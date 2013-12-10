Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Cloud Drive Photos, iPad desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
252
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon Cloud Drive Photos, iPad desteğine kavuştu
Çevrimiçi alışveriş denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Amazon, Amazon Cloud Drive Photos isimli iOS uygulamasını iPad desteğiyle 2.0 sürümüne güncelledi.
Kişilerin 5GB ücretsiz depolama alanı üzerinde fotoğraflarını depolaması / yedeklemesi için hazırlanan Amazon Cloud Drive Photos, şimdiye kadar iPhone ve iPod Touch cihazlarla çalışıyordu ancak yapılan 2.0 güncellemesiyle iPad ve iPad Mini desteğine de kavuştu. Aynı zamanda 20 dakika uzunluğa kadar kişisel videoları yükleme ve koruma altına alma özelliği getirilen uygulama, kayıtlı videoları direkt olarak cihaz içerisinde oynatabiliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.
Ücretsiz olarak sunulan Amazon Cloud Drive Photos uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/amazon-cloud-drive-photos/id621574163?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Uygulama Rehberi-3: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları 5 yıl Noctua NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucuları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim