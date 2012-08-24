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Amazon, 6 Eylül'de yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu

6 yıl
1,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amazon, 6 Eylül tarihli yeni etkinliğini resmen duyurdu ve davetiye dağıtımına başladı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Santa Monica şehrinde düzenlenecek olan basın konferansı, çevrimiçi perakendecinin yeni donanım ürünlerinin tanıtımına sahne olabilir.
199$'lık fiyatıyla teknoloji dünyasının büyük ilgi gösterdiği Android işletim sistemli Kindle Fire, geçen yıl yine aynı ayda New York şehrindeki bir organizasyonda boy göstermişti. 6 Eylül etkinliğinin de benzer şekilde uzun süredir söylentilere konu olan yenilenmiş Kindle Fire, Kindle Fire 2 ve hatta Amazon'un ilk akıllı telefonunun tanıtımına sahne olacağı iddia ediliyor.
Kısıtlı satış ağına rağmen bir yıldan kısa sürede küresel tablet bilgisayar pazarından %5 pay kapmayı başaran Amazon, yeni nesil Kindle Fire'ın çıkış yapmasıyla ilk tabletini 149$ seviyesine çekecek ve rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak. Fire 2'nin dört çekirdekli bir çipsete ve daha iyi bir ekrana sahip olması bekleniyor.
Tablet ve akıllı telefon iddialarına ek olarak yeni e-kitap okuyucuların da Santa Monica etkinliğinde basın mensuplarının karşısına çıkacağı endüstri kaynakları tarafından rapor edilmişti. Şuan için kesinleşen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Eylül ayına yaklaştıkça yeni gelişmele yaşanacak ve dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisine ait ürün portföyü detaylanmaya başlayacaktır. 

http://blogs.wsj.com/digits/2012/08/23/amazons-sept-6-press-invite-fans-kindle-fire-rumors/ Yorum Yaz
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Zuko 6 yıl en beğenilen
Amazon'un logosundaki o alttaki okun "A'dan Z'ye her şey var." amacıyla bulunduğunu biliyor muydunuz? (:
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haymatloshan 6 yıl
Tabletini bilmem kitap okuyucusundan Allah razı olsun diyorum,çok işime yaradı.
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nurettinaz 6 yıl
Amazon bence kurulduğu günden beri gerek sosyal çabaları gerekse de insan odaklı çalışmaları nedeniyle hep beğeni kazanmakta. Ülkemizde ki benzerlerinin de para kazanmayı amaçlamak yerine biraz daha müşteri düşünülmeli değer verilmelidir.
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Zuko 6 yıl en beğenilen
Amazon'un logosundaki o alttaki okun "A'dan Z'ye her şey var." amacıyla bulunduğunu biliyor muydunuz? (:
1 Yanıt Yanıtla +6
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Guest-F8946C419 6 yıl Zuko
Erchamion
Amazon'un logosundaki o alttaki okun "A'dan Z'ye her şey var." amacıyla bulunduğunu biliyor muydunuz? (:

Biliyordum şahsen ama güzel bir paylaşım :)

Microsoft'un yeni logosunda da bu tarz ince mesajlar var dediğim için trollerin dalga konusu oldum ya.
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