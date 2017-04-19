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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonları dizüstüne dönüştüren aksesuarlar giderek artıyor

Akıllı telefonunuzu aynı zamanda bir dizüstü gibi kullanmak istiyorsanız alternatifler giderek artıyor. Türk girişimcilerin de ürünlerini gördüğümüz bu konsepte son örnek Mirabook oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonları dizüstüne dönüştüren aksesuarlar giderek artıyor

Modern akıllı telefonları aksesuarlar yardımıyla bir dizüstü gibi kullanma hevesi aslında Motorola Atrix dönemlerinden beri var ancak özellikle Microsoft Continuum ile gündemde daha çok yer almaya başladı. Android tarafında bu konuya büyük bir ilgi var.

Özellikle kitle fonlama platformlarında arka arkaya projeler hayat buluyor. Türk girişimcilerin de ürünlerini gördüğümüz bu konsepte son örnek Mirabook oldu ancak rakiplerine göre bazı önemli artıları da yok değil.

Her arayüze uyumlu

Mirabook dizüstü aksesuarı 13.3 inçlik Full HD bir ekrana sahip ve USB Tip-C üzerinden DisplayPort ile uyumlu akıllı telefonlara bağlanıyor. Bağlanınca da anında görüntüyü ekrana veriyor. Arayüz düzenli bir tasarım sunduğu için kullanım da kolaylaşıyor.

Standart klavye ve touchpad bileşenleri sunan aksesuar ayrıca harici depolama ile batarya desteği de barındırıyor. Bu sayede hem aksesuarı hem de kendi telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Yine çıkış olarak standart USB portları ve HDMI portu mevcut. Ayrıca SD kart da takılabiliyor.

Mirabook’un avantajlarına bakacak olursak telefonların kendi içerisinde barındırdığı masaüstü arayüzlerini yansıtabiliyor. Örneğin Galaxy S8 serisindeki DeX arayüzü, Remix OS veya Windows 10 mobil için Continuum arayüzünü kullanmak mümkün. Yine Intel USB çubuğu gibi Windows 10 bilgisayarları veya Raspberry Pi kartlarını da aksesuara bağlayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 500 serisi resmiyet kazandı"

Mirabook çok geniş bir yelpazeye hitap etmesiyle kısıtlı bir alanda kalmaktan kurtulmuş. Akıllı telefon haricinde Windows 10 veya Linux geliştirici kartları kullananlar da harici monitör arama derdinden kurtulacaklar.

Mirabook hali hazırda 180$ bağış yapanlara hediye ediliyor. 5 gün sonra ise bu rakam 199$ olacak. Kampanya tamamlanırsa Aralık ayında piyasaya çıkması bekleniyor. O dönemde fiyatı 299$’a yükselecek. Daha büyük batarya, depolama alanı gibi ekstralar ise hedeflenen bağışın belirli bir oranda üzerine çıkılması durumunda eklenecek.

 

https://www.indiegogo.com/projects/turn-your-smartphone-into-a-laptop-mobile-android#/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 2 yıl
Aksesuardan ziyade kablosuz yada kablolu şekilde monitörle veri akışını sağlamalı. Ancak o şekilde tutar.
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landmoon 2 yıl
fikir güzel de fiyat saçma 180 usd ye zaten laptop alınır
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fotifoti 2 yıl
Haber başlığı biraz yanıltıcı olmuş. Adamlar fransız. Türk girişimcileri görüyorsak bir zahmet onu da yazsaydınız da görseydik
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