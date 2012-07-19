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Amazon, Lenovo IdeaTab S2110 için ön sipariş almaya başladı

6 yıl
5,3b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Amazon, Lenovo IdeaTab S2110 için ön sipariş almaya başladı
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Amazon, Lenovo IdeaTab S2110'nun 16 GB kapasiteli versiyonu için 399.99$'dan ön sipariş almaya başladı. Eğer üzerinde USB portları, durum LED'leri ve touchpad barındıran klavye ünitesini de satın almak isterseniz ön sipariş fiyatı 499.99$'a çıkıyor.
Lenovo'nun ilk kez Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği IdeaTab S2110, ilk bakışta klavye ünitesiyle birlikte Asus'un Transformer serisi tabletlerini anımsatıyor. 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu, Adreno 225 grafik birimi ve 1 GB RAM'in güç verdiği IdeaTab S2110, Android 4.0 Ice Cream Sandwich tabanlı işletim sistemi kullanıyor.
10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana sahip tabletin ön yüzünde 1.3 MP, arka yüzünde ise 5 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 
Amazon, Lenovo IdeaTab S2110 için ön sipariş almaya başladı
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DH Misafiri 6 yıl
güzel görünüyo ama özelliklerine göre cok pahalı
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nurettinaz 6 yıl
Lenovo senin fanboyun oldum sayilir sen nasil bir firmasinki her urunun fiyat bakimindan makul ancak performans bakimindan en iyi urunlerle kapisabilecek derece iyi oluyor.
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mcnishleyvs 6 yıl
Farklı bir özellik koyun bari.
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THESTER 6 yıl
Lenovo gibi adını windows'la duyurmuş bir şirket windows'tan vazgeçerse satmaz!
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asalet03 6 yıl
androidli cihazlar halihazırda birbirlerinin kopyası gibi ancak windows 8 ile beraber ortaya çıkan tabletlerde aynı tasarımlara sahip buda aslında insanlarda marka algısının zayıflatan bir unsur apple ın saldırgan tavrı bence işe yarıyor
farklı kalmak için uğraşıyorlar ...
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NessRolpharp 6 yıl
Asusun yerinde apple olaydı dava açmıştı.
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H2 6 yıl
Asusun yerinde apple olaydı dava açmıştı. Firmalar aynı tableti çıkarıp çıkarıp duruyolar amaç neyse. Farklı bir özellik koyun bari.
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