VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor

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Günümüzde birçok internet kullanıcısı sanal dünyada izlerinin sürülmesini ve ziyaret ettikleri web sitelerinin bilgi toplamasını önlemek için "Sanal Özel Ağ", yani VPN uygulamalarına başvuruyorlar. İnternet trafiğini şifreleyerek anonim bir sunucu üzerinden tekrar yönlendirme yapan yazılımlar, böylelikle teoride bireysel bir kullanıcının sanal dünyada takip edilmesini güçleştiriyor.
Google Play Store’da yer alan 283 VPN uygulamasını inceleyen araştırmacılar ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıkardı. Öyle ki mağazada yer alan VPN servislerinin yüzde 75'inin üçüncü taraf izleme kütüphaneleri kullandığı, yüzde 82'sinin ise cihazdaki kullanıcı hesaplarına ve kısa mesajlara (SMS) erişim izni istediği belirtiliyor. Erişim ekranında yer alan bilgilere aldırış etmeden kurulum yapan binlerce kişi, farkında olmadan veri gizliliği konusunda büyük risk altına giriyor.
VPN uygulamalarının yüzde 38'i zararlı yazılım içeriyor
Araştırmada yer alan bir diğer bilgiye göre -VirusTotal taraması ile- uygulamaların yüzde 38'lik bölümünde zararlı yazılım yer alırken, yüzde 18'i ise herhangi bir şifreleme olmadan hizmet veriyor. Üstelik bazı uygulamalar merkezi bir sunucuya değil, yazılımı kullanan diğer kişiler üzerinden yönlendirme yaparak ciddi anlamda güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıyor.
Hangi servislerden uzak durulması gerektiğini raporda paylaşmayan araştırmacılar ZenMate, TunnelBear, Hotspot Shield ve Opera VPN gibi topladıkları bilgileri açık şekilde belirten güvenilir yazılımları tavsiye ediyor. Söz konusu güvenlik olunca kullanıcıların biraz daha dikkatli ve seçici davranmaları gerekiyor.
https://research.csiro.au/ng/wp-content/uploads/sites/106/2016/08/paper-1.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yani x1=x1y (sekansı uyuşuyor) 1x=1xy x1=1xy 1x=1xy ile eşleştirildiği heran gibi basit bir fark eşleştirme diff uygulamasıyla kolaylıkla tesbit edile bilinir !
burada içerdiği kirpto şifresinin ne kadar kalın veya sağlam olduğu önemli değil !
eş zamanlılık anlamıyla eşleşen sekans uyumunda bile 2 farklı ip basit bir matematik işlemi ile çok kolaylıkla eşleşe bilir !
özetle ip var ise ip her türlü takip edilir !
VPN istediği kadar randomize zaman aralıklarına yaymaya çalışsada !
gönderimler eş zamanlı sekans içinde olacağı için bu işin kaçarı yok !
ama bunu tam analiz edebilmek içinde dünyadaki tüm ipleri gören bir makine gerekir !
özetle bu teoride bu mümkün !
tr.wikipedia.org/...
Kendi VPN'inizi kurun, gerçekten çok kolay bir işlem. Rehberleri mevcut.
Üstümdeki arkadaş da kurma rehberi paylaşmış şansa. :)
hacı zaten toplasan adam gibi vpn uygulaması sayısı bir elin parmağı etmez iki gıdım teknoloji bilgisi olan herkes bunun farkında.. böyle bir araştırmanın hiç bir gerekçesi ve sonuçlarınında hiçbir güvenilir dayanağı olduğunu düşünmüyorum
düşünenleride kınıyorum açıkçası ..
bu arada araştırma ile ilgili bir iki şey eklemeden geçemeyeceğim
1. ilk başta başlığı görünce kesin bizim devlet vpnleri bloklamayı beceremedi halkı vpnden soğutmak için böyle şeyler diyodur dedim sonra farkettim araştırmayı yapan başkasıymış.
2.benim 1 haftada hazırladığım tez bu araştırmadan daha ayrıntılıydı, lise projesi gibi duruyor bizde burda NASA'nın yayınladığı araştırmaymış gibi geyiğini yapıyoruz ..
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