Google’dan Gmail ve Chrome için iki önemli güvenlik adımı

Bunlardan ilki HTML 5’in artık tüm kullanıcılar için ön yüklü olarak açık gelmesi oldu. Windows, Mac ve Linux sürümleri için geçerli olacak bu adım, Flash’ın tamamen ölmesi ile birlikte zaten kaçınılmaz bir hale gelmişti. Google’ın Chrome 56 ile hayata geçirdiği bir diğer önemli gelişme ise HTTPS adaptasyonu ile ilgili.
HTTPS konusunda uzunca bir süredir önemli açıklamalar yapan hatta sıralamalarda bu yönde değişikliklere imza attığı bilinen Google artık HTTPS olmayan tüm sitelere güvenilir değil uyarısı ekleyecek. En azından temel seviyedeki kullanıcıların kafasında soru işareti oluşturacağı için tüm mecraların HTTPS entegrasyonu bu hamle ile zaruri bir hal almış olacak. Bir önceki güncellemede de zaten Google eğer site parola, kredi kartı gibi bilgiler girmenizi istiyorsa ilgili ekranlarda güvenilir değil şeklinde işaretleniyordu.
Bu arada Chrome 56 ile Mac tarafında FLAC ses dosyalarına destek ve Web Bluetooth API entegrasyonunun aktif olarak kullanılabilmesi de sağlanmış.
Gmail’de JS Dosyalarına Engel
Gmail tarafındaki gelişme ise javascript dosyalarına ilişkin. Google artık mail ekinde js dosyalarının olmasına güvenlik gerekçesi ile izin vermeyecek. Düzenleme 13 Şubat itibariyle uygulanacak. Zaten halihazırda Google, Gmail’de exe, msc, bat uzantılı dosya türlerinin mail ekinde yollanmasına izin vermiyordu.
Eğer kullanıcılar bu türde bir dosya paylaşmak istiyorsa Google Drive üzerinden ekleyebiliyor. JS ve diğer dosya türleri için de aynı durum geçerli.
https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/01/gmail-will-restrict-js-file-attachments.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam adamların kasasında Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından çoğunu satın alıp tüm siyasi dengeleri değiştirebilecek kadar parası var.
Üstelik bu sadece kayıtlara geçen para. Deniz aşırı hesaplara yasal olmayan yollarla gönderilmiş ne kadar para olduğunu tahmin bile edemiyorum.
Tüm dünyadaki insanların internette yaptığı her tık adamların kasasına giren para demek. Böyle bir güç dünya varolduğu sürece yıkılamaz.