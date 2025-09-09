Giriş
    Robot süpürge üreticisi Dreame, Almanya’da otomobil fabrikası kuracak

    Çinli teknoloji şirketi Dreame Auto, Almanya’da Tesla’ya yakın bir fabrika kurmayı planlıyor. Şirket, ilk elektrikli hiper otomobiliyle Bugatti’ye rakip olmayı hedefliyor.

    Dreame, Almanya’da otomobil fabrikası kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji şirketi ve robot süpürge üreticisi Dreame, elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yapmak için Almanya’da Tesla’nın Berlin Gigafactory’sine yakın bir üretim tesisi kurmayı değerlendiriyor. Bu hamle gerçekleşirse Dreame Auto, Almanya’da üretim faaliyeti yürüten ilk Çinli otomobil markası olacak.

    Ağustos ayı sonunda açıklanan bilgilere göre Dreame Technology’nin yeni kurulan otomotiv bölümü, Fransız bankacılık devi BNP Paribas’ın finansmanı ile elektrikli otomobil üretimine adım atmayı planlıyor. Dreame Auto, esas olarak elektrikli ev aletleriyle bilinen Dreame Technology’nin otomotiv kolu olarak öne çıkıyor. Şirket, global pazarda 100’den fazla ülkede 6.000’den fazla satış noktasında ürünlerini sunuyor.

    İlk araç 2027’de çıkacak

    Otomotiv bölümünde şimdiden yaklaşık 1000 kişilik bir ekip bir araya getirildi. Bu ekip, Dreame’nin tüketici elektroniği iş biriminden Ar-Ge uzmanları ile otomotiv üretim sektöründen profesyonelleri birleştiriyor.

    Şirketin açıklamasına göre Dreame Auto’nun ilk otomobili ultra-lüks tamamen elektrikli bir model olacak ve Bugatti Chiron gibi hiper otomobillerle rekabet edecek. Araç, dünyanın en hızlı yol otomobili olarak 2027’de tanıtılacak.

    Şimdilik Dreame’in otomobil planlarının genel bir görüntüsü mevcut değil. Dolayısıyla firmanın sadece ultra lüks segmentte mi kalacağı yoksa zaman içinde diğer segmentlere inip inmeyeceği belirsiz. Öte yandan Çinli teknoloji firmalarının hızlıca otomotiv pazarına giriş yapması bir sürpriz veya ilk değil. Daha önce Xiaomi, Skyworth, Huawei, Roborock ve Baidu gibi şirketler de otomotiv alanına girmişti. Hatta Dreame’in rakibi Roborock’un da Çin’deki Rox otomotiv bölümü aracılığıyla 2023’te ilk elektrikli otomobilini üretmiş olduğunu belirtelim.

    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

