Alzheimer hastalığını erken teşhis edebilmek için yeni bir yöntem geliştirildi





Kişilerin yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren çağımızın önemli hastalıklarından Alzheimer, hafıza kaybı ve hareket bozukluğu gibi sonuçlara neden olabiliyor. Bu noktada Alman araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir sistem, doktorlara ve doğal olarak hastalara erken teşhis ve tedavi süreci için yardımcı olabiliyor.

Konu hakkında Rostock Üniversitesi ve Nörodejeneratif Hastalıklar için Almanya merkezli bir kurum tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen Alzheimer teşhis sistemi, günümüz akıllı cep telefonları içerisinde de yer alan ivme ölçer (Accelerometers) mekanizmasının bir benzerinden yararlanıyor. Hastaların üzerine takılabilecek şekilde geliştirilen üç eksenli ivme ölçer sistemi, hazırlanan özel algoritmanın da sayesinde hastaların günlük faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikleri tespit ederek Alzheimer başlangıcının olup olmadığı noktasında doktorlara bilgi sağlayabiliyor.

Şimdilik %91 gibi aslında yüksek sayılabilecek bir doğruluk oranıyla çalışabildiği söylenen erken tespit mekanizması, geliştirilmeye devam ediyor. İlerleyen dönemlerde teknolojinin de yardımıyla direkt olarak hastaların cep telefonları ile benzer ölçümleri yapabileceklerini öngören araştırmacılar, oldukça önemli bir konu üzerinde çalışma gösteriyorlar.





http://www.iospress.nl/ios_news/novel-accelerometer-based-algorithm-detects-early-signals-of-alzheimers-disease-in-everyday-motion-behavior/