Elon Musk, ABD hükümetindeki rolünü bıraktığını açıkladı

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Tam Boyutta Gör ABD’de federal hükümetin küçültülmesi amacıyla kurulan Government Efficiency Department (Hükümet Verimliliği Bakanlığı) başındaki Elon Musk, 130 günlük görev süresinin dolmasıyla birlikte Trump yönetiminden ayrıldığını duyurdu. Musk, ayrılığını sosyal medya hesabından “@DOGE misyonu, hükümet genelinde bir yaşam biçimi haline geldikçe zamanla daha da güçlenecektir” ifadeleriyle açıkladı.

2025 yılının başında, Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin hemen ardından "özel hükümet çalışanı" statüsünde göreve başlayan Musk, federal bütçede israfın azaltılması hedefiyle yürütülen projelere liderlik etmişti. Ancak bu statü gereği Musk, takvim yılı içinde en fazla 130 gün resmi görev yapabiliyordu. Bu süre Mayıs ayı sonunda doldu.

Trump’a teşekkür, bütçe tasarısına eleştiri

Musk, her ne akdar Trump’a da teşekkür etmiş olsa da Trump yönetiminin Kongre’ye sunduğu yeni bütçe tasarısına karşı eleştirilerini de gizlemedi. 1 Haziran’da yayımlanacak bir CBS röportajında Musk, söz konusu tasarının “DOGE ekibinin yaptığı işi baltaladığını” söyledi.

Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimi xAI’ın CEO’su olan Musk, görev süresinin sona ermesiyle birlikte işlerine daha fazla odaklanacağını duyurdu. Tesla’nın nisan ayı sonuç toplantısında yaptığı açıklamada, DOGE'yi yönetmek için harcadığı zamanın Mayıs ayı sonuna kadar önemli ölçüde azalacağını söylemişti. Aynı görüşmede, Trump'ın görev süresinin sonuna kadar hükümet işlerine “haftada bir ya da iki gün” ayıracağını belirtmişti. Musk, Beyaz Saray’daki küçük ofisini ise koruyacağını açıkladı.

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Musk, “Federal bürokrasinin durumu tahmin ettiğimden çok daha kötü. Sorunlar olduğunu düşünüyordum, ancak DC'de işleri iyileştirmeye çalışmak en hafif tabirle çetin bir mücadele.” diyerek aslında DOGE’nin de tüm hedeflerine ulaşamadığının sinyallerini verdi.

Hissedar baskısı kapıda

Musk’ın DOGE liderliği sırasında federal yasaları ihlal ettiğine dair birçok dava açılmış durumda. ABD’de çeşitli emeklilik fonlarının yöneticileri ise Tesla yönetim kuruluna bir mektup göndererek, Musk’ın gelecekteki CEO maaş paketlerini alabilmesi için haftada en az 40 saat Tesla’da çalışması gerektiğini savundu.

Musk, görev süresi boyunca Washington’da neredeyse haftanın her günü çalıştığını açıklamıştı. Ancak destekçilerinin "verimlilik devrimi" olarak gördüğü DOGE girişimi, eleştirmenlerce sembolik bir PR çalışması olarak tanımlanıyor. Musk’ın ayrılığı sonrası DOGE’un akıbeti de merak konusu.

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