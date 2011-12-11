Aldebaran Robotics'den ev içi kullanıma yönelik NAO Next Gen insansı robot

Robot teknolojileri son dönemde oldukça büyük mesafe katetti ve ev, hastane, alışveriş merkezi gibi pek çok alanda insanlara hizmet edebilen robotlar kullanılıyor. Robotik firmalarının ağırlık verdiği alanlardan birisi ev içi kullanıma yönelik üretilen insansı robotlar.





Aldebaran Robotics firması bu alanda NAO adlı robot serileri üzerinde çalışıyor. NAO serileri dünya çapında 2000 adet satarak önemli bir başarı elde etti. Firmanın son Nao modeli ise NAO Next Gen adıyla tüketiciye sunulacak. Modelin en önemli özelliği tamamen programlanabilir olması. Model araştırma, eğitim ve hizmet gibi alanlarda kullanmak üzere üretildi.





6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan NAO Next Gen, en yüksek seviyede etkileşim sunuyor. Robot içerisindeki entegre yongaseti 1.6GHz hızında Intel Atom işlemci barındırıyor. Bu sayede çoklu görevler hızlı bir şekilde yerine getirilebiliyor.





Programlanabilir mantık bloklarından oluşan tümleşik devreleri tanımlayan Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri - FPGA üzerinde iki adet HD kamera ile düşük ışık altında bile yüksek hızda nesne/yüz tanıma mümkün oluyor. Kameralar ile 1280 x 720 piksel çözünürlükte kayıt yapılabiliyor.





Ayrıca robot içerisinde ses tanıma programı Nuance'da önemli yeniliklerden bir tanesi. Bu program kelime dizileri içerisindeki özel bir kelimeyi anında filtreleyebiliyor. Akıllı tork kontrolü, bacak-gövde çarpışmasını engelleyici sistem, gelişmiş yürüme algoritması, eğitim amaçlı geliştirilen pek çok uygulama, WiFi ve Ethernet bağlantısı, 4 algılayıcı mikrofon ile lokasyon tespiti, 2 yüksek sesli hoparlör,8 basınç sensörü, düşme koruması, robotun öne çıkan diğer özellikleri.





Robot ilk etapta araştırma ve geliştirme amacıyla kullanılacak ancak ilerleyen dönemlerde bireysel tüketicilere de satış için geliştirilmeye devam edilecek. Özellikle tanıtım videosu oldukça etkileyici.