Akıllı televizyonların yükselişi sürüyor





İnternet ile televizyonları bir araya getiren yeni nesil "Smart TV" ya da dilimizdeki karşılığıyla "Akıllı TV"'ler, 2012'de yükselişlerini sürdürdü.

Sektörün önemli pazar araştırma şirketlerinden IHS iSuppli'nin yayınladığı son rapora göre 2012'de satılan her televizyondan biri Akıllı TV'ydi. Daha sayısal ifadeyle; 2011 yılında 52 milyon akıllı TV'nin satıldığı pazarda, 2012 yılında ise 66 milyon akıllı TV satışı gerkçekleştirildi. Bu toplam pazardan akıllı televizyonların %27'lik paya sahip olması anlamına gelirken; 2015 yılında bu sayının 141 milyona yani %55 paya ulaşarak geleneksel televizyonları ilk kez geçeceği öngörülüyor.

IHS'in TV Sistemleri Uzmanı Veronica Thayer, genel televizyon pazarındaki daralmanın aksine tüketicilerin internet bağlantıları televizyonlara gösterdiği ilgiye dikkat çekerek; birçok üreticinin akıllı televizyonlara gösterdiği ilginin arttığını ve önümüzdeki dönemde bu çözümlerin kullanımının daha da kolaylaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi Ocak 2012'de LG Electronics, TP Vision (Philips TV) ve Toshiba, internet bazlı televizyonların gelişmesinde geliştiricilere de destek sunabilmek amacıyla Akıllı TV Birliği (Smart TV Alliance) kurmuş ve ünlü Japon devi Panasonic'de geçtiğimiz ay bu birliğe katılmıştı.

http://www.twice.com/articletype/news/ihs-smart-tvs-rise-27-tv-shipments/105108