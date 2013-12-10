Amazon Cloud Drive Photos, iPad desteğine kavuştu

Çevrimiçi alışveriş denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Amazon, Amazon Cloud Drive Photos isimli iOS uygulamasını iPad desteğiyle 2.0 sürümüne güncelledi.

Kişilerin 5GB ücretsiz depolama alanı üzerinde fotoğraflarını depolaması / yedeklemesi için hazırlanan Amazon Cloud Drive Photos, şimdiye kadar iPhone ve iPod Touch cihazlarla çalışıyordu ancak yapılan 2.0 güncellemesiyle iPad ve iPad Mini desteğine de kavuştu. Aynı zamanda 20 dakika uzunluğa kadar kişisel videoları yükleme ve koruma altına alma özelliği getirilen uygulama, kayıtlı videoları direkt olarak cihaz içerisinde oynatabiliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Amazon Cloud Drive Photos uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/amazon-cloud-drive-photos/id621574163?mt=8