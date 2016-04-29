Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanya'dan akıllı telefon bağımlılarına: Trafik ışıklı kaldırımlar

Akıllı telefon bağımlılığının herhangi bir kazaya neden olmamasını isteyen Almanya'nın Augsburg şehri trafik ışıklı kaldırım uygulamasına başladı. Başarılı olursa tüm şehre yayılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknolojinin hayatlarımızı nasıl da etkilediğini sanırım anlatmaya gerek yok. Özellikle de akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber en azından bir 10 yıl öncesine kadar var olmayan bir alışkanlığın, yolda yürürken dahi gözünü telefonunundan ayıramayan insanların ortaya çıktığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

İşte bu akıllı telefon hastalığı geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Augsburg şehrinde çok kötü bir kazaya sebep olmuş ve gözünü telefonundan ayıramayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu farkında olmadan bir tramvayın önüne çıkarak can vermişti. Augsburg şehrinin yetkilileri de bu talihsiz kazanın ardından, akıllı telefon hastalığının benzer başka bir kazaya daha neden olmaması için kaldırım kenarlarına trafik ışıkları ekleme kararı almışlar. Şu an için yalnızca belli bir bölgede uygulanan yeni çözüm yolu başarılı olduğu takdirde şehrin diğer kısımlarına da uygulanacak.

"Akıllı telefon zombileri."

Vaktinin tümünü akıllı telefonlarına bakarak geçiren insanlar için Almanlar "Smombies" yani "akıllı telefon zombileri" ifadelerini kullanıyorlar. Yolda yürürken dahi dış dünyadan nerediyse tamamiyle soyutlanabilmeyi başarabilen bu akıllı telefon zombilerinin büyük çoğunluğunu da tabii ki gençler oluşturuyor. Alman yetkililer yeni uygulamayla birlikte bu garip alışkanlığın neden olabileceği kazaların önüne geçmek istiyorlar.

Akıllı telefon hastalığı giderek daha da vahim bir hal alıyor

Geçtiğimiz dönemlerde Avrupa'nın 6 şehrinden 14,000 insan incelenerek yapılan araştırmaya göre yayaların %17'si yolda yürürken gözlerini telefonundan ayıramıyor. İncelenen insanların %8'i ise sadece yürürken değil karşıdan karşıya geçerken dahi mesajlaşmaya devam ediyorlar. ABD'de 1102 kişi incelenerek yapılan bir diğer çalışmaya göreyse her üç yayadan birisi karşıdan karşıya geçerken dikkatlerini tamamiyle telefonlarına vermiş oluyor. 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/04/25/this-city-embedded-traffic-lights-in-the-sidewalks-so-that-smartphone-users-dont-have-to-look-up/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
adam olun 3 yıl en beğenilen
ensesine vurup elinden telefonu almak varken ne gerek var bu kadar masrafa
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mustafa2790 3 yıl
bunların bir de yürürken çarpan versiyonları var ki kafasını kaldırıp gittiği yere bakmıyor. kafa göz dal bak bağımlılığı kalıyor mu..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Telefon bağımlılığının ne kadar rahatsız edici bir noktaya geldiğinin göstergesi. Hafta içi her gün metrobüs + tramvay kullanan biri olarak tüm gerçekleri görebiliyorum. İnsanlar merdivenden inerken dahi telefon kullanıyor. Bu işin sonu nereye gidecek merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 3 yıl bkaakco
Akıllı gözlükleri bekle bir de
o zaman daha feci.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
Yuh..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 3 yıl
erken gelen adam
ensesine vurup elinden telefonu almak varken ne gerek var bu kadar masrafa

nick+profil foto+msj uyumu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
Bence bu şekilde elinden telefon düşürmeyip trafiğe çıkan insanlar yaya ya da şoför cezayı hak ediyorlar. Ama Almanlar bile ceza kesmeye cesaret edememiş olsa gerek ki böyle bir çözüm yöntemine gitmişler. Çünkü herkes böyle. Ya kaldırımda üstüne çıkacak telefona bakmaktan, yolu açacaksın beyzade yürüsün diye sanki. Sinir oluyorum. Şoförlerin durumu da ayrı vahim. Geçen adam tek elde telefonla oynamaktan arabayı zor döndürdü. Tek elle önce vites küçülttü, sonra o eliyle direksiyonu bir bir döndürmeye çalıştı. Ula bırak telefonu adam gibi dön. Yarım saatte dönemedi *****.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 3 yıl
Almanya da olunca insana verilen değere bak.
Türkiye de olsa ne gereksiz işlerle uğraşıyoruz da bilmem ne.
Bu kadar takım tuttuğunuzu belli etmeyin. Şu an olan olaylardan ben de memnun değilim ama komik kaçıyor bu kadarıda :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Her isi ters giden adam 3 yıl
Insana verdıklerı degere bak ya mukemmel..... Bır de bızımkılere bak kılıste kac kısı olmus yercekımı muhabbetı donuyor ortada.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 3 yıl en beğenilen
ensesine vurup elinden telefonu almak varken ne gerek var bu kadar masrafa
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lene 3 yıl
Alman bu )))Yapar...Helal olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3368 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon bağımlılığı, almanya ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi 3 yıl PC oyunculuğu konsollardan daha fazla kazandırmaya devam ediyor 3 yıl Lumia 535 Windows Phone platformunun en popüler modeli olmayı başardı 3 yıl Netflix'ten beklenen Punisher açıklaması geldi 3 yıl iOS 9.3 sürümündeki açık, klasörleri yuvarlak hale getiriyor 3 yıl Samsung Galaxy A3 2016 inceleme videosu "Tasarımıyla öne çıkan telefon" 3 yıl Facebook, sanal gerçeklikte yol gösterici olmak istiyor 3 yıl Falcon 9'un iniş anlarına 360 derecede göz atın 3 yıl Global oyun pazarı raporu yayımlandı 3 yıl Makine öğrenme dili cebe giriyor 3 yıl Windows 10 artık Cortana'dan Google aramasına izin vermiyor 3 yıl Xiaomi’den akıllı saat, ama çocuklara... 3 yıl ASRock’tan mini-STX formatında kasa 3 yıl Huawei, bu kez Mate serisini çift kamera ile buluşturmaya hazırlanıyor 3 yıl Snapchat'in günlük video izlenme sayısı 10 Milyarı aştı 3 yıl Yeni Lara Croft'u kimin canlandıracağı belli oldu 3 yıl Privates, en güvenli sohbet uygulaması olma yolunda 3 yıl Tablet pazarında kan kaybı sürüyor 3 yıl 2si1 "Nükleer" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl LG G5 kutusundan çıkıyor; 360 Cam ve 360 VR gözlük de mercek altında 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Almanya'dan akıllı telefon bağımlılarına: Trafik ışıklı kaldırımlar Sonraki Çin'in Apple'ından Apple Watch'a rakip geliyor 3 yıl Intel, kendisini artık bir bilgisayar firması olarak görmüyor 3 yıl Sony, daralan pazarın mağduru oldu 3 yıl Snapdragon 830 sekiz adet Kryo CPU çekirdeğine sahip olabilir 3 yıl Uygun fiyatlı Meizu M3 bir günde 4.5 Milyon ön sipariş toplamayı başardı 3 yıl Vestel, Mayıs ayı sonunda silahlı İHA uçurmayı planlıyor 3 yıl Apple'ın klavye patenti otomatik düzeltme hatalarını telafi edebilir 3 yıl Yonga devleri, ARM Artemis mimarisine yöneliyor 3 yıl Bitkilerle telefonunuzu şarj edin 3 yıl SilverStone, küçük yapılar için yeni kasasını duyurdu 3 yıl HP’den Skylake işlemcili Chromebook 3 yıl NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Güneş videosu 3 yıl HTC’nin Nexus telefonları ile ilgili yeni bilgiler 3 yıl Huawei Honor 5C resmiyet kazandı 3 yıl UE Boom 2 inceleme "Suya, toza, darbeye dayanıklı bluetooth hoparlör" 3 yıl Apple CareKit platformu kullanıma sunuldu 3 yıl LG Mobile, ilk çeyreği kayıpla kapattı 3 yıl Snowden filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl AMD Radeon Pro Duo ekran kartı, 4K testlerinde Fury X’den yüzde 60 daha hızlı 3 yıl TouchWiz arayüzüne Vulkan desteği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim