Alibaba'nın patronu Jack Ma: Yapay zeka CEO'ların yerini alacak

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bilim kurgu filmlerine benzer tahminler artmaya başladı. Son olarak e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ünlü milyarder Jack Ma da yapay zekanın ilerleyen yıllarda neler yapabileceğini dair fikirlerini paylaştı. Çin Girişimci Kulübü'nün etkinliğinde konuşan Ma, yapay zekanın yıllar içinde gelişip dev şirketleri yönetir hale geleceğini düşünse de bu teknolojinin insanlığa ne derece yarar sağlayacağından endişeli.





Yapay zekanın insan beyninin yapamadığı çok miktarda veriyi işlemek için kesinlikle gerekli bir teknoloji olduğunu belirten Jack Ma, bununla birlikte makinelerin insanları yapabileceği şeyleri değil insanların yapamayacağı şeyler için kullanılması gerektiğini düşünüyor. Yapay zekanın artık pek çok iş kolunda yayılmaya başladığının da altını çizen Ma, ''30 Yıl sonra Time dergisinin kapağındaki yılın CEO'su muhtemelen bir robot olacak. O senden daha iyi hatırlıyor, daha hızlı hesaplıyor.'' derken yapay zekanın duygularıyla hareket etmeyeceğini ve diğer şirketlere karşı düşmanca davranışlar göstermeyeceğini düşünüyor.





Bir internet devinin kurucusu olan Jack Ma, ilerleyen yıllarda internetle bağlantılı olmayan şirketleri zor günlerin bekleyeceğini düşünüyor. Yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin insanların işlerini daha kolay hale getirmek için ortaya konması gerektiğini düşünen Ma, insanların yapay zekayla ortak çalışacakları bir gelecek fikrini benimsemiş durumda.





''Acılar Mutluluklardan Daha Fazla Olacak''

Yapay zekanın insanları işlerinden de etmekte olduğunu ve etmeye devam edeceğini söyleyen Ma, bu durum sonucunda bazı insanların çalışma saatleri artarken bazılarının ise azalacağını ve toplumsal kargaşa ortamının oluşacağını dile getirdi. Teknolojinin, toplumsal yaşamın bütün kesimlerinde ciddi etkiler doğurabileceğine dikkat çeken Jack Ma, ''Önümüzdeki 30 yıl içinde yaşanacak acılar, mutluluklardan daha fazla olacak.'' dedi.

http://www.cnbc.com/2017/04/24/jack-ma-robots-ai-internet-decades-of-pain.html