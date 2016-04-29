Almanya'dan akıllı telefon bağımlılarına: Trafik ışıklı kaldırımlar

Akıllı telefon bağımlılığının herhangi bir kazaya neden olmamasını isteyen Almanya'nın Augsburg şehri trafik ışıklı kaldırım uygulamasına başladı. Başarılı olursa tüm şehre yayılacak.