Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanya'nın 3 PetaFLOP gücündeki süper-bilgisayar projesi IBM'e emanet

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16b
1
25
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alman Bavarian Bilim Akademisi yeni süper-bilgisayar projesi için IBM ile sözleşme imzaladı. SuperMUC adıyla anılan yeni süper-bilgisayar, 3 PetaFLOP seviyesindeki yüksek işlem gücüyle, şu anki duruma göre dünyanın en hızlı süper-bilgisayarlarından birisi olacak. Akademi'nin, Almanya'nın Garching kentinde bulunan Leibniz Süperişlem Merkezi'nde barındırılacak SuperMUC'ta 14.000 adet Intel Xeon işlemci kullanılacak ve sistem, IBM'in soğutma maliyetlerini %40 azaltan Aquasar soğutma teknolojisiyle donatılacak.

TOP500 dünya süper-bilgisayar sıralaması son dönemde ülkelerin birbirlerine meydan okuduğu bir ringe dönüşmüş durumda. Çin tarafından kısa bir süre önce lanse edilen Tianhe-1A isimli sistem, sunduğu 2.57 PetaFLOP seviyesindeki işlem gücüyle şu anda dünyanın en güçlü süper-bilgisayarı unvanını korurken, SuperMUC ile Almanya, sıralmayı değiştirecek gibi görünüyor. Ancak tüm dengeleri değiştirecek iki önemli süper-bilgisayar çalışması, Amerika'da devam ediyor. Enerji Bakanlığı'nın finanse ettiği projeler kapsamında Lawrence Livermore ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarları, 20 PetaFLOP işlem gücü sunan iki yeni süper-bilgisayarın inşa çalışmalarını sürdürüyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rog maximus 8 yıl
türkiyede de böyle süper bilgisayarlara ihtiyaç duyulacağı zamanı görebilecek miyim acaba merak ediyorum aslında bu kadar güçlü olmasa da merkezi bir sistem yapılırsa güçlü bir bilgisayara ihtiyaç doğar eeee o kadar memur aynı anda fal açarsa kasar sanırım töbe töbe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chromer 8 yıl
Birisi flop ile ghz arasındaki ilişkiyi/farkı anlatabilir mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stevan 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabata 8 yıl

Chromer

Birisi flop ile ghz arasındaki ilişkiyi/farkı anlatabilir mi



uzun zamandır yoktum, herkese merhaba.
flop (floating point yani ondalık sayı hesabı) ghz (gigahertz yani işlemcinin çalışma frekansı)
işlemciler tam sayı işlemlerini inanılmaz hızlarla yaparlar (20Milyon/sn mesela) ancak iş ondalık sayılara gelince hızları çok düşer (500bin/sn). kullanım sırasında (hesaplamalarda özellikle) ondalık sayı işlemleri çok , belki de tam sayılardan da cok, yer aldığından flop değerlerine daha fazla dikkat ederler,. zira tam sayı değerleri işlemciden işlemcie 1000 kat gibi bir fark sıkça göstermez.

ghz ise işlemcinin çalışma frekansıdır. en sık yapılan hata farklı işlemcileri frekanslarına göre karşılaştırmak. örnek olarak 1.5ghz itanium2 işlemcisi 3ghz'lik pentiumdan yanlış hatırlamıyorsam 20 kat daha güçlü bir işlemcidir. bilmem yeterli oldu mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunbuloglu 8 yıl
Bu nedir böyle yavv.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
su dokme yarisindan ziyade silahlanma yarisi demek daha dogru olur.

guclu bilgisayara sahip olmanin farki en basit ornekde f117 ile f22 dir. ikiside radara yakalanmayan hayalet ucak ama 1980lerin bilgisayar teknolojisiyle hem aerodinamik hemde radara yakalanmiyacak geometri ancak f117deki kadar yapilabiliyordu. guclu bilgisayarlarla daha iyi geometrik hesablar f22ye imkan verdi. aradaki fark, biri ses hizini bile gecemeyip, sadece geceleri gizli bombardiman yapabilirken, otekinin mach2 hizinda air superiority avci bombardiman olmasi.

sadece askeri kullanim degil bilimin her alaninda simulasyonlarda, hesablamalarda bilgisayar gucu cok kritik bir nokta.

universite hocamin bu konudaki sozunu hic unutmam: "bugunun bilgisayarlarinin gucune hic guvenmeyin. ne kadar guclu bilgisayariniz olursa olsun daima kapasitesinin ustunde hesablamalariniz olur."


bizim universitede bu ihtiyac laboratuvarlar kapaliyken lab bilgisayarlarina paralel islem yaptirarak karsilanirdi.

bence tek basina bu bile turkiyedeki bilimsel arastirmalarda nerde durdugunun gostergesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hicks 8 yıl

darkaura

su dokme yarisindan ziyade silahlanma yarisi demek daha dogru olur.

guclu bilgisayara sahip olmanin farki en basit ornekde f117 ile f22 dir. ikiside radara yakalanmayan hayalet ucak ama 1980lerin bilgisayar teknolojisiyle hem aerodinamik hemde radara yakalanmiyacak geometri ancak f117deki kadar yapilabiliyordu. guclu bilgisayarlarla daha iyi geometrik hesablar f22ye imkan verdi. aradaki fark, biri ses hizini bile gecemeyip, sadece geceleri gizli bombardiman yapabilirken, otekinin mach2 hizinda air superiority avci bombardiman olmasi.

sadece askeri kullanim degil bilimin her alaninda simulasyonlarda, hesablamalarda bilgisayar gucu cok kritik bir nokta.

universite hocamin bu konudaki sozunu hic unutmam: "bugunun bilgisayarlarinin gucune hic guvenmeyin. ne kadar guclu bilgisayariniz olursa olsun daima kapasitesinin ustunde hesablamalariniz olur."


bizim universitede bu ihtiyac laboratuvarlar kapaliyken lab bilgisayarlarina paralel islem yaptirarak karsilanirdi.

bence tek basina bu bile turkiyedeki bilimsel arastirmalarda nerde durdugunun gostergesi.


Musait bir zamanda hocaniza "hesap" kelimesinin nasil yazildigini da bir soruverin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
Einstein, Edison, Tesla, Newton zamanında hangi süper bilgisayar vardı? Bıraksınlar bu işleri. Küçük su dökme yarışından başka birşey değil (En kibar böyle söyleyebildim).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nyiragongo 8 yıl
İlk yapılan bilgisayarlar gibi kocaman.Tabi o sedece basit hesaplar yaparken bu neler yapıyodur.30-40 sene sonra kullanacağımız bilgisayarlar bu güçlerde olur mu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
bunları kurup yönetmekte zor iş adamlar uğraşıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 8 yıl
demek amerika 20 petaflop luk super pc uzerinde calisiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xtyper 8 yıl
bu yarış bitmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xdorukx 8 yıl
Bune yaa böle benim evdeki bilgisayrımdan ne eksigi war :D Sadece14.000 adet Intel Xeon işlemcim yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 8 yıl
Hepsi birer trafo gibi duruyor elektrik mi dayanır bu bilgisayara:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KiLLeR© 8 yıl
Yaw bu bilgisayarlarla ne yapıyorlar ki bu kadar güçlü sisteme gereksinim duyuyorlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimdincer 8 yıl

KiLLeR©

Yaw bu bilgisayarlarla ne yapıyorlar ki bu kadar güçlü sisteme gereksinim duyuyorlar?


The world is mine hesabı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 8 yıl

KiLLeR©

Yaw bu bilgisayarlarla ne yapıyorlar ki bu kadar güçlü sisteme gereksinim duyuyorlar?


Hava tahminleri ,savaş simülasyon,uzay simülasyon, atom fiziği, gen mühendisliği, Biyokimya, Tıp vs. vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15966 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, almanya ve IBM
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: HP Envy 14 video inceleme 8 yıl Dijital Perde Bölüm 1 8 yıl Tivibu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim