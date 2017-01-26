Google’dan Gmail ve Chrome için iki önemli güvenlik adımı

Tam Boyutta Gör



Web tarafında zaman zaman güvenlik zamana zaman da Facebook’un ve Apple’ın web’i tehdit eden hamlelerine karşılık bir takım düzenlemeler yapan hatta bunu tehditkar adımlarla uygulamak zorunda bırakan Google, Chrome 56 güncellemesi ile iki önemli adım atıyor.

Bunlardan ilki HTML 5’in artık tüm kullanıcılar için ön yüklü olarak açık gelmesi oldu. Windows, Mac ve Linux sürümleri için geçerli olacak bu adım, Flash’ın tamamen ölmesi ile birlikte zaten kaçınılmaz bir hale gelmişti. Google’ın Chrome 56 ile hayata geçirdiği bir diğer önemli gelişme ise HTTPS adaptasyonu ile ilgili.

HTTPS konusunda uzunca bir süredir önemli açıklamalar yapan hatta sıralamalarda bu yönde değişikliklere imza attığı bilinen Google artık HTTPS olmayan tüm sitelere güvenilir değil uyarısı ekleyecek. En azından temel seviyedeki kullanıcıların kafasında soru işareti oluşturacağı için tüm mecraların HTTPS entegrasyonu bu hamle ile zaruri bir hal almış olacak. Bir önceki güncellemede de zaten Google eğer site parola, kredi kartı gibi bilgiler girmenizi istiyorsa ilgili ekranlarda güvenilir değil şeklinde işaretleniyordu.

Bu arada Chrome 56 ile Mac tarafında FLAC ses dosyalarına destek ve Web Bluetooth API entegrasyonunun aktif olarak kullanılabilmesi de sağlanmış.

Gmail’de JS Dosyalarına Engel

Gmail tarafındaki gelişme ise javascript dosyalarına ilişkin. Google artık mail ekinde js dosyalarının olmasına güvenlik gerekçesi ile izin vermeyecek. Düzenleme 13 Şubat itibariyle uygulanacak. Zaten halihazırda Google, Gmail’de exe, msc, bat uzantılı dosya türlerinin mail ekinde yollanmasına izin vermiyordu.

Eğer kullanıcılar bu türde bir dosya paylaşmak istiyorsa Google Drive üzerinden ekleyebiliyor. JS ve diğer dosya türleri için de aynı durum geçerli.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/01/gmail-will-restrict-js-file-attachments.html