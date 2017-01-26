VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor

Günümüzde birçok internet kullanıcısı sanal dünyada izlerinin sürülmesini ve ziyaret ettikleri web sitelerinin bilgi toplamasını önlemek için "Sanal Özel Ağ", yani VPN uygulamalarına başvuruyorlar. İnternet trafiğini şifreleyerek anonim bir sunucu üzerinden tekrar yönlendirme yapan yazılımlar, böylelikle teoride bireysel bir kullanıcının sanal dünyada takip edilmesini güçleştiriyor.

Google Play Store’da yer alan 283 VPN uygulamasını inceleyen araştırmacılar ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıkardı. Öyle ki mağazada yer alan VPN servislerinin yüzde 75'inin üçüncü taraf izleme kütüphaneleri kullandığı, yüzde 82'sinin ise cihazdaki kullanıcı hesaplarına ve kısa mesajlara (SMS) erişim izni istediği belirtiliyor. Erişim ekranında yer alan bilgilere aldırış etmeden kurulum yapan binlerce kişi, farkında olmadan veri gizliliği konusunda büyük risk altına giriyor.

VPN uygulamalarının yüzde 38'i zararlı yazılım içeriyor

Araştırmada yer alan bir diğer bilgiye göre -VirusTotal taraması ile- uygulamaların yüzde 38'lik bölümünde zararlı yazılım yer alırken, yüzde 18'i ise herhangi bir şifreleme olmadan hizmet veriyor. Üstelik bazı uygulamalar merkezi bir sunucuya değil, yazılımı kullanan diğer kişiler üzerinden yönlendirme yaparak ciddi anlamda güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıyor.

Hangi servislerden uzak durulması gerektiğini raporda paylaşmayan araştırmacılar ZenMate, TunnelBear, Hotspot Shield ve Opera VPN gibi topladıkları bilgileri açık şekilde belirten güvenilir yazılımları tavsiye ediyor. Söz konusu güvenlik olunca kullanıcıların biraz daha dikkatli ve seçici davranmaları gerekiyor.

https://research.csiro.au/ng/wp-content/uploads/sites/106/2016/08/paper-1.pdf