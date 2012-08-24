Amazon, 6 Eylül'de yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu





Amazon, 6 Eylül tarihli yeni etkinliğini resmen duyurdu ve davetiye dağıtımına başladı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Santa Monica şehrinde düzenlenecek olan basın konferansı, çevrimiçi perakendecinin yeni donanım ürünlerinin tanıtımına sahne olabilir.

199$'lık fiyatıyla teknoloji dünyasının büyük ilgi gösterdiği Android işletim sistemli Kindle Fire, geçen yıl yine aynı ayda New York şehrindeki bir organizasyonda boy göstermişti. 6 Eylül etkinliğinin de benzer şekilde uzun süredir söylentilere konu olan yenilenmiş Kindle Fire, Kindle Fire 2 ve hatta Amazon'un ilk akıllı telefonunun tanıtımına sahne olacağı iddia ediliyor.

Kısıtlı satış ağına rağmen bir yıldan kısa sürede küresel tablet bilgisayar pazarından %5 pay kapmayı başaran Amazon, yeni nesil Kindle Fire'ın çıkış yapmasıyla ilk tabletini 149$ seviyesine çekecek ve rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak. Fire 2'nin dört çekirdekli bir çipsete ve daha iyi bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Tablet ve akıllı telefon iddialarına ek olarak yeni e-kitap okuyucuların da Santa Monica etkinliğinde basın mensuplarının karşısına çıkacağı endüstri kaynakları tarafından rapor edilmişti. Şuan için kesinleşen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Eylül ayına yaklaştıkça yeni gelişmele yaşanacak ve dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisine ait ürün portföyü detaylanmaya başlayacaktır.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/08/23/amazons-sept-6-press-invite-fans-kindle-fire-rumors/