Amazon Kindle Fire modelinin sonraki durağı İngiltere

Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon tarafından e-kitap okuyucular pazarındaki büyük tecrübesini aktararan piyasaya sürülen Kindle Fire tablet modeli, 5 milyona yakın satışıyla Android tablet pazarında en büyük paya sahip ve iPad'in satış bakımından en büyük rakibi olarak görülüyor. Sadece ABD içerisinde satışı yapılan Kindle Fire yönünü İngiltere'ye çevirdi.





1GHz hızında işlemci, 7 inçlik ekran ve Android Gingerbread üzerinde çalışan Kindle OS özelliklerine sahip Kindle Fire, 199$'lık fiyatıyla satışa sunulduğu 15 Kasım tarihinden bu yana büyük bir ilgi görüyor.





Amazon içerisindeki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Kindle Fire ABD dışında ilk kez İngiltere'de piyasaya sürülecek. Muhtemel çıkış tarihi olarak ise 2012 Ocak ayı gösteriliyor.





Fiyat konusunda henüz kesin bir bilgi yok ancak Avrupa ülkesi olması nedeniyle fiyatın 199£ seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Kindle Fire, Amazon servislerine kolay erişim, dünyanın en hızlı tarayıcısı olduğu iddia edilen Silk ve tatmin edici bir donanım seviyesini düşük fiyattan sunması nedeniyle rakiplerinden daha çok tutuluyor. 2012 yılında Kindle Fire modellerinin Android tablet pazarının yüzde 50'sini elinde tutacağı belirtiliyor.