Alkollü insanların bisiklet kullanmasına önlem: Alcoho-Lock

Günümüzde trafiğin en büyük tehlikelerinden birisi alkollü araç kullanımı. Malesef bazı sürücüler hem kendi, hemde trafikteki diğer insanların canlarını tehlikeye atarak alkollü araç kullanabiliyorlar. Bu durum hala tam olarak çözülemese de Japon KOOWHO şirketi bisiklet kullanıcıları için ilginç bir ürün geliştirdi.

Alkol ölçer ve kilit sistemlerinin bir araya getirildiği Alcoho-Lock isimli aparat bisiklet sürücüsünün nefesinden alkol oranını ölçebiliyor. Alkol almayan ya da yasal sınırın altında tüketen kullanıcıların bisikleti kullanması için kilit açılıyor. Ancak alkol aldığı tespit edilen kullanıcıların bisiklete binmesine izin verilmezken ailelerine veya daha önceden oluşturdukları kayıtlı kişilere bir bildirim gönderiliyor. Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla gönderilen bildirimde Alcoho-Lock'a üfleyen kullanıcının alkollü olduğu iletisi ve konumu gönderiliyor. Bu sayede bisiklet kullanıcılarının önemli bir hata yapması engellenmiş oluyor.

Ancak her bisiklete bineceği sırada kim bu aparatı üflemek ister? Açıkçası çok fazla alkol tüketmeyen kullanıcılar için bu soru aparatı biraz gereksiz kılıyor. Çok fazla alkol tüketen kullanıcıların ise aslında bu aparattan önce daha farklı önlemler alması gerekiyor. Alcoho-Lock 250 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken tam dolu şarj ile 40 kez kullanılabiliyor. Bu durumda 40 kullanımın ardından ürünü yeniden şarj etmek gerekiyor. Ancak bisikletiniz kilitliyken şarjın bitmesi durumunda ne olacağı da farklı bir soru işareti.

Bu tarz aparatlar aslında araçlardaki alkollü kullanımı önlemek adına bazı adımların atılmasına vesile olabilir. Yine de bu tarz önlemlerden de önce sürücülerin bu konuda yeterince bilinçlendirilmesi bu sebeple olan kazaların büyük bir kısmını engelleyecektir.

http://alcoholock.com/