Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon’dan 2030 yılı itibariyle sevkiyatların yarısında, sıfır karbon salınımı hedefi

Temiz çevre ve düşük karbon salınımı konularında iyi bir imaja sahip olmayan Amazon, bu durumu tersine çevirmek istiyor. Şirket, 2030 yılı itibariyle sevkiyatlarına sıfır karbon salınımı hedefi koydu.
3 ay
2,4b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çevrimiçi perakende devi Amazon maalesef kötü bir çevreci imajına sahip. Ancak şirket üzerine yapışan bu imajı değiştirmekte kararlı, en azından yarısını.

İnternet devi, sevkiyatlarının sebep olduğu karbon emisyon oranlarını sıfırlamak adına “Sevkiyat Sıfır” adını verdiği bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi. Şirket, söz konusu oranları tamamen sıfırlamak konusunda bir tarih veremese de 2030 yılı itibariyle gönderilerin yarısında sıfır karbon hedefi koymuş durumda. Amazon bu konuda; biyoyakıt kullanan uçakların, elektrikli araçların, yenilenebilir enerjinin ve tekrar kullanılabilir paketleme yöntemlerinin artmasına ve gelişmesine güveniyor.

Şirket sergileyeceği gelişimi göstermek adına, 2019 yılında bir karbon ayak izi raporu paylaşmayı planlıyor. İnternet devi bu sayede, diğer firmalara da karbon salınımını düşürmek konusunda örnek olabilmeyi umuyor.

İnsanlar somut adımlar bekliyor

Bahse konu gelişmeler, Amazon ve çevre için önemli birer adım olsa da bu çabaların şirketin çevre konusundaki olumsuz imajını düzeltmede yeterli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Şubat ayı başında yayınlanan bir Greenpeace raporu; şirketi, Virginia’daki faaliyetlerini yeterli miktarda yenilenebilir enerji kaynağı kullanmadan artırdığı gerekçesiyle eleştirmişti. Amazon, eninde sonunda tüm operasyonlarını yenilenebilir enerji kullanarak yürüteceğine dair söz vermiş olsa da insanlar, bu sözün sadece lafta kalmadığı günleri görmek istiyor.


https://www.engadget.com/2019/02/18/amazon-shipment-zero-carbon-neutral/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetkyc 3 ay
2030 a kim öle kim kala
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 3 ay mehmetkyc
2030 çok uzak değil 10 yıl var desen, o zaman kesin yapacaksa diğerlerine örnek bile olsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Lenovo Z6 Pro'nun Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı kesinleşti 3 ay Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı 3 ay Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank duyuruldu 3 ay Logitech MX518 oyuncu faresi geri döndü 3 ay iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor 3 ay Razer telefon bölümü kapatıldı, Razer Phone 3 iptal edildi 3 ay Tesla CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş için tarih verdi 3 ay Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliği Chrome'a ​​geliyor 3 ay Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Sahibinden.com’a rekor teklif! [Güncellendi] 3 ay Samsung Galaxy S10 incelemesi sızdırıldı 3 ay Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu 3 ay Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu 3 ay Youtube, kanallara uyguladığı ceza sistemini değiştirdi 3 ay Google kendi oyun platformunu duyurabilir 3 ay MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme 3 ay Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay 'Obi-Wan Kenobi' dizisi için hazırlıklar başladı: Disney+'da yayınlanacak 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView bu kez Geekbench'te ortaya çıktı 3 ay PS Vita dönemi sona eriyor: Sony üretimi durdurma kararı aldı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Amazon’dan 2030 yılı itibariyle sevkiyatların yarısında, sıfır karbon salınımı hedefi Sonraki Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu 3 ay Mobil bankacılık ve telefon bankacılığında yeni dönem başlıyor 3 ay 2019 Mazda 3'ün Avrupa'daki motor seçenekleri belli oldu 3 ay Android Go telefonlara Qualcomm QM215 yonga seti 3 ay Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok" 3 ay GlobalFoundries satılıyor 3 ay ODTÜ İşletme Topluluğu Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi için kayıtlar başladı 3 ay Reklam filmi yayınlandı: İşte karşınızda Galaxy S10 ve Galaxy Buds 3 ay Huawei P30 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı 3 ay Oppo'nun R serisi akıllı telefonları artık üretilmeyebilir 3 ay Xiaomi Mi9 ve özellikleri | Yeni nesil amiral gemisi 3 ay Su damlası çentikli Vivo U1 resmen tanıtıldı 3 ay Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey 3 ay Amazon, Netflix ile savaş planını duyurdu: Yılda 30 film 3 ay Apex Legends hile yaptığı için 16 000 oyuncuyu yasakladı 3 ay Akıllı telefonların vazgeçilmezi emojiler araç plakalarına da geliyor 3 ay Instagram hikayelerine "bağış" seçeneği geliyor 3 ay Sadece karton ve pvc boru ile hazırlayabileceğiniz direksiyon seti 3 ay Monument Valley izleri taşıyan Linn: Path of Orchards beta sürecine başladı 3 ay IKEA’nın büyük banyo oyuncakları nehirleri temizleyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim