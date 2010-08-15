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Alienware oyuncu bilgisayarlarında Killer 2100 ağ kartını kullanmaya başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı özel ağ kartları ile tanınan Bigfoot Networks, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell ile yeni bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında kendi özel işlemcisine sahip olan Killer 2100 ağ kartı, Alienware'in oyunculara özel yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarında kullanılmaya başlandı. 400MHz'de çalışan NPU (Ağ işlem birimi), 128MB DDR2 bellek kapasitesine ve Gigabit Ethernet bağlantısına sahip olan kart, ağ trafiğini yeniden düzenleyerek, özellikle çevrimiçi oyunlarda yaşanan sıkıntıları en aza indirmeyi, bekleme sürelerini düşürmeyi ve daha hızlı tepki almayı vaad ediyor.

Alienware'in Ürün Planlama Yöneticisi Fran Azor konuyla ilgili açıklamasında;

"Online oyuncular fevkalade yüksek ağ performans talep ediyorlar. Alienware PC'ler ve Bigfoot Networks Killer 2100 birlikteli, ölümcül kombinasyonu temsil ediyor, daha fazla frag, daha hızlı seviye atlama ve daha yüksek skor için performansı maksimize ediyor." dedi.

Alienware, Killer 2100 ağ kartını, güncel ürün gamındaki sistemler için seçenekler arasına eklediğini duyurdu.


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kenan109 9 yıl
@ramazanyurt
48xx serisi ile 5xxx serisi CF olmuyor.
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kenan109 9 yıl
Onliine oyuncular diyor zaten yerel oyuncular demiyor.Ayrıca bu kartı bizim telekomun adsl ile bi denesinler bakayım :))
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Xinu 9 yıl

kenan109

Onliine oyuncular diyor zaten yerel oyuncular demiyor.Ayrıca bu kartı bizim telekomun adsl ile bi denesinler bakayım :))

Ağzına sağlık
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Batuist 9 yıl
iyi de o zaman router da üretmelisin.. bir ağ üzerinde makinalar sadece bu kart ile birbirlerine bağlanmıyorlar... arada routerda var...
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mehmetgirgin 9 yıl
bugun bi mağazada alienware gördüm özellikleri fiyatını hak etmiyodu 8bin tl idi
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