Amazon, Android tabanlı çevrimiçi video akış cihazını lanse etti





Ülkemizde çok fazla popüler olmasa da özellikle genişbant internetin geniş kesimlere ulaştığı ülkelerde Apple TV, Roku, Boxee gibi çevrimiçi video akışları sunan cihazlar oldukça ilgi görüyor. Amazon da bu yükselen trendin gerisinde kalmak istemedi ve Fire TV adını verdiği çevrimiçi video chiazını lanse etti.





Fire TV sadece video akışları sunmakla kalmıyor, canlı TV kanallarını internet üzerinden aktarıyor ve Android tabanlı olduğu için de oyun oynanmasına imkan tanıyor.





Cihazda 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongaseti yer alıyor. Sistem ise 2GB RAM ile desteklenmiş. 8GB dahili hafızanın yanında çift anten ile WiFi çekim gücü en üst seviyeye çıkarılıyor. Amazon cihazın Apple TV, Roku gibi örneklerden 3 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor. Cihaz harici ekranlara 60 kare/saniye hızında Full HD çözünürlük ve Dolby Surround ses verebiliyor.





Fire TV elbette Amazon'un video kiralama platformu da dahil pek çok uygulamasını entegre etmiş durumda. Ayrıca Netflix, Hulu Plus, iHeartRadio, YouTube, Vimeo, NBA, MLN, Watch ESPN, Showtime, WWE gibi üçüncü taraf geliştiricilerin de uygulamaları mevcut.





Cihaz içerisinde yer alan WhisperSync servisi videolarınızı inerken ön bellekleme yapıyor ve kullanıcılar beklemeden videolarını izlemeye başlayabiliyor. Servis ayrıca cihazlar arasında senkronizasyon da sağlıyor.





Cihazın 7 butonlu ve D-Pad özellikli kumandası Bluetooth üzerinden kontrol sağlıyor ve ses komutlarını algılayabiliyor. Fire TV şimdiden Ubisoft, Gameloft, Disney, Double Fine, EA ve Sega gibi yapımcılardan binlerce oyunu hazırlamış durumda. 40$ karşılığındaki opsiyonel oyun kontrolcüsü de beraberinde 1000 Amazon parası hediye getiriyor. Fire TV 99$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

http://www.androidcentral.com/amazon-announces-fire-tv-yet-another-streaming-box