Çin, robot pazarında dünya lideri olmanın peşinde

Son zamanlarda demir yolu yatırımları ve yenilenebilir enerjiye harcadığı paralar ile gündeme gelen Çin'in bu çabalarına benzer bir şekilde yoğunlaştığı bir alan daha var: Robot teknolojileri. Dünyanın en hızlı büyüyen robot pazarına ve şirketlerin üretim sürecini daha verimli hale getirmek için otomasyon baskısı altında kaldığı dev bir imalat sektörüne ev sahipliği yapan Çin'in; hacim, büyüme ivmesi ve para gibi üç büyük avantajı var ancak ABD, Güney Kore, Japonya ve Almanya gibi robot teknolojilerine yıllarca yatırım yapmış teknoloji devlerini yakalaması çok da kolay olmayabilir.

Robot Pazarında Liderlik Devlet Meselesi Oldu

Çinli analistler robot teknolojilerinin ülke için adeta ''devlet meselesi'' haline geldiğini bildirirken Başkan Xi Jinping hükümetinin iki yönlü stratejiyle Çin'i, 11 milyar dolarlık robot pazarında önemli bir oyuncu haline getirmek istediğini söylüyor. Ülkenin robot programı kapsamında yerel robot üreticileri desteklenirken Fanuc Corp ya da California merkezli Adept Technology gibi yabancı ancak halen daha gelişimini sürdüren robot üreticilerinin de ülke pazarına dahil edilmesi planlanıyor.

Yerel üreticilere desteğin belki de en güzel örneği olarak Guangdong eyaletinin 2015 yılında yaptığı açıklamaya göre hem yerli robot üreticilerine hem de üretim tesislerini otomasyonla geliştirmek isteyen toplamda 2000 şirkete 943 milyar yuan (137 milyar dolar) tutarında finansal destek verileceğini taahhüt etmesi gösterilebilir. Bu ve benzeri desteklerin artmasıyla birlikte ülkedeki robot üreticileri teknolojilerini geliştirecek çalışmalar için maddi kaynak elde ederken bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı da artıyor.

Rekor Robot Üretimi

Bu çabaların sonucunda 2016 yılında Çin'de 90.000 robot üretilmesi de ülkenin bu alanda istediğini aldığını gösteriyor zira 2016 yılında dünya genelinde yaklaşık 275.000 adet robot üretildiğini ve 2015 yılında Çin'de sadece 30.000 adet robot üretildiğini göz önünde bulundurursak Çin'in şimdiden (sayısal olarak) dünyanın en önemli robot üreticisi haline geldiğini söyleyebiliriz.

2015 Yılında Çin'de her 10.000 işçiye karşılık 49 robot bulunurken ABD'de bu sayı 176, Almanya'da 301 ve bu alanda dünya lideri olan Güney Kore'de 531'di. Şimdilerde ise Çin sayısal olarak üstünlüğü ele almaya doğru ilerlese de yenilikçi teknoloji temelli çalışmalar konusunda pek yol katedememiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl vergi indirimi ve ucuz arazi gibi desteklerle 800 adet robot üreticisi kurulurken bunların büyük bir çoğunluğu Siemens veya Fanuc'un temel bileşenlerini satın alıyor ve robotları bu bileşenler üzerine şekillendiriyor. Bu durum ise hızlı yükselişi sayesinde rakipleri tarafından korkuyla izlenen Çinli şirketlerin küresel düzeyde rekabet edebilecek bir teknolojiye sahip olmamalarına neden oluyor.

Ülkenin en büyük robot pazarı ise lojistik alanında kendisini gösteriyor. Alibaba'nın en büyük rakibi olan JD.com hiçbir çalışanın bulunmadığı depo fikri için binlerce robot siparişi verirken aynı zamanda UPS, Amazon gibi şirketlerin yaptığına benzer şekilde kırsal bölgelerde drone ile sipariş teslimatı testleri yapıyor.

Çin'in sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek robot alanında gelişmiş teknolojilere sahip küresel bir oyuncu olup olamayacağını birkaç yıl içinde göreceğiz. Çin'in bu atılımına karşılık teknolojik liderliği elinde tutan diğer robot üreticilerinin ne gibi çalışmalar yapacağı ise merak konusu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/resistance-is-futile-china-s-conquest-plan-for-robot-industry