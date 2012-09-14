Amazon Kindle Fire ve Kindle Fire HD 7 satışa sunuldu

Amazon, Eylül ayının ilk günlerinde resmen duyurduğu yeni tablet bilgisayarlarını satışa sundu. Geçen yıl piyasaya sürülen ve 199$'lık fiyat etiketiyle Amerika'da önemli bir satış başarısı elde eden Kindle Fire'ın yenilenmiş versiyonu ve yeni Kindle Fire HD 7 artık üreticilerinin internet sitesi üzerinden direk sipariş edilebiliyor

Fiyat etiketi 159$'a çekilen Kindle Fire, eski cihaza oranla %44 daha yüksek performans vaadiyle tanıtılmıştı. 7 inç ekran, yeni çift çekirdekli çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza ve daha uzun pil ömrüne sahip Kindle SD isimli tablet, Google ve mobil servislerden tamamen soyutlanan bir Android işletim sistemiyle geliyor.

199$'lik eski Kindle Fire'ın yerini alan Kindle Fire HD, 7 inçlik 1280 x 800 piksel IPS panel, 1.2GHz hızında Texas Instruments'in çift çekirdekli OMAP4460 çipseti, 16GB/32GB dahili hafıza ve 11 saat kullanım süresi sunuyor. 16GB'lık model 199$, 32GB hafızalı model ise; 249$'dan satılıyor.Tablet, Dolby ses teknolojisi, çift anten ve çift bant Wi-Fi desteğiyle dikkat çekiyor.