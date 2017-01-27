Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın ödeme ortağı olan Ant Financial firması, Amerikan para transfer şirketi MoneyGram’ı 880 milyon dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,5b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu
Tam Boyutta Gör
 

Çinli milyarder ve aynı zamanda Alibaba Holding’in kurucusu olan Jack Ma’ya ait finansal servisler ve ödeme hizmetleri şirketi Ant Financial, MoneyGram’ı satın alacağını duyurdu. Ant Financial’ın bu kararı almasının temel nedeni olarak küresel pazarda etkili olmak istemesi gösterilirken şirket bu satın alma işlemi için 880 milyon doları gözden çıkarmış görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor"

2004 Yılında Alibaba ile birlikte Alipay isimli ödeme sistemini kuran Ant Financial, Alibaba üzerinden gerçekleşen ödemelerden sorumluydu. Çin’de 400 milyondan fazla kullanıcısıyla ülkedeki çevrimiçi ödemelerin %70’ini gerçekleştiren Alipay üzerinden 2008-2012 yılları arasında yaklaşık 660 milyar dolarlık işlem yapılmıştı.

Tabi Çin’deki bu güçlü pozisyonunu dünyaya yaymak isteyen Ant Financial için MoneyGram oldukça mantıklı bir kapı olarak görünüyor zira 200 ülkede 35.000 noktaya sahip olan MoneyGram uluslararası para transferi konusunda Western Union’un ardından ikinci sırada yer alıyor.


Trump Etkisi Olabilir mi?

Bu önemli ve bir o kadar beklenmedik olan satın alma kararının ardından analistlerin dikkat çektiği bazı noktalar var. MoneyGram, geçtiğimiz yıl ekim ayında mağazalar zinciri olan Wal-Mart’la anlaşma yaparak ABD’deki müşterilerin Wal-Mart mağazalarından Meksika’daki MoneyGram kullanıcılarına para transferi gerçekleştirmesine kolaylık sağlamıştı. ABD’den Meksika’ya yönelik para akışından memnun olmadığını daha önce dile getiren Trump’ın geçtiğimiz ay Jack Ma ile yaptığı görüşmede bu konudan da konuşmuş olabilecekleri ve böylece iki taraf için de kazanç sağlayan bu anlaşmanın yapılmış olabileceği iddia ediliyor.

MoneyGram’ın en büyük hissedarı, hisselerin %45’ine sahip olan, Thomas H. Lee Partners firmasının da kabul ettiği satın almaya ilişkin sadece 880 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağı belirtilirken başka herhangi bir bilgi paylaşılmadı.


Anlaşmanın 2017’nin 2.çeyreğinde tamamlanması beklenirken satın alma kararının ardından MoneyGram’ın hisselerinde %10’a yakın bir artış gözlendi.


http://www.reuters.com/article/us-moneygram-intl-m-a-ant-financial-idUSKBN15A1Q4 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl MSI’dan konsola alternatif mini bilgisayar 2 yıl Türkiye'de sosyal medya kullanımı televizyonu geride bıraktı 2 yıl Flappy Bird geliştiricisinden yeni bir oyun 2 yıl 2si1 "Offline" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış! 2 yıl LG G6'nın yeni görüntüsü cihazın kalınlığını ortaya koyuyor 2 yıl Böcekleri uzaktan kontrol edebilmek mümkün mü? 2 yıl Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak 2 yıl İstanbul Autoshow 2017 fuarına 20 büyük otomobil üreticisi katılmıyor 2 yıl Merakla beklenen yarış oyunu DiRT 4 resmen duyuruldu 2 yıl Yarıyıl tatilindeki çocuklar için kaçırılmayacak teknoloji kampı 2 yıl Ünlülerin fotoğraflarını ele geçiren hackera 9 ay hapis cezası 2 yıl 35.000 Kullanıcının bilgilerini hackerlara kaptıran Acer’in cezası belli oldu 2 yıl Kyocera su ve sabunla yıkanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı 2 yıl iOS'te güvenlik açığı bulan PTT çalışanı Apple'ın sitesine adını yazdırdı 2 yıl Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor 2 yıl Snapdragon 820’li Samsung Galaxy Tab S3 benchmark skorlarında göründü 2 yıl Turkcell’den yurtdışında geçerli basın tarifesi 2 yıl macOS’e mavi ışık azaltma özelliği (Night Shift) geliyor 2 yıl AppStore'da beklenen yenilik: uygulamalar içerden oylanabilecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu Sonraki Apple, Hindistan pazarındaki en iyi yılını geçirdi 2 yıl Akıllı telefonla muayene gerçek olabilir! 2 yıl Müzik kasetleri geri dönüyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ortaya çıktı: İşte detaylar 2 yıl Türk geliştiricilerden özgün bir deneme 2 yıl Kaspersky Lab’ın güvenlik araştırmacısı tutuklandı 2 yıl HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizde başladı 2 yıl Samsung Galaxy S8, DeX Station ile bilgisayar gibi kullanılabilecek 2 yıl Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor 2 yıl Sony'den Xperia Şov: Yoshino, BlancBright, Keyaki, Hinoki, Mineo 2 yıl iOS 10.3′te keşfedilen gizemli klavye Apple’ın sürprizini ortaya çıkardı 2 yıl Facebook Messenger'da reklam dönemi başlıyor 2 yıl Saab'ın yeni sahibi dev bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 2 yıl HP notebook bataryalarını geri çağırıyor 2 yıl Elon Musk tünel kazıları için tarih verdi 2 yıl Mark Zuckerberg, "Facebook Hikayeler" ile Snapchat’i bitirmek istiyor 2 yıl CoolerMaster, Kaby Lake ve Ryzen İşlemci Serileri için hazır 2 yıl Windows 10 kullanım oranı ABD’de Windows 7’yi geçti 2 yıl VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor 2 yıl Google’dan Gmail ve Chrome için iki önemli güvenlik adımı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim