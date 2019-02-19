Amazon’dan 2030 yılı itibariyle sevkiyatların yarısında, sıfır karbon salınımı hedefi

Çevrimiçi perakende devi Amazon maalesef kötü bir çevreci imajına sahip. Ancak şirket üzerine yapışan bu imajı değiştirmekte kararlı, en azından yarısını.

İnternet devi, sevkiyatlarının sebep olduğu karbon emisyon oranlarını sıfırlamak adına “Sevkiyat Sıfır” adını verdiği bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi. Şirket, söz konusu oranları tamamen sıfırlamak konusunda bir tarih veremese de 2030 yılı itibariyle gönderilerin yarısında sıfır karbon hedefi koymuş durumda. Amazon bu konuda; biyoyakıt kullanan uçakların, elektrikli araçların, yenilenebilir enerjinin ve tekrar kullanılabilir paketleme yöntemlerinin artmasına ve gelişmesine güveniyor.

Şirket sergileyeceği gelişimi göstermek adına, 2019 yılında bir karbon ayak izi raporu paylaşmayı planlıyor. İnternet devi bu sayede, diğer firmalara da karbon salınımını düşürmek konusunda örnek olabilmeyi umuyor.

İnsanlar somut adımlar bekliyor

Bahse konu gelişmeler, Amazon ve çevre için önemli birer adım olsa da bu çabaların şirketin çevre konusundaki olumsuz imajını düzeltmede yeterli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Şubat ayı başında yayınlanan bir Greenpeace raporu; şirketi, Virginia’daki faaliyetlerini yeterli miktarda yenilenebilir enerji kaynağı kullanmadan artırdığı gerekçesiyle eleştirmişti. Amazon, eninde sonunda tüm operasyonlarını yenilenebilir enerji kullanarak yürüteceğine dair söz vermiş olsa da insanlar, bu sözün sadece lafta kalmadığı günleri görmek istiyor.

https://www.engadget.com/2019/02/18/amazon-shipment-zero-carbon-neutral/