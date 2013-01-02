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Akıllı telefonlar için Ubuntu işletim sistemi resmen duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
60
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Canonical, yeni bir duyuru yapmaya hazırladığını geçtiğimiz saatlerde açık kaynak kodlu işletim sistemi Ubuntu'nun resmi internet sitesinde başlattığı geri sayımla gözler önüne sermişti. Bugün Londra'daki merkezinde basın mensuplarını ağırlayan yazılım şirketi, akıllı telefonlar için geliştirdiği Ubuntu platformunu resmen tanıttı. Google'ın Android işletim sistemine ait çekirdek ve sürücüleri kullanan, ancak uygulamaların çalıştırıldığı Dalvik ya da diğer bir Java sanal makinesini bünyesinde barındırmadığı için donanımdan en verimli şekilde faydalanabilmeyi vaat eden telefonlar için Ubuntu, şuan için yalnızca Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus'a destek sunuyor.
Küçük dokunmatik ekranlar için özelleştirilen, ekranın dört köşesine atanan fonksiyonlar sayesinde mevcut alana en çok içeriği ve işlem kabiliyetini sığdırabilmeye odaklanılarak geliştirilen mobil Ubuntu'nun kullanıcı arayüzü, platformun kendine özgü animasyonları ile dolu olmasına karşın akıcı bir şekilde çalışabiliyor, uygulamalar arasında çok hızlı bir şekilde geçiş yaparak çoklu görev özelliklerinden kolayca istifade edilebiliyor. Tasarlanan bu arayüz sayesinde akıllı telefon kullanıcısı, yazılımın sahip olduğu baş parmak hareketlerini uygulayarak istediği işlemi en kısa yoldan gerçekleştirebilecek. Böylece zaten küçük olan cihazın ekranı, kontrol tuşları yerine tamamen uygulama ve içerikle doldurulmuş olacak. 
Basitlik ve düzen üzerine kurulu kullanıcı arayüzü ile çekirdek uygulamaları, mobil cihaz sahiplerine daha önce tecrübe etmedikleri üst düzey görselliğe sahip bir yazılım sunuyor. 20 milyonu aşkın bilgisayar kullanıcısıyla PC endüstrisinin en popüler üçüncü işletim sistemi olan Ubuntu, 2004'ten beri faaliyet gösterdiği bu sektörde olduğu gibi mobil piyasada da kurumsal alana odaklanacak. Yazılım için en uygun donanımların alt seviye akıllı telefonlar ile süper telefon olarak tabir edilen en üst seviye çözümler olduğunu dile getiren Ubuntu CEO'su Jane Silber, güvenlik, maliyet ve yönetilebilirlik hususlarına odaklanarak başta kurumsal olmak üzere mobil sektöre hızlı bir giriş yapmayı hedeflediklerini belirtti. 
Firmanın kurucusu olan Güney Afrikalı girişimci Mark Shuttleworth basın açıklamasında, Ubuntu One hizmetlerini vurgulayarak bulut bilişim, PC ve tüketici elektroniği alanlarını kapsayan tek bir platform oluşturarak teknolojide yeni bir yakınlaşma dönemi oluşturduklarına dikkat çekti. Gelişmiş yerel ve çevrimiçi arama yetileri, Facebook, Twitter, Google Maps, Youtube, Spotfiy, eBay, Gmail gibi şimdiden birçok popüler uygulamayı yapısında ihtiva etmesi, tüm uygulamalarda kullanılabilen bütünleşik ses tanıma hizmeti, yenilikçi arayüzü ve platformun bilgisayar sürümüne eşlik eden özgün fonksiyonlarıyla akıllı telefonlar için Ubuntu'nun önümüzdeki yıllarda piyasada geniş bir yayılım göstermesi bekleniyor. Daha büyük bir ekran, klavye ve fare ile çok daha iyi bir performans ortaya koyan mobil Ubuntu, işletim sisteminin mevcut uygulamalarının yanı sıra internet tabanlı uygulamaları da destekleyecek. 
Halihazırda yalnızca Google'ın Galaxy Nexus akıllı telefonu için erişilebilir olan açık kaynak kodlu Ubuntu'nun telefon versiyonu, şimdilik herhangi bir operatör ya da üreticiyle ortaklık kurmuş değil. Ancak 2014'ün başında tüketicinin beğenisine sunulacak ilk Ubuntu telefonlarının büyük mobil üreticiler tarafından geliştirileceği tahmin ediliyor. ARM ve x86 mimarili işlemcileri destekleyen işletim sisteminin ilerleyen aylarda mobil yazılım geliştiricilerinin ilgisini çekmeyi başaracağı, kısa süre içerisinde kendi uygulama mağazasını oluşturabileceği ve ayrıca mevcut Android cihazlarına kolayca port edilerek Google'un kendi platformunda da popüler hale geleceği öngörülüyor. Yazılım hakkında çok daha fazla detayın paylaşıldığı aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. CES 2013'te daha geniş kapsamlı bir basın konferansı organize edecek olan Canonical, geliştiriciler için mobil SDK'sını bu hafta içerisinde yayınlayacak.

http://www.ubuntu.com/devices/phone Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen __Tyler Durden__
__Tyler Durden__
drzeke

güzel gibi görünüyor ama ben android'e yeni geçmiştim yaa :D bu olmadı şimdi bi de bilen biri şu dalvik nedir açıklayabilir mi ?

Dalvik Android'de kullanılan Java yazılım dillerinden biri. Uygulama geliştiriciler tarafından kullanılıyor. O olmazsa uygulamalar daha özgürce yazılabilir lakin Google onu kullandığı için herkesin onu kullanmasını istiyor.

Herseyden once dalvik googlein keyfi bir tecihi degil. Dezavantaji kadar buyuk avantajida var ki bu avantaj androidin basarisinda en onemli rol oynayan faktorlerden biri. Bu tercihin gelistiricilerin ozgurluklerini kisitladigini nerden cikardiniz bilmiyorum ama gelistirici icin bulunmaz nimettir. Cunku dalvik sayesinde her donanim icin farkli kod hazirlama zorunlulugu kalkiyor. Normalde bir kod yazarsiniz bu compiler tarafindan makina koduna cevrilip kullanilir. Ama bir cihaz icin hazirlanan makina kodu farkli cihazda calismaz. Dlavikin yaptigi bu zorlugu ortadan kaldirmak. Javada kod yazarsiniz compiler bunu makina koduna degilde bytecode denen ara bir koda donustur. Bu sayede farkli bir makinede bytecodedan o donanimin makine koduna donusturulerek kullanilir. Yavastir ama esnektir. Androidin basarisinin sirlarindan biride budur. Sayisiz farkli donanimda calisabilmesi, gelistiricinin her farkli cihaza ayri compile yapmak zorunda kalmamalari. Ornek vermek gerekirse dalvik olmadigi icin windows phone da donanim cok kisitli. Her yeni donanima hizli sekilde adapte olamiyor. Bu yuzden androidi hep geriden takip edecek. Ayrica google aptal degil. Dalvikdeki yavasligin farkinda ve bunun icin ozel onlemleri var. Oncelikle cekirdek anroid dalvik ile calismaz. Buna stok tarayici dahil. Sadece gelistirici uygulamalari bytecode ile gelip dalvik tarafindan calistirilir. Bunlarda ilk calismada makina koduna donusturulup dalvik cache de saklanir. Boylece sonraki kullanimlarda makina kodundan hizli calismasi saglanir. yazilimi sabit bir donanima optimize edip hizlandirmak basittir. Gercek basri bunu tum donanimlar uzerinde basarabilmektir ki google gayretide bu yonde. Bu gayretin meyvasinida %75 piyasa payiyla topluyorlar cunku android her cesit donanim ve farkli paketlerde geliyor. Nerdiyse kacinilmaz tercih haline donusuyor.
__Tyler Durden__drzekegüzel gibi görünüyor ama ben android'e yeni geçmiştim yaa :D bu olmadı şimdi bi de bilen b...
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Masterbronze12 6 yıl
HTC HD2'im için yeni işletim sistemimde gelmiş :)
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darkaura 6 yıl balcis
balcis

xconnect

Google Dalviki Androidde aradan çıkarma durumu olurmu ileride... yada o çıkarsa android başka birşey mi olur?


aradan bi katman kalkması performans açısından nimet olur. hani android telefonlarda (jelly bean'den sonra dahi) bu telefonun ekranı iphone gibi akmıyor, arayüz geçileri sorun çıkarıyor tarzı yorumlar görür, veya yaparsınız; he fanatik androidçiler genelde kabul etmez tabi orası ayrı. işte sebebi bu dalvik denen "kum havuzu"dur. hem çok cihaz uyumu konusunda bir ara katman görevi gördüğü için avantajlıdır. ama aynı zamanda o 4 çekirdekli canavar gibi makinelerin de patinaj alanıdır. ilk kalkışta tekeler çeyrek saniye bile patinaja kalsa hisseder insanın eli dokunmatik ekranda.

o takilmalardan jellybean yuklu nexus cihazlarda eser bulamazsiniz. ama bahsettiginiz dogru jelly bean kurulu olsa bile diger android cihazlarda hafif kasilmalar oluyor. ama bundan dalviki sorumlu tutamayiz cunku arayuzunde dahil oldugu cekirdek android yazilimlari dalvik uzerinden calismiyor. makina kodundan direk calisiyorlar. sadece marketten indirdiginiz uygulamalar dalvik uzerinden calisiyor. bahsettiginiz sorunlarin gercek kaynagi ureticilerin ozensiz ve farkli oncelikli yazilimlari. cogu telefon ureticisi yazilimi kullanim degil satis oncelikli hazirliyor. demek istedigim dertleri arayuzun kendini satcak kadar alimli gozukmesi. ilerdeki kullanim detaylari cok da umurlarinda degil. arayuz bol animasyonlu cafcafli olsunki kendini satsin. iste bu yuzdendirki bir kac amator gelistirici gurubu dunya devi firmalarin profesyonel ekiplerinden daha basarili daha akici romlar hazirliyabiliyorlar. cunku arayuzu tasarliyanlar telefonun gercek kullanicilari.
balcisxconnectGoogle Dalviki Androidde aradan çıkarma durumu olurmu ileride... yada o çıkarsa android başka b...
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RED LORD CHE 6 yıl
sitesinden indirilebiliyor mu?
ben bulamadım...
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Doughnut 6 yıl
Hobbit'in olduğu sahnede One ring to rule them all'a gönderme yaptı sanki :)
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goenitz117 6 yıl
Güzel olmuş
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kımyasal 6 yıl
rekabeti kızıştıracaktır.bu sayede google androide biraz daha özen gösterip daha erken güncelleme çıkarır.
blackberry işletim sistemi
ubuntu
tizen
win8
andriod
ıos
meego ile uğraşan bir şirkette vardı.
bakalım 2013 te olaylar nasıl gelişecek ?
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retro. 6 yıl
her telefonla uyumlu hale gelirse ve bir telefon 2 isletim sistemini bir arada tasiyabilirse hos olur.
ayrica telefoncular 5-10 tl'ye yuklerler illa rom root olayini bilmene gerek yok.
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teramit 6 yıl
Citizem
Android Cihazlara rom olarak yüklenirse neden tutmasın ki?

bahsettiğiniz işi yapabilecek kullanıcı sayısı %3-4 falan olduğu için olmasın.
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Masterbronze12 6 yıl
HTC HD2'im için yeni işletim sistemimde gelmiş :)
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hollowman_ 6 yıl
wortexxx
bilgisayara bağlandığında süper oluyormuş

Motorola atrix baba telefon yaw :)
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snomask 6 yıl
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snomask 6 yıl
burada en önemli noktada bence ubuntu mobilin şuanki performansı. örneğin:

-android yüklü bir telefonda bekleme sürem 48 saat ise ubuntuda bu süre ne kadar?
-ram ve işlemci kullanım oranı nasıl?
-stabilite; telefonun ısınması yada kapanma oluyor mu?

en önemli avantajının tüm android telefonlarda sorunsuz çalışacaksa işletim sisteminin artık güncelleme alacak olmasıdır. düşünün s3 için ayrı güncelleme note için ayrı güncelleme bekliyorsunuz. bunu aşıp çıkan her güncelleme tüm telefonlara yapılabilirse çok hızlı yol katederler diye düşünüyorum.
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seven44 6 yıl snomask
snomask

burada en önemli noktada bence ubuntu mobilin şuanki performansı. örneğin:

-android yüklü bir telefonda bekleme sürem 48 saat ise ubuntuda bu süre ne kadar?
-ram ve işlemci kullanım oranı nasıl?
-stabilite; telefonun ısınması yada kapanma oluyor mu?

en önemli avantajının tüm android telefonlarda sorunsuz çalışacaksa işletim sisteminin artık güncelleme alacak olmasıdır. düşünün s3 için ayrı güncelleme note için ayrı güncelleme bekliyorsunuz. bunu aşıp çıkan her güncelleme tüm telefonlara yapılabilirse çok hızlı yol katederler diye düşünüyorum.

+1903
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balcis 6 yıl
xconnect
Google Dalviki Androidde aradan çıkarma durumu olurmu ileride... yada o çıkarsa android başka birşey mi olur?

aradan bi katman kalkması performans açısından nimet olur. hani android telefonlarda (jelly bean'den sonra dahi) bu telefonun ekranı iphone gibi akmıyor, arayüz geçileri sorun çıkarıyor tarzı yorumlar görür, veya yaparsınız; he fanatik androidçiler genelde kabul etmez tabi orası ayrı. işte sebebi bu dalvik denen "kum havuzu"dur. hem çok cihaz uyumu konusunda bir ara katman görevi gördüğü için avantajlıdır. ama aynı zamanda o 4 çekirdekli canavar gibi makinelerin de patinaj alanıdır. ilk kalkışta tekeler çeyrek saniye bile patinaja kalsa hisseder insanın eli dokunmatik ekranda.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 6 yıl balcis
balcis

xconnect

Google Dalviki Androidde aradan çıkarma durumu olurmu ileride... yada o çıkarsa android başka birşey mi olur?


aradan bi katman kalkması performans açısından nimet olur. hani android telefonlarda (jelly bean'den sonra dahi) bu telefonun ekranı iphone gibi akmıyor, arayüz geçileri sorun çıkarıyor tarzı yorumlar görür, veya yaparsınız; he fanatik androidçiler genelde kabul etmez tabi orası ayrı. işte sebebi bu dalvik denen "kum havuzu"dur. hem çok cihaz uyumu konusunda bir ara katman görevi gördüğü için avantajlıdır. ama aynı zamanda o 4 çekirdekli canavar gibi makinelerin de patinaj alanıdır. ilk kalkışta tekeler çeyrek saniye bile patinaja kalsa hisseder insanın eli dokunmatik ekranda.

o takilmalardan jellybean yuklu nexus cihazlarda eser bulamazsiniz. ama bahsettiginiz dogru jelly bean kurulu olsa bile diger android cihazlarda hafif kasilmalar oluyor. ama bundan dalviki sorumlu tutamayiz cunku arayuzunde dahil oldugu cekirdek android yazilimlari dalvik uzerinden calismiyor. makina kodundan direk calisiyorlar. sadece marketten indirdiginiz uygulamalar dalvik uzerinden calisiyor. bahsettiginiz sorunlarin gercek kaynagi ureticilerin ozensiz ve farkli oncelikli yazilimlari. cogu telefon ureticisi yazilimi kullanim degil satis oncelikli hazirliyor. demek istedigim dertleri arayuzun kendini satcak kadar alimli gozukmesi. ilerdeki kullanim detaylari cok da umurlarinda degil. arayuz bol animasyonlu cafcafli olsunki kendini satsin. iste bu yuzdendirki bir kac amator gelistirici gurubu dunya devi firmalarin profesyonel ekiplerinden daha basarili daha akici romlar hazirliyabiliyorlar. cunku arayuzu tasarliyanlar telefonun gercek kullanicilari.
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