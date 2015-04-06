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Akıllı telefonlara 3D tarayıcı entegre edilebilecek

4 yıl
1,7b
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlara 3D tarayıcı entegre edilebilecek

3D yazıcılar günlük hayatımıza daha çok girdikçe 3 boyutlu modellemeler de öne çıkmaya başlıyor. Çeşitli yazılımlarla bu modellemeler yapılabilirken, tüketicilerin hoşuna giden bir gerçek nesneyi yazdırabilmesi için 3D tarayıcı edinmesi daha büyük avantaj sağlıyor. 

Aksesuar şeklinde mobil cihazlar için 3D yazıcılar mevcut. Ancak Kaliforniya Teknoloji Ensitüsü - Caltech, mobil cihaz içerisine entegre edilebilecek bir kamera sensörü üzerinde çalışıyor.  

Kurumun bünyesindeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen sensör hassas tarama yapabilen bir yapıya sahip. Böylece kullanıcılar gerçek dünyada gördükleri bir nesneyi bu sensör yardımıyla tarattıklarında ekibin ifadesiyle mikronlarına kadar aynı olabilen bir kopya yazdırabilecek. 

Normalde kullandığımız mobil cihaz sensörleri ortam ışığına bağlı olarak sahneler yakaladığı için derinlik veya mesafe gibi veriler elde edilemiyor. Bu da 3D modellemeyi standart kameralar ile imkansız hale getiriyor. 

Sensör nanofotonik uyumlu görüntüleyici - NCI adını almış ve boyutu bir milimetre kare civarında. Sensör nesnenin boyutunu ve derinliğini yoğun lazer ışınları yoluyla yakalıyor. LIDAR adındaki bu sistem ortama lazer ışınları gönderiyor ve ışınlar nesneye çarparak geri yansıyor. Sensördeki uyum pikseli adı verilen pikseller de yansıyan ışınları yakalayarak modelleme yapıyor. 

NCI sensörünün özelliği ekstra bir donanım gerektirmeden kullanılabilir olması. Böylece mobil cihazlara kolay ve daha az maliyetli bir şekilde entegre edilebilecek. Ekip mobil cihazlar yanında sürücüsüz araçların da bu sensör ile 3D modelleme yaparak güvenlik tedbirleri alabileceğini düşünüyor. 

Henüz ilk aşamalar olduğu için ancak bozuk para büyüklüğünde nesnelerin 3D taraması yapılabiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde daha büyük nesnelerin kapsama alanına alınması için çalışmalar yapılıyor.

Aslında benzer bir teknoloji Intel tarafından kullanılıyor. RealSense adındaki teknolojide kameradan alınan görüntüler algoritmalar yardımıyla işleniyor ve fotoğraftaki nesnelerin birbirine olan uzaklıkları net olarak ölçülebiliyor. Elbette RealSense'de 3D modelleme söz konusu değil.  

http://www.caltech.edu/news/new-camera-chip-provides-superfine-3-d-resolution-46425 Yorum Yaz
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