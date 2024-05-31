Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi! Katlanabilir telefonlarda lider

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Tam Boyutta Gör ABD'nin kara listesine alınan Huawei'nin, bildiğiniz gibi 5G, Android işletim sistemi ve ABD merkezli teknolojilere olan erişimi yasaklanmıştı. Ancak yakın süreçte tanıtılan Kirin 9000S ve HarmonyOS Next, tüm algıları tersine çevirmeyi başardı. Şimdi ise Çinli dev, bir alanda daha rakiplerini geride bıraktı. Counterpoint Research, en çok satan katlanabilir telefonları ve markaları açıkladı.

Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi

Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda akla gelen ilk isim Samsung oluyor. Ancak Koreli dev, bu yaygın inanışın aksine 2024'ün ilk çeyreğinde yalnızca ikinci sırayı alabildi. Üstelik yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda yüzde 42'lik bir düşüş yaşadı. Buna karşılık Huawei, %257 oranında artış göstererek birinci sıraya yerleşti.

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Huawei'in bu başarısı, büyük ölçüde Mate X5 modelinin Çin'deki satışları ve uzun zamandır beklenen 5G desteğinden kaynaklanıyor. Ayrıca başka bir Çinli üretici olan Honor da katlanabilir pazarında önemli ilerleme kaydederek %460'lık bir sevkiyat artışı ile üçüncü sırada yer aldı. Ancak en etkileyici büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre katlanabilir telefon satışlarını %1,473 oranında artıran Motorola'dan geldi.

Tam Boyutta Gör Üstelik Honor ve Motorola'nın başarısı Huawei'nin aksine büyük ölçüde Çin dışındaki pazarlardan geliyor. Öyle ki Honor'un katlanabilir segmentteki pazar payı bir yıl içinde %3'ten %12'ye yükseldi ve Honor Magic V2, 2024'ün ilk çeyreğinde Batı Avrupa'da en çok sevk edilen katlanabilir telefon oldu.

Motorola'nın başarısı ise büyük ölçüde Kuzey Amerika'da Razr serisinden geliyor ve bu durum Motorola'nın küresel katlanabilir pazarındaki payını %11'e çıkardı. Ayrıca Counterpoint Research, toplam satışlarda yatay modellerin sevkiyatların %55'lik bölümünü oluşturduğunu söylüyor. Ancak, bu trend yılın ilerleyen dönemlerinde Samsung'un Galaxy Z Flip6 modelini piyasaya sürmesiyle tekrar değişebilir.

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