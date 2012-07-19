Amazon, Lenovo IdeaTab S2110 için ön sipariş almaya başladı

Amazon, Lenovo IdeaTab S2110'nun 16 GB kapasiteli versiyonu için 399.99$'dan ön sipariş almaya başladı. Eğer üzerinde USB portları, durum LED'leri ve touchpad barındıran klavye ünitesini de satın almak isterseniz ön sipariş fiyatı 499.99$'a çıkıyor.



Lenovo'nun ilk kez Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği IdeaTab S2110, ilk bakışta klavye ünitesiyle birlikte Asus'un Transformer serisi tabletlerini anımsatıyor. 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu, Adreno 225 grafik birimi ve 1 GB RAM'in güç verdiği IdeaTab S2110, Android 4.0 Ice Cream Sandwich tabanlı işletim sistemi kullanıyor.



10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana sahip tabletin ön yüzünde 1.3 MP, arka yüzünde ise 5 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

