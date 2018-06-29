Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba, Trendyol'a ortak oluyor

Çin'in önde gelen E-ticaret sitesi Alibaba, son yıllarda hızla büyüyen Trendyol'a yatırım yapmaya karar verdi. Bu önemli gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
10 ay
3,5b
1
8
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin'in ve dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Alibaba, Türk E-ticaret şirketi Trendyol'a yatırım yapmaya karar verdi. Trendyol'un 16 milyon üyesi ve 150 milyondan fazla ürün çeşidi bulunuyor.

Trendyol CEO'su: Bu ortaklık bizi heyecanlandırdı

Trendyol konuyla ilgili olarak "Alibaba ile yapılan bu anlaşma ile Trendyol'un Türkiye ve çevresindeki büyümesini hızlandıracağız." açıklamasını yaparken, Alibaba'nın teknoloji, online ticaret, mobil ödeme lojistik ve uluslararası ticaret gibi konularda Trendyol'a destek sağlayacağı öğrenildi.
Alibaba, Trendyol'a ortak oluyor
Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ise konuyla ilgili olarak: "Alibaba ve Trendyol çok benzer kültüre ve değerlere sahip, dijital ekosistem ile ilgili büyük hedefleri olan şirketler. Bu ortaklık konusunda çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı. Alibaba ve Trendyol yatırımın büyüklüğü ve zamanlaması hakkında ise şimdilik fazla bir bilgi vermediler.

https://www.bundlehaber.com/detay/ea3690b8-1c72-406a-afc4-fd14a4927455?l=1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Erasmus78 10 ay en beğenilen
Haberin ilk paragrafındaki ifade : "Bu önemli gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz."
Bahsi geçen detaylar da şöyle verilmiş : "Alibaba ve Trendyol yatırımın büyüklüğü ve zamanlaması hakkında ise şimdilik fazla bir bilgi vermediler."
Ya da detaylar haberin içeriğinde kriptolu olarak verildi. Sadece enigması olanlar okuyabiliyor.
Haberin ilk paragrafındaki ifade : "Bu önemli gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz."Bahsi geçen detaylar da şöyle verilmiş : "Alibaba ve T...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
Trendyol'dan aldığım dogalgaz ısıtıcılı soba binada kombi olduğu için takılamaz dendi ürünü kutusundan çıkarmadan geri yolladığımız halde ısrarla iade almadılar gerekli adli işlemleri ürün tekrar geldiği an başlatacağım dolandırıcılıkta 1 numarasınız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdempnd 1 hf.
Kargo ücretlerini karşıladınız mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 10 ay en beğenilen
Haberin ilk paragrafındaki ifade : "Bu önemli gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz."
Bahsi geçen detaylar da şöyle verilmiş : "Alibaba ve Trendyol yatırımın büyüklüğü ve zamanlaması hakkında ise şimdilik fazla bir bilgi vermediler."
Ya da detaylar haberin içeriğinde kriptolu olarak verildi. Sadece enigması olanlar okuyabiliyor.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 10 ay
Türk girişimleri uluslararası rekabete açılamadan hemen büyük balıklara yem oluyor.
mesela trendol grobal satış yapabilen bir site olsaydı tüm tünyaya mal satabilseydi daha iyi olmaz mıydı.
ama şimdi alibaba nın Türkiye şubesi gibi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 10 ay ozbey08
Her ne kadar aşağı yukarı öyle olsa da bence bu iyi bir şey, Alibaba çok büyük bir ticaret sitesi, ülkemizde olması alışveriş konusunda büyük bir adımdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 10 ay
Bunu biz alibaba trendyol'u satın alacak diye okuyabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 10 ay
Tekstilciler hadi geçmiş olsun. Site zamanla Çin mallarının vitrini olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rLmurat 10 ay
Ülke de iyi şeyler de oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Yap-işlet-devret modeli ile İstanbul’a 600 km metro hattı müjdesi 10 ay Oppo, Qualcomm yonga seti ile güçlendirilmiş Bluetooth kulaklığını duyurdu 10 ay Sony Mobile Türkiye'den çekilme iddialarına yanıt verdi 10 ay LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu 10 ay Fortnite'tan Mayıs ayında rekor gelir: Tam 318 milyon dolar 10 ay ABD'li senatörler Trump’ı ZTE yasağını yeniden yürürlüğe koymaya çağırdı 10 ay Kripto Para Sözlüğü | Bilinmesi gereken kelimeler ve anlamları 10 ay İnsülin iğnesi kadar etkili insülin hapı geliştirildi 10 ay AMD Ryzen 2 için atom karınca anakart 10 ay ABD'ye vergi yaptırımından hangi otomobiller etkilenecek? İşte yeni fiyatlar 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un demo cihazını test eden editör, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi 10 ay Ejderha gibi uçabilen yapay zeka destekli drone [Video] 10 ay İnsan gibi konuşan Google Duplex'in yeni videosu yayınlandı 10 ay Boeing sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti konseptini ortaya çıkardı 10 ay Jaguar Land Rover, elektrikli araç yatırımını 18 milyar dolara çıkardı 10 ay Uber'i yasaklatmaya çalışan taksiciler, şimdi de Suriyeli korsan taksicilerden şikayetçi 10 ay Facebook'ta yeni veri skandalı: Yüz milyonlarca kullanıcının verileri tehlikede 10 ay Honda'nın ünlü robotu Asimo emekli oluyor 10 ay Instagram hikâyelerine artık müzik eklenebilecek 10 ay Turkcell’den Tavla Go oyunu 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Alibaba, Trendyol'a ortak oluyor Sonraki Halo oyun serisi dizi oluyor 10 ay Pokemon Quest bu kez görevlere çağırıyor 11 ay Boğaziçi Üniversitesinden büyük başarı 11 ay Dünyanın ilk ticari 5G ağı hizmet vermeye başladı 11 ay Samsung Galaxy A6+, kutusunu açtık! 11 ay 32 çekirdekli Threadripper işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı 11 ay Samsung'a kötü haber: LG, iPhone'lar için OLED ekran üretimine başlıyor 11 ay Renault Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarını tanıttı 11 ay Wozniak, Blockchain'in "balon", Bitcoin'in ise hala "muhteşem" olduğunu düşünüyor 11 ay Öğrencilerin tasarladığı Golem SUV konsepti görücüye çıktı 11 ay Windows 95 akıllı telefonlarda nasıl görünürdü? [Video] 11 ay Mesajlaşma uygulaması Line'a kripto para desteği geliyor 11 ay Facebook artık reklamverenlerin kimliğini paylaşacak 11 ay TeknoSeyir'in katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı Yayın Tekrarı 11 ay Xiaomi kablosuz şarj özelliği sunan mouse pad çıkardı 11 ay PUBG, Fortnite'a açtığı telif hakkı davasını geri çekti 11 ay NBA takımı kripto para madenciliğine başlıyor 11 ay Samsung, "Daima Açık Ekran" özellikli telefonlar için 30 yeni saat modeli yayınladı 11 ay Faraday Future 2 milyar dolarlık dev yatırım ile hayata dönüyor 11 ay Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin tasarımı sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim