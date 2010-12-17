Almanya'nın 3 PetaFLOP gücündeki süper-bilgisayar projesi IBM'e emanet

Alman Bavarian Bilim Akademisi yeni süper-bilgisayar projesi için IBM ile sözleşme imzaladı. SuperMUC adıyla anılan yeni süper-bilgisayar, 3 PetaFLOP seviyesindeki yüksek işlem gücüyle, şu anki duruma göre dünyanın en hızlı süper-bilgisayarlarından birisi olacak. Akademi'nin, Almanya'nın Garching kentinde bulunan Leibniz Süperişlem Merkezi'nde barındırılacak SuperMUC'ta 14.000 adet Intel Xeon işlemci kullanılacak ve sistem, IBM'in soğutma maliyetlerini %40 azaltan Aquasar soğutma teknolojisiyle donatılacak.
TOP500 dünya süper-bilgisayar sıralaması son dönemde ülkelerin birbirlerine meydan okuduğu bir ringe dönüşmüş durumda. Çin tarafından kısa bir süre önce lanse edilen Tianhe-1A isimli sistem, sunduğu 2.57 PetaFLOP seviyesindeki işlem gücüyle şu anda dünyanın en güçlü süper-bilgisayarı unvanını korurken, SuperMUC ile Almanya, sıralmayı değiştirecek gibi görünüyor. Ancak tüm dengeleri değiştirecek iki önemli süper-bilgisayar çalışması, Amerika'da devam ediyor. Enerji Bakanlığı'nın finanse ettiği projeler kapsamında Lawrence Livermore ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarları, 20 PetaFLOP işlem gücü sunan iki yeni süper-bilgisayarın inşa çalışmalarını sürdürüyorlar.
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uzun zamandır yoktum, herkese merhaba.
flop (floating point yani ondalık sayı hesabı) ghz (gigahertz yani işlemcinin çalışma frekansı)
işlemciler tam sayı işlemlerini inanılmaz hızlarla yaparlar (20Milyon/sn mesela) ancak iş ondalık sayılara gelince hızları çok düşer (500bin/sn). kullanım sırasında (hesaplamalarda özellikle) ondalık sayı işlemleri çok , belki de tam sayılardan da cok, yer aldığından flop değerlerine daha fazla dikkat ederler,. zira tam sayı değerleri işlemciden işlemcie 1000 kat gibi bir fark sıkça göstermez.
ghz ise işlemcinin çalışma frekansıdır. en sık yapılan hata farklı işlemcileri frekanslarına göre karşılaştırmak. örnek olarak 1.5ghz itanium2 işlemcisi 3ghz'lik pentiumdan yanlış hatırlamıyorsam 20 kat daha güçlü bir işlemcidir. bilmem yeterli oldu mu?
guclu bilgisayara sahip olmanin farki en basit ornekde f117 ile f22 dir. ikiside radara yakalanmayan hayalet ucak ama 1980lerin bilgisayar teknolojisiyle hem aerodinamik hemde radara yakalanmiyacak geometri ancak f117deki kadar yapilabiliyordu. guclu bilgisayarlarla daha iyi geometrik hesablar f22ye imkan verdi. aradaki fark, biri ses hizini bile gecemeyip, sadece geceleri gizli bombardiman yapabilirken, otekinin mach2 hizinda air superiority avci bombardiman olmasi.
sadece askeri kullanim degil bilimin her alaninda simulasyonlarda, hesablamalarda bilgisayar gucu cok kritik bir nokta.
universite hocamin bu konudaki sozunu hic unutmam: "bugunun bilgisayarlarinin gucune hic guvenmeyin. ne kadar guclu bilgisayariniz olursa olsun daima kapasitesinin ustunde hesablamalariniz olur."
bizim universitede bu ihtiyac laboratuvarlar kapaliyken lab bilgisayarlarina paralel islem yaptirarak karsilanirdi.
bence tek basina bu bile turkiyedeki bilimsel arastirmalarda nerde durdugunun gostergesi.
Musait bir zamanda hocaniza "hesap" kelimesinin nasil yazildigini da bir soruverin...
The world is mine hesabı
Hava tahminleri ,savaş simülasyon,uzay simülasyon, atom fiziği, gen mühendisliği, Biyokimya, Tıp vs. vs.