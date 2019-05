Almanya'dan akıllı telefon bağımlılarına: Trafik ışıklı kaldırımlar

Teknolojinin hayatlarımızı nasıl da etkilediğini sanırım anlatmaya gerek yok. Özellikle de akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber en azından bir 10 yıl öncesine kadar var olmayan bir alışkanlığın, yolda yürürken dahi gözünü telefonunundan ayıramayan insanların ortaya çıktığını hepimiz çok iyi biliyoruz.İşte bu akıllı telefon hastalığı geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Augsburg şehrinde çok kötü bir kazaya sebep olmuş ve gözünü telefonundan ayıramayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu farkında olmadan bir tramvayın önüne çıkarak can vermişti. Augsburg şehrinin yetkilileri de bu talihsiz kazanın ardından, akıllı telefon hastalığının benzer başka bir kazaya daha neden olmaması için kaldırım kenarlarına trafik ışıkları ekleme kararı almışlar. Şu an için yalnızca belli bir bölgede uygulanan yeni çözüm yolu başarılı olduğu takdirde şehrin diğer kısımlarına da uygulanacak.Vaktinin tümünü akıllı telefonlarına bakarak geçiren insanlar için Almanlar "Smombies" yani "akıllı telefon zombileri" ifadelerini kullanıyorlar. Yolda yürürken dahi dış dünyadan nerediyse tamamiyle soyutlanabilmeyi başarabilen bu akıllı telefon zombilerinin büyük çoğunluğunu da tabii ki gençler oluşturuyor. Alman yetkililer yeni uygulamayla birlikte bu garip alışkanlığın neden olabileceği kazaların önüne geçmek istiyorlar.Geçtiğimiz dönemlerde Avrupa'nın 6 şehrinden 14,000 insan incelenerek yapılan araştırmaya göre yayaların %17'si yolda yürürken gözlerini telefonundan ayıramıyor. İncelenen insanların %8'i ise sadece yürürken değil karşıdan karşıya geçerken dahi mesajlaşmaya devam ediyorlar. ABD'de 1102 kişi incelenerek yapılan bir diğer çalışmaya göreyse her üç yayadan birisi karşıdan karşıya geçerken dikkatlerini tamamiyle telefonlarına vermiş oluyor.