusunda olduğunda tarıyorlar.





Araştırma QR kodlarında büyük bir artışa işaret etmiyor ancak bu alanda geliştirilecek pek çok yenilik için de kapı aralanıyor.