Aktifleştirilen Android'li cihaz sayısı 750 milyonu aştı

Google'ın kurucusu ve şu anki icra kurulu başkanı Larry Page, firmanın resmi internet günlüğünden Android platformunun ulaştığı büyüklüğü ortaya koyan istatistiki verileri paylaştı.

Android'in dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi olduğuna vurgu yapan Larry Page'in verdiği bilgilere göre Google, Android'i dünya genelinde 60'dan fazla üretici ile paylaşıyor. Dünya genelinde bugüne kadar 60'dan fazla üreticinin hazırladığı 750 milyon adet Android'li cihaz aktifleştirilirken; iştletim sisteminin ana uygulama mağazası olan Google Play'den yapılan indirme sayısı ise 25 milyarı aşmışdurumda.