Alibaba, Trendyol'a ortak oluyor

Çin'in ve dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Alibaba, Türk E-ticaret şirketi Trendyol'a yatırım yapmaya karar verdi. Trendyol'un 16 milyon üyesi ve 150 milyondan fazla ürün çeşidi bulunuyor.

Trendyol CEO'su: Bu ortaklık bizi heyecanlandırdı

Trendyol konuyla ilgili olarak "Alibaba ile yapılan bu anlaşma ile Trendyol'un Türkiye ve çevresindeki büyümesini hızlandıracağız." açıklamasını yaparken, Alibaba'nın teknoloji, online ticaret, mobil ödeme lojistik ve uluslararası ticaret gibi konularda Trendyol'a destek sağlayacağı öğrenildi.

Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ise konuyla ilgili olarak: "Alibaba ve Trendyol çok benzer kültüre ve değerlere sahip, dijital ekosistem ile ilgili büyük hedefleri olan şirketler. Bu ortaklık konusunda çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı. Alibaba ve Trendyol yatırımın büyüklüğü ve zamanlaması hakkında ise şimdilik fazla bir bilgi vermediler.

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