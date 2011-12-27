Amazon Kindle Fire, Android 4.0 Ice Cream Sandwich deneme sürümüne kavuştu

Dünyanın en büyük sanal mağazalarından biri olan Amazon, elektronik okuyucular ile başladığı tablet macerasına Kindle Fire modeliyle devam ediyor. Kindle Fire, çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemcisi, 7" IPS ekranı ve en önemlisi de 199$ 'lık satış fiyatıyla oldukça iyi satış rakamlarını yakalamış durumda. Standart olarak Android Gingerbread'in oldukça fazla modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanan Kindle Fire, Android ekosisteminin sunduğu Market gibi birçok özellikten malesef yararlanamıyor.





Uygun fiyatına ve güçlü donanımına rağmen kullanıcıları çeşitli kısıtlamalar altında bırakan Kindle Fire, arkasındaki büyük yazılım geliştirici grubunun desteği ile Alpha öncesi Android 4.0 yani Ice Cream Sandwich'e kavuşmuş durumda. CyanogenMod 9 üzerine geliştirilen ROM her ne kadar emekleme aşamasında olsa bile birçok fonksiyonu kullanılabiliyor. Şu anki mevcut sorunlar arasında sesin zaman zaman çalışmaması ve görüntülerde yaşanan bozulmalar gösterilmiş. Yine de Kindle Fire'ın, yakaladığı büyük satış rakamları ve arkasındaki geliştirici desteği ile kısa süre içerisinde stabil bir ICS sürümüne kavuşacağını söyleyebiliriz.

http://www.theverge.com/2011/12/26/2662269/kindle-fire-android-4-0-pre-alpha-hack