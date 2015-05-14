Almanya'nın en büyük temizlik şirketlerinden Dussmann, otonom temizlik robotları test ediyor

Robotlar gündelik hayatımızı şekillendirmeye, insanlara yardımcı olmaya ve birçok görevi kendi başlarına yapabilme yeteneği kazanmaya devam ediyor. Almanya'nın en büyük temizlik şirketlerinden Dussmann, Berlin'deki merkezinde otonom temizlik robotlarını test ediyor.

Richard Borman ve Stuttgart merkezli Fraunhofer Enstitüsü (IPMS) tarafından hazırlanan robot, temel olarak belirlenen alanların temizliği için geliştiriliyor. İki farklı görev için programlanan ve otonom olarak kendi başına çalışabilen temizlik robotu, bünyesinde yer alan kamera ve lazer sistemleriyle bulunduğu ortamı tarıyor ve yerdeki çöpleri / kirleri belirleyerek bunları alabiliyor ya da süpürebiliyor. Çöpleri boşaltma işlemini de üstlenen robot, kablosuz olarak çalışabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilik kablosuz olarak dört saat boyunca görev yapan robotun, ticari versiyonun da ise tüm gece çalışabilir şekilde hazırlanması planlanıyor.

Temizlik görevlilerinin 1 saat içerisinde 500 metrekare alanı temizleyebildiğini söyleyen Borman, robotun ise 1 saat içerisinde 100 ila 120 metrekare alanı temizleyebildiğini, bu değerin de Dussmann için oldukça yavaş olduğunu belirtiliyor. Ticari versiyon için bu hız sorunu üzerinde de çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.newscientist.com/article/mg22630213.200&utm_campaign=youtuberobotcleaner#.VVR3z5PtlBc