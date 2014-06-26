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Almanya'da geliştirilen kimyasal iris, akıllı telefon tasarımında köklü değişiklikler yapabilir

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Almanya'da geliştirilen kimyasal iris, akıllı telefon tasarımında köklü değişiklikler yapabilir
Tüketiciler tarafından hem daha iyi fotoğraf çekmeleri hem de ufalmaları / incelmeleri istenen akıllı cep telefonları, bilim adamlarını farklı arayışlar içerisine sokuyor. Bu doğrultuda Almanya merkezli Kaiserslautern Üniversitesi tarafından geliştirilen kimyasal iris (Gözün ön bölümünde saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölge) tasarımı, çok daha kompakt gövdelerin önünü açıyor.
Standart kameralarda lensten geçen ışığın miktarını ya da şiddetini ayarlamak için özel bıçaklar ile çalışan diyafram, Kaiserslautern Üniversitesi'nin "micro iris" adını verdiği sisteminde ise kimyasal bir yapıda karşımıza çıkıyor. Fiziksel bıçaklar yerine PEDOT isimli (elektrokromik polimer) şeffaf kimyasal halkalar kullanan teknoloji, uygulanan elektrik akımına göre (1.5V) bu halkaların şeffaflığını ayarlayabiliyor ve böylece ışık isteğe bağlı olarak kontrol altına alınabiliyor. 55 mikrometre kalınlığı ve 1,200 mAh'lık bir batarya ile 60,000 saat kullanım sunabiliyor olmasıyla akıllı cep telefonları ve tabletler için ideal olan micro iris, standart diyafram bıçaklarının aksine tam yuvarlak yapısıyla da çok daha yumuşak bokeh (Odak dışında kalan alana verilen Japonca'dan gelme bir kelime) performansı vaat ediyor.
PEDOT materyalinin opaklığı noktası bazı limitlerin olduğunu ve bunu çözmek için çalıştıklarını belirten araştırmacılar, teknolojinin kısa bir süre içerisinde ticari kullanıma geçebileceğine inanıyorlar. 
 
Almanya'da geliştirilen kimyasal iris, akıllı telefon tasarımında köklü değişiklikler yapabilir
Almanya'da geliştirilen kimyasal iris, akıllı telefon tasarımında köklü değişiklikler yapabilir

http://www.cnet.com/news/this-chemical-iris-could-change-smartphone-cameras/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Şimdi Apple hemen gider bunu satın alır, sonra da tüm dünyada teknolojinin ilerlemesine engel olur...
1 Yanıt Yanıtla +44
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OverClocK1ng 4 yıl tenghis
tenghis
Kafayı apple ile bozmuş tipler var bu forumda. Biri bir mesaj atıyor, diğerleri de beğeniyor. Atılan mesaj da mesaj olsa, saçmalığın daniskası. Körler sağırlar birbirini ağırlar.

Ne dersen de, gerçekler ortada...

O kadar dengesiz bir şirket ki, ne zaman böyle güzel bir teknoloji haberi görsem
hemen Apple aklıma geliyor ve o teknolojiyi satın alıp kimseye vermeyecek ve
güzel teknolojinin gelişmesine engel olacak diye düşünüp üzülüyorum.

Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen in patentini alıp, dikdörtgen şeklinde telefon yapanlardan
patent ücreti isteyen firmadan beklenilebilecek bir şey yani.

Hatta bırak patent ücreti istemeyi, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek istiyor.
Patent ücreti de istemiyor, cihazı komple satıştan kaldırmayı tercih ediyor....
tenghisKafayı apple ile bozmuş tipler var bu forumda. Biri bir mesaj atıyor, diğerleri de beğeniyor. Atılan mesaj da mesaj olsa, saçmalığın d...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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StByErdeM 4 yıl
Sunun telefon icin degilde insan icin gelismesine emek harcayinda sise cami gibi gozluk takanlar kurtulsun.
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Guattro 4 yıl
Bu haberi duyan apple yetkilileri
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tenghis 4 yıl
Tamam hepiniz çok zengin ve önemli insanlarsınız ve vaktinizin çoğunu teknoloji forumlarındaki mobil haberleri trolleyerek geçiriyorsunuz.
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OverClocK1ng 4 yıl tenghis
Sen cevap verince "Yorum"
biz cevap verip fikrimizi yazınca "Trolleme"

Adaletini seveyim senin.

Biz zenginlik vs. gibi şeyleri ortaya atmadık ki.

Siz dediniz "Öğrencisinizdir, paranız yoktur, alamıyorsunuzdur, ondan dolayı Apple'ı sevmiyorsunuzdur, mundar diyorsunuzdur"

Lafı oraya getirmesen, kimsenin paradan bahsettiği falan yoktu yani.

Üstelik ben önemli bir adam da falan değilim yani.

Kuşadasında yaşıyorum, balık tutuyorum, geziyorum, tatil yapıyorum. Arada da tanıdıklara bilgisayar işleri falan yardımcı oluyorum.
Herhangi bir yerde müdür ya da yönetici vs. falan değilim. Kendi halimce yaşamayı seven, forum bağımlısı, teknoloji sevdalısı birisiyim.
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E_Aydin35 4 yıl
Bu tarz ayrıntıların teknolojiye hatırı sayılır derecede yön vermesi çok güzel. Ayrıntılar büyük önem taşır benim için çünkü aslında bir bütün bu ayrıntılardan oluşmuştur.
Bu türde bir Ar-Ge çalışması haberi, laboratuvar deneylerinin olumlu sonuç vermesi ve teknolojide bizim en yaygın olarak kullandığımız cihazlar olan akıllı telefonlara yansıması okurken heyecanlandıran ve uygulama alanında beklentilere düşüren önemli adımlar. Bakalım kapı kapıyı açar, gelişmeler daha farklı ve anlamlı boyut kazanır belkide lensler artık çok farklı bir anlayış ile yapılır.. :)
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tenghis 4 yıl
Kafayı apple ile bozmuş tipler var bu forumda. Biri bir mesaj atıyor, diğerleri de beğeniyor. Atılan mesaj da mesaj olsa, saçmalığın daniskası. Körler sağırlar birbirini ağırlar.
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OverClocK1ng 4 yıl tenghis
tenghis
Kafayı apple ile bozmuş tipler var bu forumda. Biri bir mesaj atıyor, diğerleri de beğeniyor. Atılan mesaj da mesaj olsa, saçmalığın daniskası. Körler sağırlar birbirini ağırlar.

Ne dersen de, gerçekler ortada...

O kadar dengesiz bir şirket ki, ne zaman böyle güzel bir teknoloji haberi görsem
hemen Apple aklıma geliyor ve o teknolojiyi satın alıp kimseye vermeyecek ve
güzel teknolojinin gelişmesine engel olacak diye düşünüp üzülüyorum.

Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen in patentini alıp, dikdörtgen şeklinde telefon yapanlardan
patent ücreti isteyen firmadan beklenilebilecek bir şey yani.

Hatta bırak patent ücreti istemeyi, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek istiyor.
Patent ücreti de istemiyor, cihazı komple satıştan kaldırmayı tercih ediyor....
1 Yanıt Yanıtla +18
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StByErdeM 4 yıl
Sunun telefon icin degilde insan icin gelismesine emek harcayinda sise cami gibi gozluk takanlar kurtulsun.
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DH Misafiri 4 yıl
Şu alakasız haberde bile apple'a nefret kusulmuş. Malesef çok fazla apple hater var burada. Unuttukları birşey var, ios olmasaydı kullandıkları android şu anki haline bile benzemeyecekti.
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Neyinkafasi 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şu alakasız haberde bile apple'a nefret kusulmuş. Malesef çok fazla apple hater var burada. Unuttukları birşey var, ios olmasaydı kullandıkları android şu anki haline bile benzemeyecekti.

Android açık kaynak kodlu, yani google bunu androide alıp katsa bile Apple kullanabilir(patent paylaşımı yaptığı için) ama Apple alsa Google kullanamaz çünkü patentlerini paylaşmıyor ,kullanımına izin vermiyor Apple. bu yüzden nefret ediyorum evet.
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ObjektifPoint.Net 4 yıl
Diyafram ayarı akıllı telefonara geliyor güzel gelişme. Işığı kontrol edebilmek DSLR mantığı çok iyi düşünülmüş ve kameraların kalitesi artıracak. Artık teknik özellik listesinde 1:2-5.6 diyafram aralığı gibi terimler göreceğiz...
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arel.gr 4 yıl
telefondan daha otesi biyonik gozde yer alabilir.
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MrKemal17 4 yıl
Sanırım bu teknoloji sayesinde telefonlarda çok daha hızlı otomatik odaklama yapılabilecek.
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zerocontrol 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

Sanırım bu teknoloji sayesinde telefonlarda çok daha hızlı otomatik odaklama yapılabilecek.

Odaklamaya faydası olmaz diye tahmin ediyorum
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V4LKyR 4 yıl
Apple sıkıntı bir firma zaten.
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