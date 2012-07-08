Almanya'daki Apple, Samsung ve Motorola arasındaki davaların başlama tarihleri netleşti

Tim Cook’un “baş belası” olarak ifade ettiği patent davalarının Almanya’daki başlama tarihleri netleşti.

Mannheim Mahkemesi, Apple’ın Samsung’a karşı açtığı patent ihlal davasının duruşmalarına 31 Ağustos, Motorola’ya karşı açtığı davanın duruşmalarına ise 21 Eylül’de başlanacağını duyurdu.

Steve Jobs’un 2007 yılında iPhone’ın ilk tanıtımında koruma altına aldıklarını ifade ettiği Multi-Touch patentini kapsayan davalarda, mahkeme heyeti Apple’ı haklı bulup Samsung ve Motorola’ya yasal zararların ödenmesi ve satış yasağı getirebileceği gibi patentin FRAND kapsamında olup, koruma altına alınamayacağını da hükmedebilir.

Davaya konu olan ve WIPO tarafından yasal koruma hakkı Apple'a verilen EP2098948 numaralı patent, kullanıcı tarafından yapılan çoklu dokunuşların cihaz tarafından ne şekilde ve nasıl anlaşıldığıyla ilgili yöntemi içermekte.