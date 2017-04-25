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Alibaba'nın patronu Jack Ma: Yapay zeka CEO'ların yerini alacak

Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su olan Jack Ma, 30 yıl sonra yılın CEO'su olarak bir yapay zekanın gösterilebileceğini ancak bu durumun insan hayatını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Alibaba'nın patronu Jack Ma: Yapay zeka CEO'ların yerini alacak
 

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bilim kurgu filmlerine benzer tahminler artmaya başladı. Son olarak e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ünlü milyarder Jack Ma da yapay zekanın ilerleyen yıllarda neler yapabileceğini dair fikirlerini paylaştı. Çin Girişimci Kulübü'nün etkinliğinde konuşan Ma, yapay zekanın yıllar içinde gelişip dev şirketleri yönetir hale geleceğini düşünse de bu teknolojinin insanlığa ne derece yarar sağlayacağından endişeli.


Yapay zekanın insan beyninin yapamadığı çok miktarda veriyi işlemek için kesinlikle gerekli bir teknoloji olduğunu belirten Jack Ma, bununla birlikte makinelerin insanları yapabileceği şeyleri değil insanların yapamayacağı şeyler için kullanılması gerektiğini düşünüyor. Yapay zekanın artık pek çok iş kolunda yayılmaya başladığının da altını çizen Ma, ''30 Yıl sonra Time dergisinin kapağındaki yılın CEO'su muhtemelen bir robot olacak. O senden daha iyi hatırlıyor, daha hızlı hesaplıyor.'' derken yapay zekanın duygularıyla hareket etmeyeceğini ve diğer şirketlere karşı düşmanca davranışlar göstermeyeceğini düşünüyor.


Bir internet devinin kurucusu olan Jack Ma, ilerleyen yıllarda internetle bağlantılı olmayan şirketleri zor günlerin bekleyeceğini düşünüyor. Yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin insanların işlerini daha kolay hale getirmek için ortaya konması gerektiğini düşünen Ma, insanların yapay zekayla ortak çalışacakları bir gelecek fikrini benimsemiş durumda.


''Acılar Mutluluklardan Daha Fazla Olacak'' 

Yapay zekanın insanları işlerinden de etmekte olduğunu ve etmeye devam edeceğini söyleyen Ma, bu durum sonucunda bazı insanların çalışma saatleri artarken bazılarının ise azalacağını ve toplumsal kargaşa ortamının oluşacağını dile getirdi. Teknolojinin, toplumsal yaşamın bütün kesimlerinde ciddi etkiler doğurabileceğine dikkat çeken Jack Ma, ''Önümüzdeki 30 yıl içinde yaşanacak acılar, mutluluklardan daha fazla olacak.'' dedi.


http://www.cnbc.com/2017/04/24/jack-ma-robots-ai-internet-decades-of-pain.html Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl
Hep alt sınıf mı işinden olsun
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Adoring 2 yıl
Yapay zeka cok buyuk zarar verir dünyaya.
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darkaura 2 yıl
boyle durumlarda aklima hep matrix den ajan smith'in su sozleri geliyor " matrix sizin medeniyetinizin tepe noktasinda canlandirildi. sizin medeniyetiniz diyorum, cunku sizin yerinize biz dusunmeye basladigimizda bizim medeniyetimiz oldu." makinalarin uretimi, ayak islerini yapmasi cok baska sey, stratejik kararlari verip insanlari yonetmesi cok baska sey. tum kararlari makinalar alacaksa bu durumda insanin nasil bir varolus amaci kaliyor. bu durumda yapay zekanin evcil hayvani durumuna gelmis olmayacak mi?
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1BilimAdamı 2 yıl
Yav he he
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Guest-F8946C419 2 yıl
yapay zeka o kadar stratejik kararlar alabilecek kadar yetenekli mi? Tartışılır.
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sniper23 2 yıl Guest-F8946C419
Catology
yapay zeka o kadar stratejik kararlar alabilecek kadar yetenekli mi? Tartışılır.

Teknoloji hiç yerinde durdu mu ? Örn: 5 yıl önceki mobil işlemci teknolojisi ile bugün ki fark.
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Guhong01 2 yıl
Bu iş iyice saçmalama yolunda ilerliyor. Ceo yapay zeka mı olacak, yoksa yapay zekayı programlayan mühendis mi olacak bu durumda? Yapay zeka çok güzel bir şey düşünüldüğü zaman, fakat maalesef her güzel şey gibi bu da kötü amaçlara hizmet etmeye başlayacak ve kapitalizmin geldiği son noktalardan biri olacak. İnsanlar para uğruna mutluluklarından olmaya başladılar
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nokta_28 2 yıl
Doğru söze ne hacet
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kımyasal 2 yıl
Devletler de buna karşı önlemler alacaktır, sonuçta üretim de insan için yapılıyor.sadece CEO değil işcisinden tut evdeki yardımcımız bile robot olacak.Peki insan ne yapacak,insanların artık geçim derdi olmayacak ve devletler temel ihtiyaçları kendi "robot iş güçleri" ile sağlayacak.Bunun harici senaryolar felaketten başka birşey değil.
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Kefelon 2 yıl kımyasal
İskandinav ülkeleri herkese belirli bir sabit ücret verilmesini talep etmiş bu durum için. Yani bomboş otursan bile belli bir miktarda geçim maaşı alacaksın. Asgari ücret belkide o olacak. Fazladan yaptığın şeyler içinse para kazanacaksın. Yani devlet senin temel ihtiyaçlarını giderecek parayı sağlayacak.
Tabii uygulamada böyle olur mu bilinmez. Bilim kurgu filmlerindeki gibi gökdelenleri tepesinde çalışabilenler ve zenginler, en alt çöp gibi katmanda işsizler oluşacak.
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darkaura 2 yıl kımyasal
kımyasal

Devletler de buna karşı önlemler alacaktır, sonuçta üretim de insan için yapılıyor.sadece CEO değil işcisinden tut evdeki yardımcımız bile robot olacak.Peki insan ne yapacak,insanların artık geçim derdi olmayacak ve devletler temel ihtiyaçları kendi "robot iş güçleri" ile sağlayacak.Bunun harici senaryolar felaketten başka birşey değil.


sorun suki boyle durumlarda insanlar insanligin iyiligi icin dogru mantikli olan yolda ilerlemezler. ornegin nukleer silahlar. dunyayi yokedecek miktarda silahi trilyonlarca dolar harcayip uretmek, sonrada bunlarin yok olus stresi ile yasamak akilli bir varligin isi olabilir mi? surekli birbirinle rekabet ve catisma halinde olan paranoyak bi tursen olur. nitekim yapay zekada nukleer silahdan farkli degil, rakibin daha iyisine sahip olup daha etkili kullanirsa seni bir anda rekabetin disina atar hatta yok eder. bugunun dunyasinda hesey bilgisayarlar ve makinalar uzerinden kontrol ediliyor. makinalari kontrol eden herseyi kontrol eder. bu sebebden bu paranoya ile surekli daha guclu yapay zekalar gelistirilip, daha genis insiyatifler verilecektir. bu acidan jack ma ya katiliyorum. yapay zeka mutlulukdan cok aci getirecek.
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