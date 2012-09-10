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Amazon, Kindle Paperwhite e-okuyucusunu tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Kindle Fire HD serisini tanıtarak tablet pazarındaki iddiasını devam ettireceğinin sinyallerini veren Amazon, on milyonlarca satan Kindle e-okuyucu serisine de yeni bir üye ekledi.

5. nesil Kindle okuyucu olarak tanımlanan Kindle Paperwhite, önceki Pearl ekrana sahip Kindle okuyucularına göre yüzde 62 daha fazla piksel ve yüzde 25 daha fazla kontrast barındırıyor. Patentli ön aydınlatma teknolojisi sayesinde gözleri yormadan ve parlama yapmadan bir okuma deneyimi sunan Kindle Paperwhite, sadece 4 LED ile ekranı aydınlattığı için 8 haftaya kadar tek şarj ile kullanılabiliyor.

Amazon, Kindle Paperwhite için dünyanın en gelişmiş e-okuyucu şeklinde bir ifade kullanıyor. 

X-ray ve Whispersync for Voice özellikleri bu modelde de yerini almış. Hem WiFi, hem de WiFi+3G versiyonlarıyla satılacak modelde Amazon, kullanıcıların 3G üzerinden rahatça kitap satın alabilmeleri için, veri bağlantı ücretini kendisi ödüyor. Modelin daha hassas bir dokunmatik paneli de bulunuyor.

Kindle Paperwhite WiFi sürümü 119$ iken, WiFi+3G sürümü 179$ şeklinde ön siparişe sunuldu. Sevkiyat 1 Ekim'de başlayacak. Entegre reklam gösterimleri istemeyenler ise 2$4 ek ücret ödemek zorunda. 

Ayrıca Kindle serisine daha küçük, daha hafif ve daha hızlı sayfa çevirme imkanına sahip yeni bir e-okuyucu daha eklendi ve fiyatı 69$ seviyesinde.

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rapsody_s 6 yıl

ipad alacağınıza bunu alın ipad gözümü ağrıtıyor bununla iki saat okuyun hiç bir şey olmuyor adamlar yapmış
http://www.tekuygun.com/product/amazon-kindle-paperwhite-elektronik-kitap-okuyucu/191177
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mesincır 6 yıl
6" ekran yetersiz bence. 8" lik bir seçenek gerekli.
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falkon 6 yıl
evet bencede çok güzel bir ürün

amazonkilif.com/...
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londoner23 6 yıl
çok güzel bi ürün.. tam alıyordum ki.. ipad mini çıkınca almadım.. ipad i aldım...

ama alınabilecek bi ürün..kesinlikle...
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Neyıh 7 yıl
Şu ekranın boyutunu biraz daha büyütmelerini öyle çok istiyorum ki, 7" ve üzeri olsun bundan sonrakiler. Kindle Dx bunların dışında tabi.
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-Roland Deschain- 7 yıl
Kitap kağıttan okunur diyenleri bile elektroniğe yöneltebilecek bir ürün.
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wagenhaus 7 yıl
amerika pazarında kindle ve nook tartışmasız lider
global pazarda sony çok güçlü durumda
ülkemizde resmi olarak gelmemeleri çok kötü..
sony prs-t2 çıkmıştı geçenlerde
bana göre ondan daha etkileyici..
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swat882 7 yıl
yine çok güzel bir e okuyucu ürünü
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