Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu

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Çinli milyarder ve aynı zamanda Alibaba Holding’in kurucusu olan Jack Ma’ya ait finansal servisler ve ödeme hizmetleri şirketi Ant Financial, MoneyGram’ı satın alacağını duyurdu. Ant Financial’ın bu kararı almasının temel nedeni olarak küresel pazarda etkili olmak istemesi gösterilirken şirket bu satın alma işlemi için 880 milyon doları gözden çıkarmış görünüyor.

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2004 Yılında Alibaba ile birlikte Alipay isimli ödeme sistemini kuran Ant Financial, Alibaba üzerinden gerçekleşen ödemelerden sorumluydu. Çin’de 400 milyondan fazla kullanıcısıyla ülkedeki çevrimiçi ödemelerin %70’ini gerçekleştiren Alipay üzerinden 2008-2012 yılları arasında yaklaşık 660 milyar dolarlık işlem yapılmıştı.

Tabi Çin’deki bu güçlü pozisyonunu dünyaya yaymak isteyen Ant Financial için MoneyGram oldukça mantıklı bir kapı olarak görünüyor zira 200 ülkede 35.000 noktaya sahip olan MoneyGram uluslararası para transferi konusunda Western Union’un ardından ikinci sırada yer alıyor.





Trump Etkisi Olabilir mi?

Bu önemli ve bir o kadar beklenmedik olan satın alma kararının ardından analistlerin dikkat çektiği bazı noktalar var. MoneyGram, geçtiğimiz yıl ekim ayında mağazalar zinciri olan Wal-Mart’la anlaşma yaparak ABD’deki müşterilerin Wal-Mart mağazalarından Meksika’daki MoneyGram kullanıcılarına para transferi gerçekleştirmesine kolaylık sağlamıştı. ABD’den Meksika’ya yönelik para akışından memnun olmadığını daha önce dile getiren Trump’ın geçtiğimiz ay Jack Ma ile yaptığı görüşmede bu konudan da konuşmuş olabilecekleri ve böylece iki taraf için de kazanç sağlayan bu anlaşmanın yapılmış olabileceği iddia ediliyor.

MoneyGram’ın en büyük hissedarı, hisselerin %45’ine sahip olan, Thomas H. Lee Partners firmasının da kabul ettiği satın almaya ilişkin sadece 880 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağı belirtilirken başka herhangi bir bilgi paylaşılmadı.





Anlaşmanın 2017’nin 2.çeyreğinde tamamlanması beklenirken satın alma kararının ardından MoneyGram’ın hisselerinde %10’a yakın bir artış gözlendi.

http://www.reuters.com/article/us-moneygram-intl-m-a-ant-financial-idUSKBN15A1Q4