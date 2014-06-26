Almanya'da geliştirilen kimyasal iris, akıllı telefon tasarımında köklü değişiklikler yapabilir

Tüketiciler tarafından hem daha iyi fotoğraf çekmeleri hem de ufalmaları / incelmeleri istenen akıllı cep telefonları, bilim adamlarını farklı arayışlar içerisine sokuyor. Bu doğrultuda Almanya merkezli Kaiserslautern Üniversitesi tarafından geliştirilen kimyasal iris (Gözün ön bölümünde saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölge) tasarımı, çok daha kompakt gövdelerin önünü açıyor.

Standart kameralarda lensten geçen ışığın miktarını ya da şiddetini ayarlamak için özel bıçaklar ile çalışan diyafram, Kaiserslautern Üniversitesi'nin "micro iris" adını verdiği sisteminde ise kimyasal bir yapıda karşımıza çıkıyor. Fiziksel bıçaklar yerine PEDOT isimli (elektrokromik polimer) şeffaf kimyasal halkalar kullanan teknoloji, uygulanan elektrik akımına göre (1.5V) bu halkaların şeffaflığını ayarlayabiliyor ve böylece ışık isteğe bağlı olarak kontrol altına alınabiliyor. 55 mikrometre kalınlığı ve 1,200 mAh'lık bir batarya ile 60,000 saat kullanım sunabiliyor olmasıyla akıllı cep telefonları ve tabletler için ideal olan micro iris, standart diyafram bıçaklarının aksine tam yuvarlak yapısıyla da çok daha yumuşak bokeh (Odak dışında kalan alana verilen Japonca'dan gelme bir kelime) performansı vaat ediyor.

PEDOT materyalinin opaklığı noktası bazı limitlerin olduğunu ve bunu çözmek için çalıştıklarını belirten araştırmacılar, teknolojinin kısa bir süre içerisinde ticari kullanıma geçebileceğine inanıyorlar.

http://www.cnet.com/news/this-chemical-iris-could-change-smartphone-cameras/