Fortnite V-bucks birimi kara para aklama için kullanılıyor

Oyun dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızlarından Fortnite geliştiricisine büyük paralar kazandırmaya devam ediyor. Bununla birlikte araştırmalar bir tür kara para aklama işinin döndürüldüğünü ifade ediyor.

Zayıflıktan yararlanıyorlar

Fortnite oyunu dengeleri bozmayan ve sadece kozmetik tarzda ürünler satmasına rağmen büyük bir ilgi görüyor. Ücretsiz olan oyun eşya satışlarından aylık ortalama 300 milyon dolara yakın pazara kazanıyor.

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The Independent tarafından yapılan bir araştırmaya göre oyun içerisindeki V-bucks para birimi kara para aklama için kullanılıyor. Pek çok insandan çaldıkları kredi kartları ile oyun içerisinde alışveriş yapan dolandırıcılar sonrasında bu eşyaları değişim marketlerinde daha ucuza başkalarına satıyor.

Araştırmacılar Fortnite oyunundaki zayıf güvenlik parametreleri nedeniyle dolandırıcıların indirimli olarak V-bucks satın aldıklarını ve geliştiricilerin bunun üzerine pek gitmediklerini ifade ediyor. Bunun sonucunda da kara para aklamak için Fortnite, cazibe merkezlerinden birisi haline geliyor zira diğer satış yöntemlerinde bu derece gelir elde edilemiyor.

Şimdilik dolandırıcılar bu yöntemle ne kadar gelir elde ediyorlar veya Epic Games bununla ilgili bir hamle yapacak mı bilinmiyor. Bu konuda herhangi bir resmî açıklama gelmiş değil.