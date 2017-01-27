Akıllı telefonla muayene gerçek olabilir!

Deri kanseri her ne kadar erken safhada teşhisi yapıldığında ölümcül olmasa da sağlık açısından kalıcı hasarları belirinceye kadar çoğu durumda fark edilmiyor. Yapılan son çalışma ise günümüzde neredeyse herkesin elinde bulunan cihazlarla erken teşhisin yapılabileceği konusunda ümit vadediyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada makine öğrenimi kullanıldı ve her ne kadar hassas olmasa da ve tıbbi açıdan henüz güvenilir statüde olmasa yüksek bir doğruluk oranıyla teşhis yapılabildi. Bu hem daha düşük maliyetli hem de hastalar için erken teşhisi kolaylaştıracak bir yöntem olabilir.

Sonuçlar Oldukça Etkileyici

Uzmanlar 2000 hastalığı içeren ve 129.450 adet görselden oluşan bir veri tabanı oluşturdular. Bu görsellerin ilgili hastalıkla eşleşmesinde derin öğrenme kullanıldı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı: 180 örnekten oluşan testte makinelerin tutarlılığı klinisyenlerle yarışır düzeydeydi.

Bununla birlikte yapay zekanın derin öğrenme alanının sağlıkta kullanılması için labaratuarlardan çıkıp günlük hayatta birebir test edilip eksiklerinin ve hatalarının düzeltilerek ayaklarının daha sağlam bir zemine basması gereği de su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Çalışma Halen Geliştirilmeye Muhtaç

Öte yandan bu yöntem mevcut makine öğrenimi için oldukça üst seviye bir işlem. İşin daha da kötüsü gerçek hayatta akıllı telefonların görüntü kalitesini etkileyen bir çok etkenin bulunması ve gerekli aydınlatma, yakınlaştırma ve netlik gibi faktörlerin yöntem için önemli bir engel etmesi yöntemin uygulanabilirliğini zorlaştırıyor. Şayet bu faktörler aşılabilirse gelecekte erken teşhiste çok önemli görevler üstlenebilir ve ayrıca hastalar için de muayene masraflarını düşürebilir. Umarız teknolojinin insan hayatının kalitesini arttıracak gelişmeler pratiğe bir an evvel dökülerek daha fazla insanın ulaşabileceği konuma gelir.

https://techcrunch.com/2017/01/25/your-smartphone-could-soon-be-the-first-step-for-diagnosing-skin-cancer/

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Bu çalışma aslında’ın ve’un derin öğrenme alanına yaptığı çalışmaların altını bir kez daha çiziyor. Hatta hatırlayacağınız üzere Microsoft,’da göz bakımı alanında kullanılmak üzere bir çalışma yapmıştı. Google ise gelişmiş yapay zekası’a emanet ettiği’lik birelde etmişti.