Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210

Nokia markasının halen çok tutulduğu standart işletim sistemli telefon segmentine yatırımlar da devam ediyor. Firma MWC 2019 fuarında akıllı telefon sevmeyen veya basit bir ikinci telefon isteyenlere yönelik olarak Nokia 210 modelini duyurdu.

Nokia 210 özellikleri ve fiyatı

Yekpare gövde ve tuşlu bir yapıya sahip olan Nokia 210 dayanıklı polikarbonat alaşımdan imal edilmiş. T9 desteği ile klavyede hızlı yazmak mümkün. 2.4 inçlik bir ekran barındıran telefon sadece 2G ağları yani GPRS ve EDGE ile uyumlu.

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16MB dahili hafızası olan telefon flaş destekli VGA kamera ile fotoğraflar çekebiliyor. FM radyo yanında Opera Mini, Facebook, Twitter gibi temel uygulamalar mevcut. Oyunlar ise Gameloft imzalı.

1020mAh kapasiteli batarya ile 2 haftaya kadar kullanım süresi sunan Nokia 210 modeli 30 Avro fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Ülkemizde fiyatın epey yükseleceğini söylemek yanlış olmaz.