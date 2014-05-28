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Alman bilim insanları, simülatör ortamında beyin sinyalleriyle uçak kullanmayı başardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alman bilim insanları, simülatör ortamında beyin sinyalleriyle uçak kullanmayı başardı

Bütün vücut hareketlerimizin merkezini oluşturan beynimiz, bu işlemleri yolladığı sinyaller ile yerine getiriyor. Bu sinyallerini kontrol altına alarak farklı komutlar haline getiren Almanya merkezli Technische Universität München ve TU Berlin araştırmacıları ise, simülatör ortamında beyin sinyalleriyle uçak kullanabiliyor.
Pilot koltuğuna oturan kişinin kafasına EEG elektrotlar bağlı özel bir şapka yerleştiren ve böylece algılanan beyin sinyallerini, TU Berlin'in geliştirdiği özel algoritma sayesinde uçak kullanımı için gereken farklı komutlara çeviren bilim insanları, sonuç olarak hiçbir fiziksel müdahale olmadan oldukça hassas (Lisans testlerine geçebilecek kadar yüksek bir hassaslık) şekilde uçak kullanımının önünü açmış durumdalar. Avrupa Birliği tarafından ekonomik olarak desteklenen projenin başında bulunan Tim Fricke, proje ile uzun vadeli amaçlarının daha fazla insan için daha erişilebilir uçuş süreci elde etmek olduğunu belirtirken, ayrıca uçuş sırasında ellerin serbest kalmasıyla pilotların diğer işlemleri daha rahat yerine getirebildiklerini de sözlerine ekliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin ticari kullanımı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi yer almıyor. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/05/28/mind-controlled-plane-germany-brainflight/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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selahattın ısık 5 yıl en beğenilen
Çok daha gizli yürütülerek daha fazla fonksiyonun algılanıp harekete geçirildiği sistemler olduğundan şüphem yok..Yine de sevindirici haber..
Allah ın takdiri ile yaşamı bir şekilde sınırlandırılmış insanların hayatını ne kadar kolaylaştıracak olduğunu düşünürsek..
Çok daha gizli yürütülerek daha fazla fonksiyonun algılanıp harekete geçirildiği sistemler olduğundan şüphem yok..Yine de sevindirici haber..Allah ın tak...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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ouzqan 5 yıl
Eğer uzaktan kontrollu sistemler başlarsan vay bizim vatanın haline .
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TIGERSHARK 5 yıl
peki pilotun aniden dikkatinin dağılıp ve ya aşırı korku,panik durumunda uçağın kontrolünü kaybetmesine ne engel olacak ? bu kontrol kaybı uçağın düşmesine sebep olmazmı ?
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ALPARS 5 yıl
Sebep olur ancak pilotun sağlık durumu iyi olmadıktan sonra pek bir önemi yok.
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BARIŞ55 5 yıl
TIGERSHARK

peki pilotun aniden dikkatinin dağılıp ve ya aşırı korku,panik durumunda uçağın kontrolünü kaybetmesine ne engel olacak ? bu kontrol kaybı uçağın düşmesine sebep olmazmı ?

Bence buna karşı bir önlem alınmadıysa bile yapay zeka ile alınabilir.

Mesela pilotun nabızı ve diğer öneli değerli belli bir eşiği geçtiğinde oto pilot devralacak.
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Gece772 5 yıl
Uzaktan kontrol edilmesi yapım zaman alır
Baş örtüsü atmış adama benziyor :D
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kymelria 5 yıl
elemanı bomcu onura benzettim


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Conqueror26 5 yıl
''Biz daha...'' bile demeyeceğim. Moralimiz bozulmasın durduk yere. Hemen her konuda bizden üstünler, yapmayacaklar mı yapacaklar tabi.
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adını nick koydum 5 yıl
Bizimkiler de murat gilin damından atlayamadı hala
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Doanc4n 5 yıl
Biz de duble yollar yaptık.
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Neyinkafasi 5 yıl Doanc4n
Doanc4n

Biz de duble yollar yaptık.

Bunları devlet değil senin benim gibi insanların yapması lazım ileri zekalı arkadaşım.Devlete şunu yapacağım dedinde mali destek vermedilermi?Örnek veriyorum grafenden, lityum pilden verimli pil yaptılar devletten anında 100bin tl destek aldılar projedekiler.beynini siyasete harcamaktan geriye birşey kalmamış senin.

"Bu konuda bir şirket kurduk. Projemiz için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 100 bin lira destek aldık. "

YTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi Ceyhun Derinboğaz.
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simaros 5 yıl
Resimdeki adamı başörtüsü takmış sandım bi An
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halitozbasli 5 yıl
Sadece yatay hareketi kontrol ediyormuş gibi görülüyor. İleride uçagın gaz, spoiler, flap, rudder, fren vd.. gibi kontrolleri bu alet aracılığı ile gerçekleştirile bilirse şiir gibi kalkan ve inen yolcu uçakları göre biliriz. Yan rüzgarda simülatorde bile bir uçak inidrmek tam bir işkence. Falp indirisin uçak yunuslar hız düşer burun aşagı verirsin hızlanır pistte ucun kalırsın spoiler basarsın çöküş artar. Bunların hepsini zihin kontrolü ile yapaa bilirsek eğer resmen kuş gibi uçan uçaklar görmemiz içten bile değil el ile kontrolde reaksyon süresi çok uzuyor.
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selahattın ısık 5 yıl
Çok daha gizli yürütülerek daha fazla fonksiyonun algılanıp harekete geçirildiği sistemler olduğundan şüphem yok..Yine de sevindirici haber..
Allah ın takdiri ile yaşamı bir şekilde sınırlandırılmış insanların hayatını ne kadar kolaylaştıracak olduğunu düşünürsek..
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