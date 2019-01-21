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Alphabet’in geliştirdiği EKG destekli akıllı saat, ilaç biriminden onay aldı

Henüz resmi bir güncelleme olmasa da Google kapalı kapılar altında EKG teknolojisi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bir test saati yakın zamanda ilaç biriminden onay aldı.
4 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın Watch Series 4 ile birlikte sunduğu EKG özelliği ilk kez yaygın kullanıma çıkma imkânı bulmuştu. CES 2019 fuarında ise Withings Move akıllı saati ile de oldukça uygun fiyatlara inmişti.

Study Watch özellikleri

Akıllı saat üreticileri taşınabilir EKG sistemlerine büyük ilgi göstermeye başladı. Pazarın önemli oyuncusu Google tarafında ise henüz bir gelişme yok. Bununla birlikte en azından araştırma anlamında adımlar atılıyor.

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Google çatı firması Alphabet’in sağlık bölümü geçen yıl EKG ölçümü yapabilen Study Watch adında bir akıllı saat geliştirmişti. E-ink ekran ve EKG modülü barındıran akıllı saat özel bir ara yüz üzerinde çalışıyordu.

Alphabet’in bazı araştırma projeleri için kullandığı Study Watch geçtiğimiz hafta federal ilaç biriminden onay aldı. Onay cihazın kullanımında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtiyor.

Study Watch reçeteye bağlı bir cihaz olduğu için sonraki dönemlerde yaygın kullanıma sunulma ihtimali yok ancak yapılan çalışmaların Google’a etkisinin olacağı da açık. Yıl bitmeden Wear OS platformunda da EKG desteği görme ihtimalimiz var.

 

https://www.theverge.com/2019/1/18/18188910/alphabet-verily-health-ekg-feature-fda-clearance-clinical-research-google Yorum Yaz
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Spider_hip 4 ay en beğenilen
ios u beğenmeyip android tercih eden birisi olarak Apple ın giyilebilir teknoloji dünyasına kattığı bu ekg olayını gerçekten takdir ediyorum. 3 kamera 5 kamera 10 kamera gibi sidik yarıştırılacağına asıl böyle innovasyonlara ihtiyacımız var.
ios u beğenmeyip android tercih eden birisi olarak Apple ın giyilebilir teknoloji dünyasına kattığı bu ekg olayını gerçekten takdir ediyorum. 3 kamera 5 kamera ...
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Spider_hip 4 ay en beğenilen
ios u beğenmeyip android tercih eden birisi olarak Apple ın giyilebilir teknoloji dünyasına kattığı bu ekg olayını gerçekten takdir ediyorum. 3 kamera 5 kamera 10 kamera gibi sidik yarıştırılacağına asıl böyle innovasyonlara ihtiyacımız var.
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LGatakan 3 ay Spider_hip
Haklısınız. Belki de Apple'ın en alınası aleti saati.
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_turbo_ 4 ay
E Ink ekranli saatleri cok severim.
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