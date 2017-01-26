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VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor

Yapılan son araştırmaya göre kullanıcıların internette güvenlik ve gizliliğin sağlanması için tercih ettikleri birçok VPN uygulamasının aslında takip edilmeyi daha da kolaylaştırdığı ortaya çıktı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor
 
Günümüzde birçok internet kullanıcısı sanal dünyada izlerinin sürülmesini ve ziyaret ettikleri web sitelerinin bilgi toplamasını önlemek için "Sanal Özel Ağ", yani VPN uygulamalarına başvuruyorlar. İnternet trafiğini şifreleyerek anonim bir sunucu üzerinden tekrar yönlendirme yapan yazılımlar, böylelikle teoride bireysel bir kullanıcının sanal dünyada takip edilmesini güçleştiriyor.
Google Play Store’da yer alan 283 VPN uygulamasını inceleyen araştırmacılar ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıkardı. Öyle ki mağazada yer alan VPN servislerinin yüzde 75'inin üçüncü taraf izleme kütüphaneleri kullandığı, yüzde 82'sinin ise cihazdaki kullanıcı hesaplarına ve kısa mesajlara (SMS) erişim izni istediği belirtiliyor. Erişim ekranında yer alan bilgilere aldırış etmeden kurulum yapan binlerce kişi, farkında olmadan veri gizliliği konusunda büyük risk altına giriyor.

VPN uygulamalarının yüzde 38'i zararlı yazılım içeriyor 

Araştırmada yer alan bir diğer bilgiye göre -VirusTotal taraması ile- uygulamaların yüzde 38'lik bölümünde zararlı yazılım yer alırken, yüzde 18'i ise herhangi bir şifreleme olmadan hizmet veriyor. Üstelik bazı uygulamalar merkezi bir sunucuya değil, yazılımı kullanan diğer kişiler üzerinden yönlendirme yaparak ciddi anlamda güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıyor.
Hangi servislerden uzak durulması gerektiğini raporda paylaşmayan araştırmacılar ZenMate, TunnelBear, Hotspot Shield ve Opera VPN gibi topladıkları bilgileri açık şekilde belirten güvenilir yazılımları tavsiye ediyor. Söz konusu güvenlik olunca kullanıcıların biraz daha dikkatli ve seçici davranmaları gerekiyor.

https://research.csiro.au/ng/wp-content/uploads/sites/106/2016/08/paper-1.pdf Yorum Yaz
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Eeltorm 2 yıl en beğenilen
Opera VPN kullanıyorum kafam rahat.
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Ambarad 2 yıl
Zaten takip ediliyoruz. Boşuna insanların gözünü korkutup, hükümetin yapmak istediği gibi, insanları hizaya sokmaya çalışmak yersiz.
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Vpn Kullananın Nere Girdiği Belli Değil mi ? :D
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scandarbeg 2 yıl
Tor var.
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exterminant 2 yıl
takip edilmenizi kolaylaştırıyor derken tersi de mümkün yalnız
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X-FI 2 yıl
o değil de genelde vpnler de log tutuyor. log tutmayan bir vpn sağlayıcı bulmak lazım eğer işiniz ciddiyse ve aylık para ödüyorsanız.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
A makinesi x1 1x x1 1x diye (VNP servere bağlanıyor ve server ip istemini bile değiştirse ve iletişim şifrelerini değiştirip) x1y y1x x1y y1x şeklinde hedef b makinesine yollasa bile ! tüm veri alış veriş protokolleri belli bir sekans içinde eş zamanlı yapılmak zorunda olduğu için ! kaba örnek; x1 1x x1 1x = x1y y1x x1y y1x
yani x1=x1y (sekansı uyuşuyor) 1x=1xy x1=1xy 1x=1xy ile eşleştirildiği heran gibi basit bir fark eşleştirme diff uygulamasıyla kolaylıkla tesbit edile bilinir !
burada içerdiği kirpto şifresinin ne kadar kalın veya sağlam olduğu önemli değil !
eş zamanlılık anlamıyla eşleşen sekans uyumunda bile 2 farklı ip basit bir matematik işlemi ile çok kolaylıkla eşleşe bilir !
özetle ip var ise ip her türlü takip edilir !
VPN istediği kadar randomize zaman aralıklarına yaymaya çalışsada !
gönderimler eş zamanlı sekans içinde olacağı için bu işin kaçarı yok !
ama bunu tam analiz edebilmek içinde dünyadaki tüm ipleri gören bir makine gerekir !
özetle bu teoride bu mümkün !
tr.wikipedia.org/...
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darkest earth 2 yıl
Arubacloud'tan aylık 1$'a VPS kiraladım, servera da openvpn kurdum. Aylardır VPN'den de çıkmadım herhalde.
Kendi VPN'inizi kurun, gerçekten çok kolay bir işlem. Rehberleri mevcut.
Üstümdeki arkadaş da kurma rehberi paylaşmış şansa. :)
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Xeblion 2 yıl
Kendi VPN sunucunu kur

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aygunn 2 yıl
Milletin işi gücü yok vpn ile beni takip edecek gereksiz bir haber olmuş
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DG Chester 2 yıl
bütün bu araştırmayı yapmak için google playstore kadar güvenli bi ortam mı bulacaklardı... her uygulamanın %100 otantik ve kendine özgü olduğu başka bir market mi var aman allahım ..
hacı zaten toplasan adam gibi vpn uygulaması sayısı bir elin parmağı etmez iki gıdım teknoloji bilgisi olan herkes bunun farkında.. böyle bir araştırmanın hiç bir gerekçesi ve sonuçlarınında hiçbir güvenilir dayanağı olduğunu düşünmüyorum
düşünenleride kınıyorum açıkçası ..
bu arada araştırma ile ilgili bir iki şey eklemeden geçemeyeceğim
1. ilk başta başlığı görünce kesin bizim devlet vpnleri bloklamayı beceremedi halkı vpnden soğutmak için böyle şeyler diyodur dedim sonra farkettim araştırmayı yapan başkasıymış.
2.benim 1 haftada hazırladığım tez bu araştırmadan daha ayrıntılıydı, lise projesi gibi duruyor bizde burda NASA'nın yayınladığı araştırmaymış gibi geyiğini yapıyoruz ..
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feveran 2 yıl
Opera VPN riskli bir VPN hemen sokmayin kafadan
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google play store, vpn ve
6 etiket daha malware ücretsiz vpn virus Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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