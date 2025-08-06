Trendyol'da rozet kuralları değişti: Kötü satıcıların rozet alması kolaylaştı

6 ay şartı 1 aya indirildi
Daha önce son 6 ayda satıcı puanı 8,75 ve üzeri olması şartı bulunurken yeni dönemde son 1 ayda 8,75 ve üzeri puan alanlar bu rozeti almaya hak kazanacak. Ayrıca yeni kurallara “Son 1 ayda en az 1 adet net siparişinin olması” koşulu eklendi. Daha önce satıcıların 1 yıllık ürün satış geçmişi olması gerekirken artık 6 aylık bir mağazanın “Başarılı Satıcı Rozeti” almasına imkan tanınıyor.
"Başarılı Satıcı" rozeti için gerekli koşullar neler?
- Trendyol'da canlıya çıkan ilk ürün süresinin en az 6 ay olması
- Satıcı mağazasının tasarlanmış olması
- Son 6 ay İhlal Puanı’nın 12’den az olması
- Son 6 ay müşteriler tarafından verilen ürün değerlendirme puanlarının ortalama 4.5 ve üzerinde olması
- Son 6 ay müşteriler tarafından verilen satıcı değerlendirme puanlarının ortalama 4.5 ve üzerinde olması
- Son 1 ay ortalama satıcı puanının 8,75 ve üzerinde olması
- Son 6 ayda en az 1000 adet net sipariş sayısına ulaşılması
- Son 1 ayda en az 1 adet net siparişinin olması
- Satıcı Seviyeleri ekranından ulaşılan, her ayın ilk günü hesaplanarak yansıtılan Gelişim Merkezi seviyenizin gümüş veya üzerinde olması.
- Kusurlu, eksik, görselden farklı vb. konularda müşteri şikayeti alınmaması ve yüklenen ürünlerde herhangi bir sahtecilik şüphesi taşınmaması.
“Başarılı Satıcı Rozeti” için ürün değerlendirme puanının 4,5 ve üzerinde olması şartı satıcıları zorluyor. Özellikle giyim gibi iade oranının yüksek olduğu sektörlerde satıcılar bu oranı yakalamakta güçlük çekiyor.
Ticaret Bakanlığı'ndan Trendyol’daki sahte yorum ve favorilere ceza
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, e-ticaret pazaryerlerindeki sahte yorumlara ceza kesmeye devam ediyor. Trendyol bu konuda daha önce para cezalarına çarptırılmıştı. Reklam Kurulu’nun son kararında ise Trendyol’da sahte yorum ve favori hizmeti sunan sağlayıcılara ceza kesildi. Çeşitli sağlayıcılar, satıcıların puanını yükseltmek için para karşılığında Trendyol’daki yorum, favori ve takipçi sayılarını artırıyor. Bu da haksız rekabete yol açıyor.