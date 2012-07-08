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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanya'daki Apple, Samsung ve Motorola arasındaki davaların başlama tarihleri netleşti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Tim Cook’un “baş belası” olarak ifade ettiği patent davalarının Almanya’daki başlama tarihleri netleşti.

Mannheim Mahkemesi, Apple’ın Samsung’a karşı açtığı patent ihlal davasının duruşmalarına 31 Ağustos, Motorola’ya karşı açtığı davanın duruşmalarına ise 21 Eylül’de başlanacağını duyurdu.

Steve Jobs’un 2007 yılında iPhone’ın ilk tanıtımında koruma altına aldıklarını ifade ettiği Multi-Touch patentini kapsayan davalarda, mahkeme heyeti Apple’ı haklı bulup Samsung ve Motorola’ya yasal zararların ödenmesi ve satış yasağı getirebileceği gibi patentin FRAND kapsamında olup, koruma altına alınamayacağını da hükmedebilir.

Davaya konu olan ve WIPO tarafından yasal koruma hakkı Apple'a verilen EP2098948 numaralı patent, kullanıcı tarafından yapılan çoklu dokunuşların cihaz tarafından ne şekilde ve nasıl anlaşıldığıyla ilgili yöntemi içermekte.


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DH Misafiri 7 yıl
ingilteredeki davada ingiliz hakim multitouch için apple anca gidersin demişti. burada da farkılı olacağını sanmam.
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memet 7 yıl
Ülkemizin biliyorsunuz ki teknoloji ithal eder bir durumu yok hatta kendi kullanacağı teknolojiyi de üretmeye ne niyeti var nede fırsat veriyorlar. O yüzden apple mış başka firmalarmış farketmeden, patent denilen belanın yayılmaması bizim içinde önem taşımakta. yoksa elinizdeki cihazları o fiyatlara zor alırsınız.

Patent diye diye neredeyse havadaki oksijeni nefes alırken nasıl çekeceğiz konusundada bir patent gelecek o tarz firmalara kalırsa.
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Pardus Linux 7 yıl
Apple, Yunanlılar gibi her şeyin patentini alıyor ama aslında hiç biri kendi üretimi falan değil buna patent almak değil çalmak denir.
tr.wikipedia.org/...
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tarkowskitat 7 yıl
Apple haklı, boynuz kulağı geçmeden bu malum firmalara gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rubisco 7 yıl
Bizle alakası olmayan haberleri yada bizde olmayan parçaların malzemelerin haberlerini yapıyorsunuz da, bizi ilgilendiren şeyleri es geçiyorsunuz, niye? Daha geçen AB ACTA'ya hayır dedir ve büyük bi haber bu bence.
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Makaroncu 7 yıl
Multitouch patenti apple a kalırsa artık hepimiz 5800 kullanırız :)
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myhotyro 7 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
ekonomi.haberturk.com/...
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IgorStravinsky 7 yıl myhotyro
myhotyro

Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?

ekonomi.haberturk.com/...


Dayı habere bak çay demle. iPhone patladı, temsili iPhone resmi var sadece... Empati yaparsan, editör böyle bir haber yaparsa herkesin diyeceği şey "böyle haber olmaz" olur
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DH Misafiri 7 yıl
Apple haklı, boynuz kulağı geçmeden bu malum firmalara gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Hala pişkin pişkin yaptığı reklam, kampanya hatta ticari faaliyelerine de son verilmelidir.
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Guest-9D2914531 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Apple haklı, boynuz kulağı geçmeden bu malum firmalara gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Hala pişkin pişkin yaptığı reklam, kampanya hatta ticari faaliyelerine de son verilmelidir.

iFan detected
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