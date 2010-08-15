Alienware oyuncu bilgisayarlarında Killer 2100 ağ kartını kullanmaya başladı

Oyuncular için hazırladığı özel ağ kartları ile tanınan Bigfoot Networks, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell ile yeni bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında kendi özel işlemcisine sahip olan Killer 2100 ağ kartı, Alienware'in oyunculara özel yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarında kullanılmaya başlandı. 400MHz'de çalışan NPU (Ağ işlem birimi), 128MB DDR2 bellek kapasitesine ve Gigabit Ethernet bağlantısına sahip olan kart, ağ trafiğini yeniden düzenleyerek, özellikle çevrimiçi oyunlarda yaşanan sıkıntıları en aza indirmeyi, bekleme sürelerini düşürmeyi ve daha hızlı tepki almayı vaad ediyor.

Alienware'in Ürün Planlama Yöneticisi Fran Azor konuyla ilgili açıklamasında;

"Online oyuncular fevkalade yüksek ağ performans talep ediyorlar. Alienware PC'ler ve Bigfoot Networks Killer 2100 birlikteli, ölümcül kombinasyonu temsil ediyor, daha fazla frag, daha hızlı seviye atlama ve daha yüksek skor için performansı maksimize ediyor." dedi.

Alienware, Killer 2100 ağ kartını, güncel ürün gamındaki sistemler için seçenekler arasına eklediğini duyurdu.