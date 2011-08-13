Amazon CEO'su Jeff Bezos'dan akıllı telefonlar için hava yastığı projesi

Dünyanın en büyük kitap ve çevrimiçi perakendecisi Amazon firması Kindle cihazı ile de dijital kitap pazarında çok büyük bir pay elde etti. Bu başarıların yanında CEO Jeff Bezos’un ilginç projeleri de zaman zaman gündemi meşgul ediyor.





Bezos’un yardımcısı Greg Hart ile birlikte yaptığı patent başvurusunda yere düşen akıllı telefonları korumaya yönelik yeni bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. USPTO firmasının incelediği patentlerin arasında farkettiği başvuru aslında Şubat 2010 tarihinde yapılmış.





Patentin tanımı “cihazları çarpmanın zararlarından korumak için bir sistem ve metot” şeklinde belirtilmiş. Projede bir takip sistemi jiroskop, kamera, kızılötesi, radar ve çeşitli sensörleri kullanarak cihazın çarpma riski altında olup olmadığını tespit ediyor. Eğer risk varsa milisaniyeler içinde hava yastığı veya hava püskürtme şeklinde bir koruma devreye giriyor.





Korumanın nasıl sağlanacağı tam olarak belli değil. Düşüş ve çarpma esnasında koruma bir hava dolaşımı sağlayarak cihazın hava yastığının veya hava püskürtmesinin olduğu tarafın üzerine gelmesini sağlayabilir. Veya koruma içerisindeki hava yastıkları düşme esnasında tetiklenerek açılabilir ve çarpmanın etkisini azaltabilir.





Patent başvurusunun üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen henüz böyle bir ürünün piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir işaret yok.