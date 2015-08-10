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Alkollü insanların bisiklet kullanmasına önlem: Alcoho-Lock

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Alkollü insanların bisiklet kullanmasına önlem: Alcoho-Lock
Günümüzde trafiğin en büyük tehlikelerinden birisi alkollü araç kullanımı. Malesef bazı sürücüler hem kendi, hemde trafikteki diğer insanların canlarını tehlikeye atarak alkollü araç kullanabiliyorlar. Bu durum hala tam olarak çözülemese de Japon KOOWHO şirketi bisiklet kullanıcıları için ilginç bir ürün geliştirdi.
Alkol ölçer ve kilit sistemlerinin bir araya getirildiği Alcoho-Lock isimli aparat bisiklet sürücüsünün nefesinden alkol oranını ölçebiliyor. Alkol almayan ya da yasal sınırın altında tüketen kullanıcıların bisikleti kullanması için kilit açılıyor. Ancak alkol aldığı tespit edilen kullanıcıların bisiklete binmesine izin verilmezken ailelerine veya daha önceden oluşturdukları kayıtlı kişilere bir bildirim gönderiliyor. Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla gönderilen bildirimde Alcoho-Lock'a üfleyen kullanıcının alkollü olduğu iletisi ve konumu gönderiliyor. Bu sayede bisiklet kullanıcılarının önemli bir hata yapması engellenmiş oluyor.
Ancak her bisiklete bineceği sırada kim bu aparatı üflemek ister? Açıkçası çok fazla alkol tüketmeyen kullanıcılar için bu soru aparatı biraz gereksiz kılıyor. Çok fazla alkol tüketen kullanıcıların ise aslında bu aparattan önce daha farklı önlemler alması gerekiyor. Alcoho-Lock 250 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken tam dolu şarj ile 40 kez kullanılabiliyor. Bu durumda 40 kullanımın ardından ürünü yeniden şarj etmek gerekiyor. Ancak bisikletiniz kilitliyken şarjın bitmesi durumunda ne olacağı da farklı bir soru işareti.
Bu tarz aparatlar aslında araçlardaki alkollü kullanımı önlemek adına bazı adımların atılmasına vesile olabilir. Yine de bu tarz önlemlerden de önce sürücülerin bu konuda yeterince bilinçlendirilmesi bu sebeple olan kazaların büyük bir kısmını engelleyecektir. 

http://alcoholock.com/ Yorum Yaz
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alemburda34 4 yıl en beğenilen
Ya başkasına üfletirse :D
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Guest-F8946C419 4 yıl
Alkolü bitince bisiklet sürülemiyor galiba. :)) anlarım bozukluğu var Başlıkta.
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OverClocK1ng 4 yıl
arel.gr
bisiklete alkol cezası 700TL

Ülke öyle bir hale geldi ki, neredeyse alkollü olarak yolda yürüyene ceza kesecekler.
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kadirirdem 4 yıl
bu tr de kullanılmaz başkasına üfletirse ne olacak :D...
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FatihAsl 4 yıl
Bu sitem alkol şişeleri içinde geliştirilmeli. eğer alkollü isen şişe kapağı açılmamalı :)
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Virinom 4 yıl
alemburda34
Ya başkasına üfletirse :D

İşte bu ! Türk insanı ürün daha çıkmadan çakallığını bulur :)))
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metinolmetin 4 yıl
-Gençler, alkollü araçmı kullanıyorsunuz? +yok memur bey.. benzinli araç kullanıyoruz. :)
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Firaristt 4 yıl
Bisiklet alkol içmez, insan içer. Bisikleti alkollü kullanmaya ... olur. Türkçe öğretmeniniz öğretmedi mi?
Habere gelecek olursak millet onu almaya uğraşmaz. Kiralık bisikletlerde olabilir ama o zaman da bir çözüm üretirler.
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Umutcan 4 yıl
Bisiklet çok sorun değil, öyle bir saçmalık yapan en fazla kendini yaralar. Ya alkollü araba kullananlar ? Kaç kişinin ölümüne birden sebep oluyorlar. Arabalara da üflemeli kontak yapsınlar.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl Firaristt





Aynısı aklıma gelmişti ama çoğu kişi anladığına göre problem olmaz bence
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OverClocK1ng 4 yıl
Aynısını diyecektim. Bizim milletimiz çakaldır.
Yoldan birisini çevirip: "Birader, şuna bir üfler misin"
deyip kendi çözümünü üretir...
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aspirin_00 4 yıl
alkollü bisiklet kullanacak adam sanırım 3 tekerlikli bisikletler içindir :d
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alemburda34 4 yıl en beğenilen
Ya başkasına üfletirse :D
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