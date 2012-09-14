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Amazon Kindle Fire ve Kindle Fire HD 7 satışa sunuldu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amazon, Eylül ayının ilk günlerinde resmen duyurduğu yeni tablet bilgisayarlarını satışa sundu. Geçen yıl piyasaya sürülen ve 199$'lık fiyat etiketiyle Amerika'da önemli bir satış başarısı elde eden Kindle Fire'ın yenilenmiş versiyonu ve yeni Kindle Fire HD 7 artık üreticilerinin internet sitesi üzerinden direk sipariş edilebiliyor
Fiyat etiketi 159$'a çekilen Kindle Fire, eski cihaza oranla %44 daha yüksek performans vaadiyle tanıtılmıştı. 7 inç ekran, yeni çift çekirdekli çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza ve daha uzun pil ömrüne sahip Kindle SD isimli tablet, Google ve mobil servislerden tamamen soyutlanan bir Android işletim sistemiyle geliyor.
199$'lik eski Kindle Fire'ın yerini alan Kindle Fire HD, 7 inçlik 1280 x 800 piksel IPS panel, 1.2GHz hızında Texas Instruments'in çift çekirdekli OMAP4460 çipseti, 16GB/32GB dahili hafıza ve 11 saat kullanım süresi sunuyor. 16GB'lık model 199$, 32GB hafızalı model ise; 249$'dan satılıyor.Tablet, Dolby ses teknolojisi, çift anten ve çift bant Wi-Fi desteğiyle dikkat çekiyor.
Amazon Kindle Fire (Kindle SD) ve Kindle Fire HD 7'nin yanı sıra Wi-Fi destekli sürümü 119$, 3G iletişim teknolojili sürümüyse 169$'dan fiyatlandırılan Kindle Paperwhite adlı yeni elektronik kitap okuyucu da bugün internet üzerinde resmen tüketicilerin beğenisine sunuldu. Üst düzeyde konumlanacak olan 8.9 inç ekrana sahip 299$'lık Kindle Fire HD'nin direk satışı için 20 Kasım'a kadar beklememiz gerekecek. 

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nurettinaz 6 yıl
Amazonun inanılmaz güzel satış politikası ve insanlarda oluşturduğu güven sayesinde sadece bilmeyenlerin nexus varken satmaz dedikleri inaılmaz mükemmel cihaz ailesi sonunda geliştirilerek piyasaya sürüldü. Bilmeyenler almasın bilenler aldıkları cihazı inanılmaz bir rahatlıkla uzun süreler kullansın.
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kansavkaplan 6 yıl
fiyatı 199$ olan kindle fire HD 7" f/p olarak nexusu 5 e katlar.
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yumameda 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Amazonun inanılmaz güzel satış politikası ve insanlarda oluşturduğu güven sayesinde sadece bilmeyenlerin nexus varken satmaz dedikleri inaılmaz mükemmel cihaz ailesi sonunda geliştirilerek piyasaya sürüldü. Bilmeyenler almasın bilenler aldıkları cihazı inanılmaz bir rahatlıkla uzun süreler kullansın.


kansavkaplan

fiyatı 199$ olan kindle fire HD 7" f/p olarak nexusu 5 e katlar.

Azda olsa bi açıklama yaparsanız memnun olurum. OMAP 4460'ın RK3066'yla bile yarışamayacağını duymuştum. Ayrıca Google Play'in olmaması ne kadar kötü? Çift anten ve HDMI dışında ne artısı var?

Edit; Normal Android yüklenebilir mi?
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DH Misafiri 6 yıl
Google servislerinden nasıl soyutluyorlar bunu bir anlatsanız DH. Neden arama motoru olarak bingi seçebiliyorlar. Google android kullananlara arama motoru olarak google arama motoru default olarak kullanmalarını zorunlu tutmuyor mu? Hiç açıklamıyorsunuz bunları.
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necros76 6 yıl
Nexus 7 varken bunu alirlar mi ki.
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Linkmaster 6 yıl

Nexus 7
varken ellerinde kalır bunlar.
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