Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210

Akıllı telefonu yanına kullanışlı bir cep telefonu arayanlar veya akıllı telefondan hoşlanmayanlar için Nokia 2120 duyuruldu. Nokia 210 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
8,8b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia markasının halen çok tutulduğu standart işletim sistemli telefon segmentine yatırımlar da devam ediyor. Firma MWC 2019 fuarında akıllı telefon sevmeyen veya basit bir ikinci telefon isteyenlere yönelik olarak Nokia 210 modelini duyurdu.

Nokia 210 özellikleri ve fiyatı

Yekpare gövde ve tuşlu bir yapıya sahip olan Nokia 210 dayanıklı polikarbonat alaşımdan imal edilmiş. T9 desteği ile klavyede hızlı yazmak mümkün. 2.4 inçlik bir ekran barındıran telefon sadece 2G ağları yani GPRS ve EDGE ile uyumlu.

Ayrıca Bkz. "5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı"

16MB dahili hafızası olan telefon flaş destekli VGA kamera ile fotoğraflar çekebiliyor. FM radyo yanında Opera Mini, Facebook, Twitter gibi temel uygulamalar mevcut. Oyunlar ise Gameloft imzalı.

1020mAh kapasiteli batarya ile 2 haftaya kadar kullanım süresi sunan Nokia 210 modeli 30 Avro fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Ülkemizde fiyatın epey yükseleceğini söylemek yanlış olmaz.

 

https://www.phonearena.com/news/HMD-Global-announces-budget-Nokia-smartphones-Nokia-4-2-Nokia-3-2-Nokia-1-Plus_id113999 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
4hm3t.# 2 ay en beğenilen
Adamlar bir öğle yemeği fiyatına telefon alıyor.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 2 ay
Şunu yaptım Gprs yerine bari 3G koy yada 4g yap çağ'a ayak uydur da Volte den falan yararlansın millet.
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
180 lira telefonun çıplak bedeli. 120 tl civarı bandrol 300 tl. Kdv si özel tüketimi 100 de o desen oldumu 400 maliyet. Distribitör karı, firma karı, primi derken 500 tl den aşağıya olmaz. Nokia 3310 mu neydi en son gelen. O da 500 tl civarı.
180 lira telefonun çıplak bedeli. 120 tl civarı bandrol 300 tl. Kdv si özel tüketimi 100 de o desen oldumu 400 maliyet. Distribitör karı, firma karı, primi derk...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RootUser 2 ay
nokia 3310 2017 90 avro ile çıkıp ülkemize 600 liradan giriş yapmıştı.
bu telefon 30 avro. ama kur o zaman daha düşüktü. bir de ithal teknoloji ürünlerinde ötv yükselmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 2 ay
bu tarz ürünleri seviyorum.ülkemizdeki yaşlı insanlar için de mükemmel tercihlerden fakat 30 euroluk telefon bizde 500-600 tl gibi saçma sapan rakamlara geliyor.bu noktada millet ister istemez yeni nesil cihazlara yöneliyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 2 ay
Ülkemizde akıllı telefonlara alışamamış insanlarımız için tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Yeter ki fiyatı makul olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patolojik Bulgur 2 ay
Ne diye Vga kamera koyuyorsunuz? Koyun 5 megapixel kamera en azından akıllı telefon kullanamayan yaşlı insanların fotoğraf ihtiyacını karşılasın. Uzun süre Sony Ericsson'un en son ürettiği 5 megapixelli 3g ile görüntülü konuşma özelliği olan telefonlarını kullandım. Bugün yine aptal telefon kullanacak olsam bunu değil, 2.el bir Sony Ericsson alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
180 lira telefonun çıplak bedeli. 120 tl civarı bandrol 300 tl. Kdv si özel tüketimi 100 de o desen oldumu 400 maliyet. Distribitör karı, firma karı, primi derken 500 tl den aşağıya olmaz. Nokia 3310 mu neydi en son gelen. O da 500 tl civarı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberler101.com 2 ay
akıllı telefon sevmeyenlere diye açıklama yapılmış fakat bunda bi yanlışlık var. akıllı telefon tanımına bakılınca, nokianın bu telefonu da akıllı telefon tanımına giriyor malesef.
google.com.tr/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 2 ay
Şunu yaptım Gprs yerine bari 3G koy yada 4g yap çağ'a ayak uydur da Volte den falan yararlansın millet.
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Strange Night 2 ay ssbrutality
11 yıl önceki telefonum sgh l700'de bile 3g vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 ay ssbrutality
Halihazırda 3310’un 4G versiyonu mevcut. Böyle bir telefonda 3G ağı hiçbir işe yaramaz dahası güç tüketimini artırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4hm3t.# 2 ay en beğenilen
Adamlar bir öğle yemeği fiyatına telefon alıyor.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haplo 2 ay
Bizde de fiyatı 30 euro olmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor ki.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance 2 ay
bu saatten sonra tuşlu telefon kullanacak olursam bunu kullanırım

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
Bulursan kullanırsın. Piyasada ne kadar sıfır tuşlu eski nokia telefon varsa çakma...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreylare 2 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
O telefonun tipine hiç alışamadım lisedeyken herkeste ondan vardı. Resimdekinin gümüş renklisini koleksiyon niyetine ucuza aldım ama IMEI attırıp kullanabilirim. Şahsen 12 senelik hayalim gerçekleşti.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8844 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
MWC2019, nokia 210 ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Teknosa Facebook'ta
Teknosa Twitter'da
Teknosa YouTube'da
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay Lenovo 14 inçlik taşınabilir monitörünü tanıttı 2 ay Huawei dizüstü yaparsa | Matebook X Pro ön inceleme 2 ay 2019 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 ay BlackBerry KEY2 Red Edition resmen tanıtıldı 2 ay Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme 2 ay Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı 2 ay Kinect geri döndü 2 ay Xiaomi'nin yeni canavarı | 5G destekli Mi Mix 3 elimizde 2 ay Microsoft HoloLens 2 duyuruldu 2 ay Çin’de CRISPR kullanarak bebeklerin zekasını arttıran bilim adamı gözaltına alındı 2 ay LG’nin ilk 5G telefonu V50 ThinQ duyuruldu 2 ay Uzmanlara göre "Zombi" geyik hastalığı insanlara bulaşabilir 2 ay Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı 2 ay Alcatel MWC 2019'da 3 yeni akıllı telefon modelini tanıttı 2 ay LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı 2 ay Türk astronom uzayda "tuhaf dev yıldız" keşfetti 2 ay Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı 2 ay Captain Marvel oyuncuları, 90'lı yılların en çok nelerini özlüyor? 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210 Sonraki Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda 2 ay TCL, MWC 2019'da katlanabilir telefon prototiplerini sergiledi 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay 5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı 2 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 ay Lucid Motors elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor 2 ay Microsoft yeni Xbox konsollarını E3 2019’da duyuracak 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı! 2 ay Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor 2 ay Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı 2 ay Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu 2 ay Lenovo’nun mobil bölümü yıllar sonra ilk kez kar etti 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı! 2 ay Fiyatıyla iddialı OPPO T1 amiral gemisi geliyor 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti stoklara çıkmaya başladı 2 ay MacBook Pro hoparlörlerini patlatan Adobe Premiere Pro CC hatası düzeltildi 2 ay P30 Lite modelinin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü 2 ay Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı 2 ay Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde 2 ay Japon uzay şirketi, Ay'da yeni bir batarya teknolojisi test edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim