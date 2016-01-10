Alternatif Facebook uygulaması Folio, bataryanızı koruyor





Android tarafındaki Facebook uygulamasının uzun süreden bu yana batarya tüketimi konusunda eleştirildiğini biliyoruz. Yapılan işlemlere göre bazen en çok enerji harcayan uygulama listesinin tepesine çıkıveren uygulama, zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Folio adındaki alternatif Facebook istemcisi, enerji tasarrufuna odaklanmış.





Android 5.0 ile gelen Material Design tasarım çizgilerini sonuna kadar muhafaza eden Folio, standart Facebook yazılım geliştirme aracını temel alıyor ve oldukça sade bir arayüze sahip. Platformun mesaj gönderme, paylaşım yapma gibi temel fonksiyonlarına odaklanan uygulama, bu sayede hızlı ve hafif olmayı başarıyor.





Arka planda güncelleme sıklığını ayarlayabildiğiniz için uygulama uzun süre sessiz kalabiliyor. Sadece güncelleme esnasında uyanıyor ve bildirimleri gönderdikten sonra yeniden uykuya yatıyor. Bu sayede enerji tüketimini en aza indiriyor. Uygulamanın tek dezavantajı henüz tüm ülkelerde kullanıma sunulmamış olması.



