Allwinner, Cortex-A7 tabanlı A23 yongasetini duyurdu





İngiliz mobil işlemci devi ARM'ın en düşük enerji tüketiminde yüksek performans sağlaması amacıyla yaklaşık 2 yıl önce duyurduğu ve geçen yıl da yaygın olarak kullanılmaya başlayan Cortex-A7 mimarisi, big.LITTLE tasarımında da Cortex-A15 çekirdeklerine yardımcı faktör olarak yer almaktaydı.





Ancak gerek Qualcomm, gerekse Çinli işlemci tasarımcılarının da etkisiyle Cortex-A7 mimarisinin etki alanı her geçen gün artıyor. Uygun fiyat ve tatmin edici performans ile kitleleri etkilemek isteyen mobil cihaz üreticileri sayesinde pek çok işlemci tasarımcısının Cortex-A7 işlemcileri ön plana çıkmaya başladı.





MediaTek firmasının 4 çekirdekli MT6589 serisi Çinli akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılırken, Çinli Allwinner ise dünyanın ilk çift Cortex-A7 çekirdekli A20 işlemcisini piyasaya sürdüğünü duyurmuştu. Firma şimdi seriye yeni bir ürün daha ekliyor.





A23 adını alacak olan yongaseti önceki versiyon gibi çift çekirdek geleneğini devam ettirecek ancak saat hızı 1.5GHz olacak. Yongasetinde yer alacak grafik birimi ise çift çekirdekli Mali-T400. Yongasetinin seri üretimine Ekim ayında başlanacak.





Yeni yongasetinin elbette performans canavarı olması beklenmiyor. Ancak düşük güç tüketimi ve tatmin edici performansı uygun fiyata sunduğu için özellikle Asyalı üreticilerin ilgisini çekecektir.

http://www.gizmochina.com/2013/09/09/the-new-arm-cortex-7-based-a23-dual-core-processor-from-allwinner/