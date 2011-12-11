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Aldebaran Robotics'den ev içi kullanıma yönelik NAO Next Gen insansı robot

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Robot teknolojileri son dönemde oldukça büyük mesafe katetti ve ev, hastane, alışveriş merkezi gibi pek çok alanda insanlara hizmet edebilen robotlar kullanılıyor. Robotik firmalarının ağırlık verdiği alanlardan birisi ev içi kullanıma yönelik üretilen insansı robotlar.

Aldebaran Robotics firması bu alanda NAO adlı robot serileri üzerinde çalışıyor. NAO serileri dünya çapında 2000 adet satarak önemli bir başarı elde etti. Firmanın son Nao modeli ise NAO Next Gen adıyla tüketiciye sunulacak. Modelin en önemli özelliği tamamen programlanabilir olması. Model araştırma, eğitim ve hizmet gibi alanlarda kullanmak üzere üretildi.

6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan NAO Next Gen, en yüksek seviyede etkileşim sunuyor. Robot içerisindeki entegre yongaseti 1.6GHz hızında Intel Atom işlemci barındırıyor. Bu sayede çoklu görevler hızlı bir şekilde yerine getirilebiliyor.

Programlanabilir mantık bloklarından oluşan tümleşik devreleri tanımlayan Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri - FPGA üzerinde iki adet HD kamera ile düşük ışık altında bile yüksek hızda nesne/yüz tanıma mümkün oluyor. Kameralar ile 1280 x 720 piksel çözünürlükte kayıt yapılabiliyor.

Ayrıca robot içerisinde ses tanıma programı Nuance'da önemli yeniliklerden bir tanesi. Bu program kelime dizileri içerisindeki özel bir kelimeyi anında filtreleyebiliyor. Akıllı tork kontrolü, bacak-gövde çarpışmasını engelleyici sistem, gelişmiş yürüme algoritması, eğitim amaçlı geliştirilen pek çok uygulama, WiFi ve Ethernet bağlantısı, 4 algılayıcı mikrofon ile lokasyon tespiti, 2 yüksek sesli hoparlör,8 basınç sensörü, düşme koruması, robotun öne çıkan diğer özellikleri.

Robot ilk etapta araştırma ve geliştirme amacıyla kullanılacak ancak ilerleyen dönemlerde bireysel tüketicilere de satış için geliştirilmeye devam edilecek. Özellikle tanıtım videosu oldukça etkileyici.




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Rouvax 7 yıl
çok sevimli yapmışlar :D
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artenis 7 yıl
Videoda gördüğümüz öğretiler muhtemelen bir merkeze internet aracılığıyla toplanacak ve daha ne kadar fazla kullanıcı o kadar fazla insan öğretisi arşivi olacak şirket te, mantıklı, henüz satılmasada böyle bir fikir altında yatmakta bence.
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diegorian 7 yıl
Şu haliyle internetten müzik indirip oynatmaktan başka bir işe yaramaz..
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halitozbasli 7 yıl
Bir gün gelecek hem daha hızlı olacaklar hemde gercekten hayatı kolaylaştıracaklar ila humanoid olmalarıda şart değil.
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Fatal1ty. 7 yıl
SKYNET!
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fuckulteli 7 yıl
İnsansı tepkiler vermiyor, kadın bizim ufaklığı düşürdü, ufaklık çıtını çıkartmadan kalktı ayağa.. :)
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alito 7 yıl
ucuz olsa popülerlik konusunda hiç bir ürün bu robotla yarışamazdı ama hiç ucuz yapazlar bu tür şeyleri
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S 7 yıl
Yalan mı? Hem insansı diyorlar hem wifi var :)
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DH Misafiri 7 yıl
16 bin dolara harem kurarım karılarıma ve cariyelerime evde konfeksiyon vs. iş yaptırır kazandığım paralarla haremi genişletirim mesela yani:) 1 metre boyu bile olmayan tenekeden insandan arkadaş olmasını ummak şizofrenik bir durum veya 16 bin dolara hizmetçi tutarım bu tenekenin kullanım ömrü kaç sene? bide ne işe yarıyacak! hello mello anca....
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Blasterreal 7 yıl
Adult versiyonlarıda çıkar yakında :P
1 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-F8946C419 7 yıl Blasterreal
Blasterreal

Adult versiyonlarıda çıkar yakında :P

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FightForBeer 7 yıl
fıyatı makul seviyelerde olsa bundan birtane yada birkac tane alıp degısık sekıllerde programlama cok guzel olurdu.düşünsenize siz pc basındayken yada başka biryerdeyken size su vs getirecek birinin olması :)
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müntekim 7 yıl
25 derece eğilebilen modeli 16000 dolardı , bu kaç lira olur Allah bilir.
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