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Aktifleştirilen Android'li cihaz sayısı 750 milyonu aştı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Aktifleştirilen Android'li cihaz sayısı 750 milyonu aştı

Google'ın kurucusu ve şu anki icra kurulu başkanı Larry Page, firmanın resmi internet günlüğünden Android platformunun ulaştığı büyüklüğü ortaya koyan istatistiki verileri paylaştı.

Android'in dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi olduğuna vurgu yapan Larry Page'in verdiği bilgilere göre Google, Android'i dünya genelinde 60'dan fazla üretici ile paylaşıyor. Dünya genelinde bugüne kadar 60'dan fazla üreticinin hazırladığı 750 milyon adet Android'li cihaz aktifleştirilirken; iştletim sisteminin ana uygulama mağazası olan Google Play'den yapılan indirme sayısı ise 25 milyarı aşmışdurumda.


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hollowman_ 6 yıl en beğenilen
ogh
ben aynı tableti farklı rom ve mail ile 4-5 kez aktifleştirmiştim google dan. ayrıca o cihaz pert :) unutmadan telefonu ise 2 kez...

Açıklamayı dikkatlice okursan aktifleştirilen cihaz deniyor, cihazda açılan hesap demiyor. bir cihaza farklı rom yüklemekle farklı mail açmakla mı aktifleşmiş olur??!?!? Üretilen androidli telefon adedi belli, lisanslanan android sayısı belli zaten.
oghben aynı tableti farklı rom ve mail ile 4-5 kez aktifleştirmiştim google dan. ayrıca o cihaz pert :) unutmadan telefonu ise 2 kez...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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seconder77 6 yıl
çöp sayısı artıyor
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hollowman_ 6 yıl en beğenilen
ogh
ben aynı tableti farklı rom ve mail ile 4-5 kez aktifleştirmiştim google dan. ayrıca o cihaz pert :) unutmadan telefonu ise 2 kez...

Açıklamayı dikkatlice okursan aktifleştirilen cihaz deniyor, cihazda açılan hesap demiyor. bir cihaza farklı rom yüklemekle farklı mail açmakla mı aktifleşmiş olur??!?!? Üretilen androidli telefon adedi belli, lisanslanan android sayısı belli zaten.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Be All My Sins Remembered 6 yıl hollowman_
hollowman_
ogh
ben aynı tableti farklı rom ve mail ile 4-5 kez aktifleştirmiştim google dan. ayrıca o cihaz pert :) unutmadan telefonu ise 2 kez...

Açıklamayı dikkatlice okursan aktifleştirilen cihaz deniyor, cihazda açılan hesap demiyor. bir cihaza farklı rom yüklemekle farklı mail açmakla mı aktifleşmiş olur??!?!? Üretilen androidli telefon adedi belli, lisanslanan android sayısı belli zaten.

Son cumleden bahsediyorum ben.
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ogh 6 yıl hollowman_
hollowman_

ogh

ben aynı tableti farklı rom ve mail ile 4-5 kez aktifleştirmiştim google dan. ayrıca o cihaz pert :) unutmadan telefonu ise 2 kez...


Açıklamayı dikkatlice okursan aktifleştirilen cihaz deniyor, cihazda açılan hesap demiyor. bir cihaza farklı rom yüklemekle farklı mail açmakla mı aktifleşmiş olur??!?!? Üretilen androidli telefon adedi belli, lisanslanan android sayısı belli zaten.

iyi de build.prob dan cihazın tanımını değiştirice farklı cihaz olarak algılanmıyor mu?
:)
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ogh 6 yıl
ben aynı tableti farklı rom ve mail ile 4-5 kez aktifleştirmiştim google dan.
ayrıca o cihaz pert :)

unutmadan telefonu ise 2 kez...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Google play 1 yildir var ve geldigi konuma bakin. Herseyi acikliyor bence
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