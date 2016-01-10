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Alternatif Facebook uygulaması Folio, bataryanızı koruyor

Orijinal Facebook uygulamasının aşırı enerji tüketiminden rahatsız oluyorsanız, Folio adındaki Facebook işlemcisi en yüksek enerji tasarrufu sağlamak için geliyor.
3 yıl
5,2b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Alternatif Facebook uygulaması Folio, bataryanızı koruyor


Android tarafındaki Facebook uygulamasının uzun süreden bu yana batarya tüketimi konusunda eleştirildiğini biliyoruz. Yapılan işlemlere göre bazen en çok enerji harcayan uygulama listesinin tepesine çıkıveren uygulama, zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Folio adındaki alternatif Facebook istemcisi, enerji tasarrufuna odaklanmış.

Android 5.0 ile gelen Material Design tasarım çizgilerini sonuna kadar muhafaza eden Folio, standart Facebook yazılım geliştirme aracını temel alıyor ve oldukça sade bir arayüze sahip. Platformun mesaj gönderme, paylaşım yapma gibi temel fonksiyonlarına odaklanan uygulama, bu sayede hızlı ve hafif olmayı başarıyor. 

Arka planda güncelleme sıklığını ayarlayabildiğiniz için uygulama uzun süre sessiz kalabiliyor. Sadece güncelleme esnasında uyanıyor ve bildirimleri gönderdikten sonra yeniden uykuya yatıyor. Bu sayede enerji tüketimini en aza indiriyor. Uygulamanın tek dezavantajı henüz tüm ülkelerde kullanıma sunulmamış olması. 


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Fenomenon 3 yıl
F lite yetiyor ama bunu da deneyelim
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yunus2006gs 3 yıl
android için bana sadece anlık bildirim lazım diyorsanız facebook lite ve uc browser mini'den birini tercih etmeniz hem veri kullanımı hem de batarya açısından daha mantıklı olabilir. facebook lite için konuşuyorum, timeline çok kullanışsız, uc browser gerçekten twitter ve facebook kullanımında başarılı veri tasarrufu yapıyor, facebook bildirimlerinizi anında iletmesi de ayrı bir güzelliği.
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Elsa 3 yıl yunus2006gs
yunus2006gs
android için bana sadece anlık bildirim lazım diyorsanız facebook lite ve uc browser mini'den birini tercih etmeniz hem veri kullanımı hem de batarya açısından daha mantıklı olabilir. facebook lite için konuşuyorum, timeline çok kullanışsız, uc browser gerçekten twitter ve facebook kullanımında başarılı veri tasarrufu yapıyor, facebook bildirimlerinizi anında iletmesi de ayrı bir güzelliği.

Chrome da facebook bildirimi gosterebiliyor
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Chrome mobil tarayıcıdan girin çok daha az veri ve enerji harcarsınız.
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