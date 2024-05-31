Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi! Katlanabilir telefonlarda lider

Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi
Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda akla gelen ilk isim Samsung oluyor. Ancak Koreli dev, bu yaygın inanışın aksine 2024'ün ilk çeyreğinde yalnızca ikinci sırayı alabildi. Üstelik yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda yüzde 42'lik bir düşüş yaşadı. Buna karşılık Huawei, %257 oranında artış göstererek birinci sıraya yerleşti.
Huawei'in bu başarısı, büyük ölçüde Mate X5 modelinin Çin'deki satışları ve uzun zamandır beklenen 5G desteğinden kaynaklanıyor. Ayrıca başka bir Çinli üretici olan Honor da katlanabilir pazarında önemli ilerleme kaydederek %460'lık bir sevkiyat artışı ile üçüncü sırada yer aldı. Ancak en etkileyici büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre katlanabilir telefon satışlarını %1,473 oranında artıran Motorola'dan geldi.
Motorola'nın başarısı ise büyük ölçüde Kuzey Amerika'da Razr serisinden geliyor ve bu durum Motorola'nın küresel katlanabilir pazarındaki payını %11'e çıkardı. Ayrıca Counterpoint Research, toplam satışlarda yatay modellerin sevkiyatların %55'lik bölümünü oluşturduğunu söylüyor. Ancak, bu trend yılın ilerleyen dönemlerinde Samsung'un Galaxy Z Flip6 modelini piyasaya sürmesiyle tekrar değişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.