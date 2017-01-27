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Akıllı telefonla muayene gerçek olabilir!

Bilim adamlarının yaptığı son çalışmada geliştirilen sistem deri kanserini teşhisinde umut vadeden sonuçlar elde etti. Yöntem, gelecekteki muayene şekillerine ışık tutuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Deri kanseri her ne kadar erken safhada teşhisi yapıldığında ölümcül olmasa da sağlık açısından kalıcı hasarları belirinceye kadar çoğu durumda fark edilmiyor. Yapılan son çalışma ise günümüzde neredeyse herkesin elinde bulunan cihazlarla erken teşhisin yapılabileceği konusunda ümit vadediyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada makine öğrenimi kullanıldı ve her ne kadar hassas olmasa da ve tıbbi açıdan henüz güvenilir statüde olmasa yüksek bir doğruluk oranıyla teşhis yapılabildi. Bu hem daha düşük maliyetli hem de hastalar için erken teşhisi kolaylaştıracak bir yöntem olabilir.

Sonuçlar Oldukça Etkileyici 

Uzmanlar 2000 hastalığı içeren ve 129.450 adet görselden oluşan bir veri tabanı oluşturdular. Bu görsellerin ilgili hastalıkla eşleşmesinde derin öğrenme kullanıldı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı: 180 örnekten oluşan testte makinelerin tutarlılığı klinisyenlerle yarışır düzeydeydi
Bu çalışma aslında Google’ın ve Microsoft’un derin öğrenme alanına yaptığı çalışmaların altını bir kez daha çiziyor. Hatta hatırlayacağınız üzere Microsoft, Hindistan’da göz bakımı alanında kullanılmak üzere bir çalışma yapmıştı. Google ise gelişmiş yapay zekası DeepMind’a emanet ettiği sunucularında %15’lik bir elektrik tasarrufu elde etmişti.

Bununla birlikte yapay zekanın derin öğrenme alanının sağlıkta kullanılması için labaratuarlardan çıkıp günlük hayatta birebir test edilip eksiklerinin ve hatalarının düzeltilerek ayaklarının daha sağlam bir zemine basması gereği de su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Çalışma Halen Geliştirilmeye Muhtaç 

Öte yandan bu yöntem mevcut makine öğrenimi için oldukça üst seviye bir işlem. İşin daha da kötüsü gerçek hayatta akıllı telefonların görüntü kalitesini etkileyen bir çok etkenin bulunması ve gerekli aydınlatma, yakınlaştırma ve netlik gibi faktörlerin yöntem için önemli bir engel etmesi yöntemin uygulanabilirliğini zorlaştırıyor. Şayet bu faktörler aşılabilirse gelecekte erken teşhiste çok önemli görevler üstlenebilir ve ayrıca hastalar için de muayene masraflarını düşürebilir. Umarız teknolojinin insan hayatının kalitesini arttıracak gelişmeler pratiğe bir an evvel dökülerek daha fazla insanın ulaşabileceği konuma gelir.

https://techcrunch.com/2017/01/25/your-smartphone-could-soon-be-the-first-step-for-diagnosing-skin-cancer/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Hastane kuyruklarından kurtulup oturduğumuz yerde muayene olmak hiç fena olmazdı.
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arel.gr 2 yıl
ucuz, firsatci, rasgele dr 'luk icraa edenlere iyi bariyer
olur !
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kadirirdem 2 yıl arel.gr
arel.gr

ucuz, firsatci, rasgele dr 'luk icraa edenlere iyi bariyer
olur !

Uzun zaman sonra kendine ait bir yorum yazmışsın.Tebrikler.
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CoreXXX 2 yıl
güzel bir gelişme. bu yöntem olgunlaşınca hastaneye gitmem diye inat edenlere güzel bir çözüm olabilir
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sdc55 2 yıl
insana faydasından çok zararı var sağlık açısından inşallah faydalı bir uygulama haline gelir
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