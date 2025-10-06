Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde indirime giren laptoplar

Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.
Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali
İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- Lenovo IdeaPad Slim 3, Intel N100, 4GB DDR5 RAM, 128GB SSD: 7.750 TL
- Asus Vivobook 15 X1504VA-NJ2765A002 i3-1315U 16GB 512 SSD: 15.740 TL
- Acer Aspire 3 I5-1235U 16 GB 512 GB SSD 15,6" FHD IPS W11: 17.459 TL
- LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 | Intel i5-13420H | 16GB DDR5 Ram | 512GB SSD: 17.999 TL
- Lenovo IdeaPad Slim 3 83ER000WTR01 i5-12450H 8GB 1TB SSD: 19.746 TL
- HP ProBook 450 G9 969S6ET i5-1235U 8 GB 256 GB SSD: 21.399 TL
- Asus Vivobook 15 X1504VA-NJ412-06 Intel Core i7-1355U 24GB 1TB SSD: 26.549 TL
- HP ProBook 460 G11 A23BCEA Ultra7 155U 16GB 512SSD: 34.248 TL
- M4 çipli 13 inç MacBook Air, 16GB, 256 GB SSD: 43.549 TL
- M4 çipli 15 inç MacBook Air 16GB, 256 GB SSD: 49.999 TL
- M4 çipli 13 inç MacBook Air 16GB, 512 GB SSD: 49.999 TL
- Samsung Galaxy Book4 Ultra7 155H 32GB 2TB SSD RTX4050: 101.313 TL
İndirimli Gaming Laptoplar
- Acer Nitro Lite Gaming Laptop, Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 6GB: 26.290 TL
- Lenovo LOQ 15IAX9 83GS00R7TR-01 Intel Core i5-12450HX 8GB 512GB+512GB SSD RTX3050: 27.219 TL
- Lenovo LOQ 15IAX9 83GS00R7TR-04 i5-12450HX 8GB 1TB+512GB SSD RTX3050: 28.169 TL
- HP 8Q4K4EA Victus 16-s0064nt Ryzen 5 7640HS 16G 512GB RTX 4050 6G: 30.499 TL
- MSI NB CYBORG 15, I5-13420H, 16GB RAM DDR5, RTX4050 GDDR6 6GB, 512GB SSD: 32.149 TL
- HP Victus 16-r0035nt Intel I5-13500h Ddr5 16gb 1tb Ssd Gen4 8gb Rtx 4060: 40.499 TL
- GIGABYTE AERO 14 OLED Notebook, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB DDR5 RAM,512GB SSD: 40.499 TL
- Lenovo LOQ | i7-13650HX | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | RTX 4060 8GB GDDR6 115W: 44.999 TL
- HP Victus | Intel Core i7-14700HX | 16 GB RAM | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4060: 46.999 TL
- Monster Abra A5 V20.7.3 Intel Core i7 13620H 16 GB RAM 500 GB SSD 6 GB RTX 4050 Windows 11: 48.599 TL
- Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00LDTR-03 i7-13700HX 24GB DDR5 512GB SSD RTX5060 8 GB: 55.289 TL
- Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00J5TR-06 i7-13650HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX5060 8GB: 59.879 TL
- Monster Tulpar T6 V3.3.4 Intel Core i7 13700HX 16 GB RAM 1 TB SSD 8 GB RTX 5060: 61.379 TL
- Monster Tulpar T6 V3.4 Intel Core i7 13700HX 16 GB RAM 500 GB SSD RTX 5070: 69.999 TL
- MSI KATANA 17 HX, i7-14650HX, 17.3 QHD 240Hz, 16GB DDR5, RTX5070 GDDR7 8GB, 1TB SSD: 73.899 TL
- Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 AMD Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 8GB: 85.999 TL
- Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR162 Ultra9 285H 32GB 1TBSSD+2TBSSD RTX5080: 179.732 TL
