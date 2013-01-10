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Amazon, Kindle Touch için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
751
1
E-Kitap Okuyucu
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Amazon, elektronik kitap okuyucusu Kindle Touch için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayarak kullanıcılarının yüzünü güldürdü.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılarını yeni bir arayüzle karşılayan cihaz, geliştirilmiş ebeveyn kontrolleri ve kitabın sesli ve yazılı versiyonları arasında yer imi eşzamanlamasını sağlayan Whispersync for Voice özellikleri gibi dikkat çekici özelliğini de kazandı. Bu yeni özelliklerin yanı sıra cihazın alışveriş deneyimini arttırmak adına da bir takım iyileştirmeler yapan Amazon, çizgi roman okuma deneyimi konusunda da birtakım yenilikler getirdi.İçerik önermesi, tam sürüme geçilen kitapta deneme sürümünde kalınan yerin hatırlatılması gibi yeni özellikler alışveriş deneyimini arttıran yenikler arasında yer alırken, çizgi roman karelerinin artık tek tek okunabilmesi de çizgi roman deneyimi konusunda önemli bir yenilik oldu.

Arayüz, geliştirilmiş ebeveyn kontrolleri, Whispersync for Voice gibi özelliklerin yanı sıra, alışveriş ve çizgi roman deneyimlerini arttıran güncellemeyi Kindle Touch'ınıza kablosuz bağlantı seçeneği veya USB bağlantısıyla kurabilirsiniz. Güncellemeye ve kurulum talimatlarına kaynak üzerinden erişebilirsiniz.

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_200529680_touchupdate?nodeId=200790650 Yorum Yaz
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