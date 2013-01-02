Akıllı telefonlar için Ubuntu işletim sistemi resmen duyuruldu

Canonical, yeni bir duyuru yapmaya hazırladığını geçtiğimiz saatlerde açık kaynak kodlu işletim sistemi Ubuntu'nun resmi internet sitesinde başlattığı geri sayımla gözler önüne sermişti. Bugün Londra'daki merkezinde basın mensuplarını ağırlayan yazılım şirketi, akıllı telefonlar için geliştirdiği Ubuntu platformunu resmen tanıttı. Google'ın Android işletim sistemine ait çekirdek ve sürücüleri kullanan, ancak uygulamaların çalıştırıldığı Dalvik ya da diğer bir Java sanal makinesini bünyesinde barındırmadığı için donanımdan en verimli şekilde faydalanabilmeyi vaat eden telefonlar için Ubuntu, şuan için yalnızca Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus'a destek sunuyor.

Küçük dokunmatik ekranlar için özelleştirilen, ekranın dört köşesine atanan fonksiyonlar sayesinde mevcut alana en çok içeriği ve işlem kabiliyetini sığdırabilmeye odaklanılarak geliştirilen mobil Ubuntu'nun kullanıcı arayüzü, platformun kendine özgü animasyonları ile dolu olmasına karşın akıcı bir şekilde çalışabiliyor, uygulamalar arasında çok hızlı bir şekilde geçiş yaparak çoklu görev özelliklerinden kolayca istifade edilebiliyor. Tasarlanan bu arayüz sayesinde akıllı telefon kullanıcısı, yazılımın sahip olduğu baş parmak hareketlerini uygulayarak istediği işlemi en kısa yoldan gerçekleştirebilecek. Böylece zaten küçük olan cihazın ekranı, kontrol tuşları yerine tamamen uygulama ve içerikle doldurulmuş olacak.

Basitlik ve düzen üzerine kurulu kullanıcı arayüzü ile çekirdek uygulamaları, mobil cihaz sahiplerine daha önce tecrübe etmedikleri üst düzey görselliğe sahip bir yazılım sunuyor. 20 milyonu aşkın bilgisayar kullanıcısıyla PC endüstrisinin en popüler üçüncü işletim sistemi olan Ubuntu, 2004'ten beri faaliyet gösterdiği bu sektörde olduğu gibi mobil piyasada da kurumsal alana odaklanacak. Yazılım için en uygun donanımların alt seviye akıllı telefonlar ile süper telefon olarak tabir edilen en üst seviye çözümler olduğunu dile getiren Ubuntu CEO'su Jane Silber, güvenlik, maliyet ve yönetilebilirlik hususlarına odaklanarak başta kurumsal olmak üzere mobil sektöre hızlı bir giriş yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Firmanın kurucusu olan Güney Afrikalı girişimci Mark Shuttleworth basın açıklamasında, Ubuntu One hizmetlerini vurgulayarak bulut bilişim, PC ve tüketici elektroniği alanlarını kapsayan tek bir platform oluşturarak teknolojide yeni bir yakınlaşma dönemi oluşturduklarına dikkat çekti. Gelişmiş yerel ve çevrimiçi arama yetileri, Facebook, Twitter, Google Maps, Youtube, Spotfiy, eBay, Gmail gibi şimdiden birçok popüler uygulamayı yapısında ihtiva etmesi, tüm uygulamalarda kullanılabilen bütünleşik ses tanıma hizmeti, yenilikçi arayüzü ve platformun bilgisayar sürümüne eşlik eden özgün fonksiyonlarıyla akıllı telefonlar için Ubuntu'nun önümüzdeki yıllarda piyasada geniş bir yayılım göstermesi bekleniyor. Daha büyük bir ekran, klavye ve fare ile çok daha iyi bir performans ortaya koyan mobil Ubuntu, işletim sisteminin mevcut uygulamalarının yanı sıra internet tabanlı uygulamaları da destekleyecek.

Halihazırda yalnızca Google'ın Galaxy Nexus akıllı telefonu için erişilebilir olan açık kaynak kodlu Ubuntu'nun telefon versiyonu, şimdilik herhangi bir operatör ya da üreticiyle ortaklık kurmuş değil. Ancak 2014'ün başında tüketicinin beğenisine sunulacak ilk Ubuntu telefonlarının büyük mobil üreticiler tarafından geliştirileceği tahmin ediliyor. ARM ve x86 mimarili işlemcileri destekleyen işletim sisteminin ilerleyen aylarda mobil yazılım geliştiricilerinin ilgisini çekmeyi başaracağı, kısa süre içerisinde kendi uygulama mağazasını oluşturabileceği ve ayrıca mevcut Android cihazlarına kolayca port edilerek Google'un kendi platformunda da popüler hale geleceği öngörülüyor. Yazılım hakkında çok daha fazla detayın paylaşıldığı aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. CES 2013'te daha geniş kapsamlı bir basın konferansı organize edecek olan Canonical, geliştiriciler için mobil SDK'sını bu hafta içerisinde yayınlayacak.

http://www.ubuntu.com/devices/phone