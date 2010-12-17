Almanya'nın 3 PetaFLOP gücündeki süper-bilgisayar projesi IBM'e emanet

Alman Bavarian Bilim Akademisi yeni süper-bilgisayar projesi için IBM ile sözleşme imzaladı. SuperMUC adıyla anılan yeni süper-bilgisayar, 3 PetaFLOP seviyesindeki yüksek işlem gücüyle, şu anki duruma göre dünyanın en hızlı süper-bilgisayarlarından birisi olacak. Akademi'nin, Almanya'nın Garching kentinde bulunan Leibniz Süperişlem Merkezi'nde barındırılacak SuperMUC'ta 14.000 adet Intel Xeon işlemci kullanılacak ve sistem, IBM'in soğutma maliyetlerini %40 azaltan Aquasar soğutma teknolojisiyle donatılacak.

TOP500 dünya süper-bilgisayar sıralaması son dönemde ülkelerin birbirlerine meydan okuduğu bir ringe dönüşmüş durumda. Çin tarafından kısa bir süre önce lanse edilen Tianhe-1A isimli sistem, sunduğu 2.57 PetaFLOP seviyesindeki işlem gücüyle şu anda dünyanın en güçlü süper-bilgisayarı unvanını korurken, SuperMUC ile Almanya, sıralmayı değiştirecek gibi görünüyor. Ancak tüm dengeleri değiştirecek iki önemli süper-bilgisayar çalışması, Amerika'da devam ediyor. Enerji Bakanlığı'nın finanse ettiği projeler kapsamında Lawrence Livermore ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarları, 20 PetaFLOP işlem gücü sunan iki yeni süper-bilgisayarın inşa çalışmalarını sürdürüyorlar.