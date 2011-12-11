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Amazon Kindle Fire modelinin sonraki durağı İngiltere

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon tarafından e-kitap okuyucular pazarındaki büyük tecrübesini aktararan piyasaya sürülen Kindle Fire tablet modeli, 5 milyona yakın satışıyla Android tablet pazarında en büyük paya sahip ve iPad'in satış bakımından en büyük rakibi olarak görülüyor. Sadece ABD içerisinde satışı yapılan Kindle Fire yönünü İngiltere'ye çevirdi.

1GHz hızında işlemci, 7 inçlik ekran ve Android Gingerbread üzerinde çalışan Kindle OS özelliklerine sahip Kindle Fire, 199$'lık fiyatıyla satışa sunulduğu 15 Kasım tarihinden bu yana büyük bir ilgi görüyor.

Amazon içerisindeki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Kindle Fire ABD dışında ilk kez İngiltere'de piyasaya sürülecek. Muhtemel çıkış tarihi olarak ise 2012 Ocak ayı gösteriliyor. 

Fiyat konusunda henüz kesin bir bilgi yok ancak Avrupa ülkesi olması nedeniyle fiyatın 199£ seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Kindle Fire, Amazon servislerine kolay erişim, dünyanın en hızlı tarayıcısı olduğu iddia edilen Silk ve tatmin edici bir donanım seviyesini düşük fiyattan sunması nedeniyle rakiplerinden daha çok tutuluyor. 2012 yılında Kindle Fire modellerinin Android tablet pazarının yüzde 50'sini elinde tutacağı belirtiliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye'de hızlıal 599 tlden satışını yapıyor yalnız garanti olarak uluslarası 1 yıl yazılmış hizlial.com/...
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selcuk20 7 yıl
Genelde şu şekilde bir fiyatlandırma oluyor:
ABD: $199
Avrupa: €199
Türkiye: 799 TL
Üstelik o bölgelerde yaşayan insanlar için 199 $ veya € bizim alım gücümüze kıyasla 149 TL fiyatla satmak gibi birşey.
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Jamie Hyneman 7 yıl
arkadaşlar ürünü dün almış buluyorum muhtemelen yılbaşından hemen sonra elimde olacak
size bir inceleme yaparım
ürünü araştıranlar varsa kendi kitaplarımızı videolarımızı nasıl atıyoruz?
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye ye gelmemesinin nedeni Android Market gibi uygulama satışlarındaki sorun olabilie. Eğer bu tabletin amacı daha sonra uygulama satmaksa...
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Seyyah 7 yıl
Bunda kitap okumak eski versiyonlara göre kötü olur sanırım.
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symbiat 7 yıl
Operating system Android OS 2.3 (customized)
CPU 1 GHz TI OMAP 4 4430 (dual core)[2]
Storage capacity 8 GB[3]
Memory 512 MB RAM[4]
Display 7" multi-touch Gorilla Glass display, 1024×600 at 169 ppi, 16 million colors.[3] Capacitive touch sensitive.[5]
Graphics PowerVR SGX540
Bu özelliklere birde amazon kalitesini eklersiniz cihazın fiyatı ciddi makul geliyor.
E-bay den kargo ile 230-240 dolar civarına geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
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4Crumby 7 yıl symbiat
symbiat
Operating system Android OS 2.3 (customized)
CPU 1 GHz TI OMAP 4 4430 (dual core)[2]
Storage capacity 8 GB[3]
Memory 512 MB RAM[4]
Display 7" multi-touch Gorilla Glass display, 1024×600 at 169 ppi, 16 million colors.[3] Capacitive touch sensitive.[5]
Graphics PowerVR SGX540
Bu özelliklere birde amazon kalitesini eklersiniz cihazın fiyatı ciddi makul geliyor.
E-bay den kargo ile 230-240 dolar civarına geliyor.

Bildigim kadariyla amazon bu tabletleri zararina satiyomus esas amaci uygulamalardan para kazanmakmis :)
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escapethelife 7 yıl
Düşük fiyatı sebebiyle piyasada çok kolay alıcı bulması normal. Rekabetçi bir ürün yapmış adamlar tasarım olarakta sadece ve güzel. Sadece Amerika değilde birçok ülkede satışa sunsalar daha çok satabilirler. Ama benim anlamadığım konu 199doların nasıl 199sterlin yaptığı. Dolar nere sterlin nere yani. Bir diğer merak ettiğim konuda acaba Türkiye'de satışa sunulsaydı ne kadar olurdu. İnş gelicek yıllar bu ve benzeri ürünleri Türkiye'de de görürüz, almak isteyen daha çok insan da tablet teknolojisinden faydalanır.
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