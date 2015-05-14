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Almanya'nın en büyük temizlik şirketlerinden Dussmann, otonom temizlik robotları test ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Almanya'nın en büyük temizlik şirketlerinden Dussmann, otonom temizlik robotları test ediyor
 
Robotlar gündelik hayatımızı şekillendirmeye, insanlara yardımcı olmaya ve birçok görevi kendi başlarına yapabilme yeteneği kazanmaya devam ediyor. Almanya'nın en büyük temizlik şirketlerinden Dussmann, Berlin'deki merkezinde otonom temizlik robotlarını test ediyor.
Richard Borman ve Stuttgart merkezli Fraunhofer Enstitüsü (IPMS) tarafından hazırlanan robot, temel olarak belirlenen alanların temizliği için geliştiriliyor. İki farklı görev için programlanan ve otonom olarak kendi başına çalışabilen temizlik robotu, bünyesinde yer alan kamera ve lazer sistemleriyle bulunduğu ortamı tarıyor ve yerdeki çöpleri / kirleri belirleyerek bunları alabiliyor ya da süpürebiliyor. Çöpleri boşaltma işlemini de üstlenen robot, kablosuz olarak çalışabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilik kablosuz olarak dört saat boyunca görev yapan robotun, ticari versiyonun da ise tüm gece çalışabilir şekilde hazırlanması planlanıyor.
Temizlik görevlilerinin 1 saat içerisinde 500 metrekare alanı temizleyebildiğini söyleyen Borman, robotun ise 1 saat içerisinde 100 ila 120 metrekare alanı temizleyebildiğini, bu değerin de Dussmann için oldukça yavaş olduğunu belirtiliyor. Ticari versiyon için bu hız sorunu üzerinde de çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.newscientist.com/article/mg22630213.200&utm_campaign=youtuberobotcleaner#.VVR3z5PtlBc Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Angel of the Lord 4 yıl
Boyle seyler yayginlasinca bu islerle evini gecindiren adamlar ne olacak peki?
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deniai 4 yıl
Hocam bu makineleşmenin sürekli getirisi değil mi? İş gücünün makinalar tarafından karşılanmaya başladığı her sektörde yaşanan bi durum bu.

Not: Yazdığım yanlış anlaşılmasın, bu insanları umursamıyor falan değilim. Hak veriyorum size.
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