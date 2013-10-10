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Alzheimer hastalığını erken teşhis edebilmek için yeni bir yöntem geliştirildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kişilerin yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren çağımızın önemli hastalıklarından Alzheimer, hafıza kaybı ve hareket bozukluğu gibi sonuçlara neden olabiliyor. Bu noktada Alman araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir sistem, doktorlara ve doğal olarak hastalara erken teşhis ve tedavi süreci için yardımcı olabiliyor.
Konu hakkında Rostock Üniversitesi ve Nörodejeneratif Hastalıklar için Almanya merkezli bir kurum tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen Alzheimer teşhis sistemi, günümüz akıllı cep telefonları içerisinde de yer alan ivme ölçer (Accelerometers) mekanizmasının bir benzerinden yararlanıyor. Hastaların üzerine takılabilecek şekilde geliştirilen üç eksenli ivme ölçer sistemi, hazırlanan özel algoritmanın da sayesinde hastaların günlük faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikleri tespit ederek Alzheimer başlangıcının olup olmadığı noktasında doktorlara bilgi sağlayabiliyor.
Şimdilik %91 gibi aslında yüksek sayılabilecek bir doğruluk oranıyla çalışabildiği söylenen erken tespit mekanizması, geliştirilmeye devam ediyor. İlerleyen dönemlerde teknolojinin de yardımıyla direkt olarak hastaların cep telefonları ile benzer ölçümleri yapabileceklerini öngören araştırmacılar, oldukça önemli bir konu üzerinde çalışma gösteriyorlar.


http://www.iospress.nl/ios_news/novel-accelerometer-based-algorithm-detects-early-signals-of-alzheimers-disease-in-everyday-motion-behavior/ Yorum Yaz
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oktayakgoz 6 yıl en beğenilen
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BBB 6 yıl
Niçin Alzheimer dan ziyade?! Nasıl oluştuğu neye bağlı oluştuğu hakkında net bir bilgi yok halen daha.Sanki bahsettiğimiz soğuk algınlığı, Alzheimer sinsi bir hastalık yakalandıktan sonrada kurtuluş yok malesef ,En acısıda hastanın hiçbir şey farketmemesi ama etrafındaki insanların mücadelesi...
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SaatliBomba 4 yıl
Valla süper haber... Çalışmaları bitirip teşhis mekanizması uygulanmaya başlasın artık
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oktayakgoz 6 yıl en beğenilen
Rizeli her yerde kendini belli ediyor.
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Rizeli55 6 yıl
Alzheimer ın yanında...Şunlar da tıpda çığır açar...

Kalp damarlarının tıkanıklığını önceden tespit eden bişey lazım...Günümüzde bu iş için bir tür mini-cerrahi işlemle anjio yapılmakta...daha pratik ve güvenli birşey lazım...

Kanser cerrahisi sırasında cerrahi alana dökülen kanserli hücrelerin belirlenmesi ve yok edilmesi...

Böbrek hastaları için böbrek gibi çalışabilecek bir mini makina...Binlerce insan organ nakli kuyruğunda...

Bir de kan nakli yerine sentetik kan lazım...

NOT: "ziyade" yerine "yanında" değişikliğini yapmayı uygun gördüm...Kırılanlardan özür dilerim...


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