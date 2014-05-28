Alman bilim insanları, simülatör ortamında beyin sinyalleriyle uçak kullanmayı başardı





Bütün vücut hareketlerimizin merkezini oluşturan beynimiz, bu işlemleri yolladığı sinyaller ile yerine getiriyor. Bu sinyallerini kontrol altına alarak farklı komutlar haline getiren Almanya merkezli Technische Universität München ve TU Berlin araştırmacıları ise, simülatör ortamında beyin sinyalleriyle uçak kullanabiliyor.

Pilot koltuğuna oturan kişinin kafasına EEG elektrotlar bağlı özel bir şapka yerleştiren ve böylece algılanan beyin sinyallerini, TU Berlin'in geliştirdiği özel algoritma sayesinde uçak kullanımı için gereken farklı komutlara çeviren bilim insanları, sonuç olarak hiçbir fiziksel müdahale olmadan oldukça hassas (Lisans testlerine geçebilecek kadar yüksek bir hassaslık) şekilde uçak kullanımının önünü açmış durumdalar. Avrupa Birliği tarafından ekonomik olarak desteklenen projenin başında bulunan Tim Fricke, proje ile uzun vadeli amaçlarının daha fazla insan için daha erişilebilir uçuş süreci elde etmek olduğunu belirtirken, ayrıca uçuş sırasında ellerin serbest kalmasıyla pilotların diğer işlemleri daha rahat yerine getirebildiklerini de sözlerine ekliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin ticari kullanımı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi yer almıyor. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/05/28/mind-controlled-plane-germany-brainflight/?ncid=rss_truncated