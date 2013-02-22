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Akıllı televizyonların yükselişi sürüyor

6 yıl
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Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Akıllı televizyonların yükselişi sürüyor

İnternet ile televizyonları bir araya getiren yeni nesil "Smart TV" ya da dilimizdeki karşılığıyla "Akıllı TV"'ler, 2012'de yükselişlerini sürdürdü.

Sektörün önemli pazar araştırma şirketlerinden IHS iSuppli'nin yayınladığı son rapora göre 2012'de satılan her televizyondan biri Akıllı TV'ydi. Daha sayısal ifadeyle; 2011 yılında 52 milyon akıllı TV'nin satıldığı pazarda, 2012 yılında ise 66 milyon akıllı TV satışı gerkçekleştirildi. Bu toplam pazardan akıllı televizyonların %27'lik paya sahip olması anlamına gelirken; 2015 yılında bu sayının 141 milyona yani %55 paya ulaşarak geleneksel televizyonları ilk kez geçeceği öngörülüyor.

IHS'in TV Sistemleri Uzmanı Veronica Thayer, genel televizyon pazarındaki daralmanın aksine tüketicilerin internet bağlantıları televizyonlara gösterdiği ilgiye dikkat çekerek; birçok üreticinin akıllı televizyonlara gösterdiği ilginin arttığını ve önümüzdeki dönemde bu çözümlerin kullanımının daha da kolaylaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi Ocak 2012'de LG Electronics, TP Vision (Philips TV) ve Toshiba, internet bazlı televizyonların gelişmesinde geliştiricilere de destek sunabilmek amacıyla Akıllı TV Birliği (Smart TV Alliance) kurmuş ve ünlü Japon devi Panasonic'de geçtiğimiz ay bu birliğe katılmıştı.


http://www.twice.com/articletype/news/ihs-smart-tvs-rise-27-tv-shipments/105108 Yorum Yaz
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daedlus 6 yıl
Gereksiz,kullanıcıları oyalamak için koyulan bir özellik; heleki internet tarayıcıları çok kötü
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Sedat. 6 yıl
Bu tvler genelde para tuzagi oluyor.. Öyle bir allayip pullayip reklam yapiyolar ki görende çikmiş cani geri getiriyor sanacak... Tamamen insanlarin Tüketim çilginligina karşi bi doz aşi hesabi ürünler.. Arkadaşim geçen ay samsung'un 8000 serisi kocaman bi led tvsini aldi smart versiyonlu.. Geçen dedim memnunmusun napiyosun falan valla dedi akşam oluyo basiyorum açiyorum kanali tvyi izliyorum kapatiyorum olay bu.. EE o kadar para verdin yok bu özellik var yok şu özellik var dedin Hiç mi kullanmiyosun dedim yok diyo..

Pekâla 46 inç alalade bir TV'nin yapacaği her halti Boş yere o kadar para verilen tvde yapmak çok salakça geliyor bana... Heee kullanim amacin o tv'deki özellikleri kapsiyorsa ona bişiy diyemem ama SİRF TV izlemek için gidip onca para bayilip bu tvleri alip kullanmak saçmalik... Boş yere para israfindan başka bişiy değil..

Oturma odamdaki restorasyonum bitsin belki bende Büyük boy bir Tv alacağim ama SİRF maçlari filmleri büyük ekranda net izlemek için Basit bir Tv.. Böyle uçuk kaçik özellikler bana göre değil zaten PC'De her halti yapiyorum TV'de de eksik kalsin.
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biricikömer 6 yıl
Gereksiz özellik bence aldım duruyor bilgisayar var zaten bilgisayara bağladım smart tv hedesi hiçbir işe yaramıyor.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Aprowler 6 yıl
Her 3 televizyondan biri denilecekti sanırım... bu sitede editörler haberini yazıp gönderdikten sonra okumuyor sanırım
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bydvd 6 yıl
erkan53 arkadaşımızın dediği gibi linux nimetleri bunlar eğer olmasaydı inanın hiç biri olmazdı
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Steven Wilson 6 yıl
çok ihtiyaçmış gibi
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Hobar 6 yıl
youtube hariç işe yarar uygulama pek yok.
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quzman 6 yıl
Toshiba sayfasında Samsung resmi .
İlginç ...
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SpHinx. 6 yıl
güzel uygulamaları var ama daha çok uygulama çıkarmaları lazım mesela ben smart sinemayı falan kullanıyorum güzel filmler var ama hd film yok
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K.can.tas 6 yıl
Valla ben hiç bir özelliğini kullanmıyorum evdeki smart tv nin.
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DH Misafiri 6 yıl
"2012'de satilan her televizyondan biri"???
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