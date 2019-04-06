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Amazon Alexa hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgileri bünyesinde barındıracak

Amazon, altı sağlık şirketini Alexa kullanarak araçlar üretmeye davet etti. Amazon için bu adım 3,5 trilyon dolarlık harcama ile sağlık alanına yapılan en büyük hamlelerden biri olarak görülüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Bugün Amazon, altı sağlık şirketi ve sağlayıcısının Alexa özellikli cihazlarla konuşarak müşterilerin kişisel tıbbi bilgilerinin bir kısmına erişmelerine izin vereceğini açıkladı. Duyuru, Amazon'un sağlık sektöründeki bir diğer büyük hareketini işaret ediyor. ABD'deki temel sağlık mahremiyeti kanunu - 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluk Yasası (HIPAA)  genellikle sağlık bilgilerinin yalnızca doktorlar ve hastaneler gibi hastalar ve sağlık sistemindeki kişiler arasında paylaşılmasını içeriyor. Başka bir deyişle; bu bilgiler( tıbbi teşhisler ve farmasötik reçeteler vb) üçüncü şahıslarla paylaşılamıyor.
Amazon Alexa hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgileri bünyesinde barındıracak
Amazon, şirketlerin bu bilgileri Alexa özellikli cihazlar aracılığıyla iletmesinin ve HIPAA sınırları içinde kalmasının bir yolunu bulduğunu açıklıyor. Amazon altı farklı sağlık şirketini Amazon sistemlerini kullanarak; Amazon'un 'beceriler' olarak adlandırdığı ses programlarını geliştirmeye davet etti. Bu gelişme ise daha önce CNBC ve Stat News tarafından duyurulmuştu.

Alexa ile hastalar evlerinden bilgi edinebilecek

Alexa Sağlık ve İyilik biriminin başındaki isim Rachel Jiang yeni geliştirmelerin, müşterilerin evde sadece ses kullanarak çeşitli sağlık ihtiyaçlarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlandığını; taburculuk sonrası hastane talimatlarına erişerek tıbbi bir randevunun mevcut olup olmadığının, reçete durumunun ve diğer durumların da kontrol edilebileceğini belirtti.

Bugün başlatılan altı özellik ile; Express Scripts müşterileri, reçete teslim durumlarını kontrol etmek için Alexa’yı kullanabiliyor. Livongo müşterileri ise Alexa’yı glikoz monitörlerine bağlayabilir ve kan şekerini okumasını söyleyebilir. Boston Çocuk Hastanesi'ndeki ERAS (Enhanced Recovery After Surgery (Ameliyattan Sonra İyileştirme programı)) programı hastaları Alexa aracılığıyla randevular hakkında bilgi alabilir. Jang, programın şu anda yalnızca davetiyeyle işlediğini, şirketin gelecekte Alexa'yı kullanan sağlık geliştiricileri sayısını artırmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

Amazon için bu adım 3,5 trilyon dolarlık harcama ile sağlık alanına yapılan en büyük hamlelerden biri. Amazon geçtiğimiz haziran, çevrimiçi eczane PillPack'ı satın almıştı ve gelecek kasım ayında tıbbi kayıtları okuyan bir yazılım satmayı planladığını duyurdu.
https://www.theverge.com/2019/4/4/18295260/amazon-hipaa-alexa-echo-patient-health-information-privacy-voice-assistant Yorum Yaz
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