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    Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi! Katlanabilir telefonlarda lider

    Counterpoint Research, 2024'ün popüler katlanabilir telefonlarını ve en satan markaları açıklandı. Samsung artık dünyanın en büyük katlanabilir telefon üreticisi değil. 
    Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi: Katlanabilir rekabeti Tam Boyutta Gör
    ABD'nin kara listesine alınan Huawei'nin, bildiğiniz gibi 5G, Android işletim sistemi ve ABD merkezli teknolojilere olan erişimi yasaklanmıştı. Ancak yakın süreçte tanıtılan Kirin 9000S ve HarmonyOS Next, tüm algıları tersine çevirmeyi başardı. Şimdi ise Çinli dev, bir alanda daha rakiplerini geride bıraktı. Counterpoint Research, en çok satan katlanabilir telefonları ve markaları açıkladı. 

    Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi

    Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda akla gelen ilk isim Samsung oluyor. Ancak Koreli dev, bu yaygın inanışın aksine 2024'ün ilk çeyreğinde yalnızca ikinci sırayı alabildi. Üstelik yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda yüzde 42'lik bir düşüş yaşadı. Buna karşılık Huawei, %257 oranında artış göstererek birinci sıraya yerleşti.

    Huawei'in bu başarısı, büyük ölçüde Mate X5 modelinin Çin'deki satışları ve uzun zamandır beklenen 5G desteğinden kaynaklanıyor. Ayrıca başka bir Çinli üretici olan Honor da katlanabilir pazarında önemli ilerleme kaydederek %460'lık bir sevkiyat artışı ile üçüncü sırada yer aldı. Ancak en etkileyici büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre katlanabilir telefon satışlarını %1,473 oranında artıran Motorola'dan geldi. 

    Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi: Katlanabilir rekabeti Tam Boyutta Gör
    Üstelik Honor ve Motorola'nın başarısı Huawei'nin aksine büyük ölçüde Çin dışındaki pazarlardan geliyor. Öyle ki Honor'un katlanabilir segmentteki pazar payı bir yıl içinde %3'ten %12'ye yükseldi ve Honor Magic V2, 2024'ün ilk çeyreğinde Batı Avrupa'da en çok sevk edilen katlanabilir telefon oldu.

    Motorola'nın başarısı ise büyük ölçüde Kuzey Amerika'da Razr serisinden geliyor ve bu durum Motorola'nın küresel katlanabilir pazarındaki payını %11'e çıkardı. Ayrıca Counterpoint Research, toplam satışlarda yatay modellerin sevkiyatların %55'lik bölümünü oluşturduğunu söylüyor. Ancak, bu trend yılın ilerleyen dönemlerinde Samsung'un Galaxy Z Flip6 modelini piyasaya sürmesiyle tekrar değişebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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