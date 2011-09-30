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Amazon Silk tarayıcısı PC, Mac ve Android'e gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon'un önceki gün tanıtımını gerçekleştirdiği 7 inçlik Kindle Fire tabletinin iddialı özelliklerinden birisi de firmanın geliştirdiği Silk internet tarayıcısı. Silk internet tarayıcısı bellekleme işlemlerini bulut depolama tarafında yaptığı için mobil tarayıcılar arasında en hızlılarından birisi.

Amazon tabletin tanıtımına hazırlıklarını devam ettirirken 500'e yakın alan adı satın aldı. Amazon'un alan adlarını hangi amaç için kullanacağı bilinmiyor ancak içlerinden bazıları dikkat çekici. 

Bunlar “amazonsilkforandroid.com”, “amazonsilkformac.com” ve “amazonsilkforpc.com” alan adları. Buradaki alan adlarına bakarak Silk internet tarayıcısının PC, Mac, Android gibi diğer platformlar için de geliştirilebileceği düşüncesi ortaya çıkıyor.

Amazon'un Silk internet tarayıcısı bölünmüş tarayıcı mimarisi üzerinde çalışıyor ve firma yazılımı için büyük beklenti taşıyor. Silk tarayıcısı web sitelerini yüksek hızda belleklemek için Amazon'un EC2 sunucularını kullanıyor. Amazon web sunucularına devamlı bağlı kalan Silk, yükleme zamanlarını en aza indirmek için sıkıştırılmış sayfalar kullanıyor.

Silk'in gelecek potansiyelini en iyi gösteren şey ise Amazon'un sayfa önerileri. Silk kullanıcının internet alışkanlıklarını keşfediyor ve sonraki gireceği sayfayı tahmin ederek önyükleme yapıyor. Bu yetenek Amazon'un ortak filtreleme tekniği ve “x ürününü satın alan y ürününü de satın alır” şeklindeki öğrenme algoritması ile benzeşiyor. Bu sistem sadece zaman tasarrufu sağlamıyor ayrıca Amazon'un elinde bulunan devasa kullanıcı verilerini de gözler önüne seriyor.

Amazon, Kindle Fire kullanıcılarının bilgi toplama özelliğini devre dışı bırakabileceklerini belirtiyor. Ancak gizlilik konularında tartışmaların da önünü açıyor. Bunun yanında Silk tarayıcısının diğer platformlara gelmesi Amazon'un kullanıcı verileri toplama kapasitesini de ikiye katlayacak.

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umutarslan.com 8 yıl
banlanmak istemediğimden edit
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BuYaZ 8 yıl
Videosunu İzledim Gayet Güzel Bir Tarayıcı Çıkarmış ÖZellikle Tasarımı Süper
Androidim de Ve Windowsum da Görmek İsterim
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